Ne précipitez pas les investissements dans le chat AI

L’évangéliste en chef de Google et “père d’Internet” Vint Cerf a un message pour les dirigeants d’entreprise qui cherchent à précipiter les affaires autour de l’intelligence artificielle du chat : “Ne le faites pas”.

Cerf a supplié les participants à une conférence à Mountain View lundi de ne pas se précipiter pour investir dans l’IA conversationnelle simplement parce que “c’est un sujet brûlant”. L’avertissement survient au milieu d’une explosion de popularité autour de ChatGPT.

“Il y a une question éthique ici que j’espère que certains d’entre vous considéreront”, a déclaré Cerf à la foule de la conférence lundi. “Tout le monde parle de ChatGPT ou de la version de Google et nous savons que cela ne fonctionne pas toujours comme nous le souhaiterions”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’IA conversationnelle Bard de Google annoncée la semaine dernière.

Son avertissement intervient alors que de grandes entreprises technologiques comme Google , Méta et Microsoft s’efforcent de rester compétitifs dans l’espace de l’IA conversationnelle tout en améliorant rapidement une technologie qui fait encore souvent des erreurs.

Le président d’Alphabet, John Hennessy, a déclaré plus tôt dans la journée que les systèmes sont encore loin d’être largement utiles et qu’ils ont de nombreux problèmes d’inexactitude et de “toxicité” qu’ils doivent encore résoudre avant même de les tester sur le public.

Cerf est vice-président et « évangéliste en chef d’Internet » pour Google depuis 2005. Il est connu comme l’un des « pères d’Internet » car il a co-conçu une partie de l’architecture utilisée pour construire les fondations d’Internet.

Cerf a mis en garde contre la tentation d’investir simplement parce que la technologie est “vraiment cool, même si elle ne fonctionne pas très bien tout le temps”.

“Si vous pensez” mec, je peux vendre ça aux investisseurs parce que c’est un sujet brûlant et que tout le monde me jettera de l’argent “, ne faites pas ça”, a déclaré Cerf, ce qui a fait rire la foule. “Soyez réfléchi. Vous avait raison de dire que nous ne pouvons pas toujours prédire ce qui va se passer avec ces technologies et pour être honnête avec vous, la plupart du problème, ce sont les gens – c’est pourquoi nous n’avons pas changé au cours des 400 dernières années et encore moins des 4 000 dernières.

“Ils chercheront à faire ce qui est leur avantage et non le vôtre”, a poursuivi Cerf, semblant faire référence à la cupidité humaine générale. “Nous devons donc nous en souvenir et réfléchir à la manière dont nous utilisons ces technologies.”

Cerf a déclaré avoir essayé de demander à l’un des systèmes de joindre un emoji à la fin de chaque phrase. Il ne l’a pas fait, et quand il a dit au système qu’il l’avait remarqué, il s’est excusé mais n’a pas changé son comportement. “Nous sommes loin de la conscience ou de la conscience de soi”, a-t-il déclaré à propos des chatbots.

Il y a un écart entre ce qu’il dit qu’il va faire et ce qu’il fait, a-t-il dit. “C’est là le problème… vous ne pouvez pas faire la différence entre une réponse exprimée avec éloquence” et une réponse exacte.

Cerf a donné un exemple lorsqu’il a demandé à un chatbot de fournir une biographie sur lui-même. Il a déclaré que le bot avait présenté sa réponse comme factuelle même si elle contenait des inexactitudes.

“Du côté de l’ingénierie, je pense que les ingénieurs comme moi devraient être responsables d’essayer de trouver un moyen d’apprivoiser certaines de ces technologies afin qu’elles soient moins susceptibles de causer des dommages. Et bien sûr, selon l’application, une histoire de fiction pas très bonne est une chose. Donner des conseils à quelqu’un… peut avoir des conséquences médicales. Il est très important de déterminer comment minimiser le potentiel du pire des cas.”