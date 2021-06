Ne prenez pas de médicaments contre l’épilepsie pendant la grossesse, avertit le NHS aux femmes et aux filles dès l’âge de 12 ans

Le NHS a averti des milliers de femmes et de filles, dès l’âge de 12 ans, de ne pas prendre de médicament contre l’épilepsie pendant leur grossesse.

Environ 20 000 personnes recevront cette semaine une lettre du NHS England leur rappelant les risques d’être enceinte et de prendre du valproate de sodium.

Le médicament est utilisé pour les personnes souffrant d’épilepsie et de trouble bipolaire Crédit : Alamy

Les femmes entre 12 et 55 ans – enregistrées comme utilisant le médicament – peuvent s’attendre à se faire dire qu’elles devraient le faire si elles sont enceintes, essaient d’avoir un bébé ou n’ont pas eu d’examen depuis un certain temps.

Le valproate de sodium est utilisé pour traiter l’épilepsie et les troubles bipolaires, mais il peut être nocif pour les bébés s’il est pris pendant que leur mère est enceinte.

Le directeur de la sécurité des patients du NHS, le Dr Aidan Fowler, a déclaré: «Le valproate est le meilleur traitement disponible pour un petit groupe de personnes atteintes de maladies très complexes, il est donc essentiel que ceux qui ont une ordonnance active pour continuer à le prendre jusqu’à ce qu’on leur dise le contraire par leur médecin généraliste ou consultant.

« Il est également essentiel que tout le monde comprenne le risque que cela représente pour votre enfant à naître si vous êtes enceinte, et cette lettre est un rappel des informations que chaque femme et fille en âge de procréer devrait recevoir de son médecin lors de la première prescription du médicament. . »

Le valproate de sodium a été approuvé pour une utilisation en 1974 et a toujours porté des avertissements pour les médecins sur les risques possibles s’il est pris pendant la grossesse.

Ce que les patients seront informés : La lettre du directeur de la sécurité des patients du NHS, le Dr Aidan Fowler, exhortera les personnes ayant une ordonnance active à poursuivre leur traitement jusqu’à ce que leur médecin leur dise le contraire, mais à : Continuer à prendre des mesures contraceptives, idéalement l’implant ou l’antenne, pendant qu’ils prennent du valproate ;

Parlez-en immédiatement à leur médecin généraliste s’ils pensent qu’ils peuvent être enceintes ;

Demander un examen des médicaments à leur médecin généraliste s’ils n’en ont pas reçu au cours des 12 derniers mois, et ;

Parlez à leur médecin s’ils souhaitent essayer un bébé avant d’arrêter la contraception.

Au fil des décennies, de plus en plus de données ont émergé sur des taux plus élevés de malformations congénitales physiques, d’autisme et de problèmes de développement de l’enfant.

Le médicament agit comme un anticonvulsivant pour calmer ou stabiliser l’activité électrique dans le cerveau des personnes souffrant d’épilepsie afin de prévenir les crises.

Il est également utilisé pour traiter les épisodes maniaques associés au trouble bipolaire.

Le valproate de sodium comporte des risques plus élevés s’il est pris pendant la grossesse, notamment des anomalies physiques, l’autisme, un faible QI et des troubles d’apprentissage chez les bébés exposés au médicament dans l’utérus.

Les bébés exposés au médicament souffraient également de fentes labiale et de malformations cardiaques et présentaient un risque plus élevé de spina bifida.

Depuis les années 1970, plus de 20 000 enfants au Royaume-Uni sont nés avec de graves malformations congénitales et des problèmes de développement après que les médecins aient caché des informations sur le risque de prendre le médicament pendant la grossesse.

En raison de ce risque, en 2018, les chefs de toutes les agences pharmaceutiques du Royaume-Uni ont publié un édit conjoint stipulant que toutes les femmes et filles susceptibles de concevoir devraient recevoir et être invitées à utiliser une contraception aussi longtemps qu’elles prennent du valproate, même si ils ne sont pas sexuellement actifs.

Le rappel fait partie de la réponse continue du NHS à l’examen indépendant de la sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux de l’ancienne ministre de la Santé, la baronne Cumberlege, publié l’année dernière.

Parallèlement à cela, un nouveau registre de données a également été créé, géré par NHS Digital, pour mieux suivre les prescriptions aux femmes.