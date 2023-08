Né pour le troupeau – Kelowna Capital News

Judy Snell est agricultrice depuis environ 25 ans, actuellement à Thistle Dew Farm dans la vallée de Cowichan, où elle élève des moutons de marché avec l’aide de ses border collies. Elle organise également des concours de chiens de berger. (photo Sarah Simpson) Judy Snell est agricultrice depuis environ 25 ans, actuellement à Thistle Dew Farm dans la vallée de Cowichan, où elle élève des moutons de marché avec l’aide de ses border collies. Elle organise également des concours de chiens de berger. (photo Sarah Simpson)

Alors qu’un chien peut être le meilleur ami d’un homme, c’est aussi « un partenaire précieux », mieux traité que même un animal de compagnie, a déclaré Judy Snell.

Snell est agriculteur depuis environ 25 ans. CPA à la retraite, elle passe son temps sur sa ferme de 48 acres avec son mari, Stuart Brunderidge, à élever des moutons de marché.

Alors qu’un ensemble de mains secourables peut aller très loin, les pattes peuvent doubler cela.

Parmi les pattes embauchées figurent Mo, Becca, Bess et Skye. Ces deux derniers, aujourd’hui à la retraite, ne sont plus aussi rapides qu’avant, mais « font toujours le travail », a déclaré Snell. Un chiot rejoindra également la ferme prochainement.

Les fermiers, les quatre border collies et les quelque 170 moutons vivent dans la vallée de Cowichan à Thistle Dew Farm, que le couple a achetée il y a une dizaine d’années. Avant cela, ils avaient une petite ferme près du lac Shawnigan avec environ 20 moutons. L’intérêt de Snell pour l’élevage de moutons a commencé lorsqu’elle était enfant après avoir vu la ferme de chiens de berger de son oncle en Saskatchewan.

Bien que la formation d’un chien de berger soit un processus, il « guide essentiellement cet instinct naturel », a déclaré Snell.

« Vous créez un partenariat et communiquez au chien ce que vous voulez qu’il fasse », ce qui implique une formation à la pression et au relâchement – empêchant le comportement que vous ne voulez pas et encourageant le comportement que vous adoptez.

Pour Snell, cela implique d’utiliser son corps pour bloquer les chiens ou les déplacer dans une certaine direction. Lors de l’entraînement, elle a découragé l’utilisation de signaux manuels.

« Vous ne voulez pas que le chien vous regarde trop. Vous voulez qu’il se concentre sur les moutons pour qu’il surveille leur moindre petit mouvement.

Naturellement, les chiens de berger devraient contourner les moutons plutôt que directement sur eux, ce qui terrifierait les moutons, les faisant se disperser et courir, a expliqué Snell. Selon le chien, il peut être plus facile de le faire démarrer dans un petit enclos afin que le maître-chien puisse mieux le guider.

« La plupart des chiens, tout ce qu’ils veulent faire, c’est contrôler le mouvement des moutons, et ils essaient juste de comprendre comment faire ça. Donc, vous les aidez à comprendre cela, mais ils doivent finalement le comprendre par eux-mêmes.

« C’est comme une personne qui apprend à faire du vélo. Vous pouvez tout leur dire et tout leur montrer, mais ils doivent le ressentir et c’est pareil avec les chiens.

En plus de l’agriculture, Snell a accueilli le Thistle Dew Sheepdog Trial en juin, sa deuxième fois en organisant la compétition. Dans le passé, Snell a conduit jusqu’à deux jours pour assister à des événements, de Dawson Creek dans le nord de la Colombie-Britannique jusqu’à l’Oregon.

L’essai de deux jours a impliqué environ 100 moutons de Snell, environ 30 maîtres-chiens et environ 50 chiens. Chaque équipe a commencé avec 100 points et a perdu des points lorsqu’un chien a fait une erreur. Les chiens devaient guider les moutons vers et loin des maîtres-chiens à travers différents panneaux. Les concurrents classés du premier au troisième ont remporté un prix en argent.

« C’est impressionnant. Les choses [the dogs] sont capables de faire et à quel point beaucoup d’entre eux sont incroyablement intelligents, cela vous coupe le souffle.

Les classes de compétition peuvent varier en fonction du nombre d’équipes et de leurs parcours. Il peut y avoir une classe maternelle pour les chiens de moins de trois ans, une classe novice-novice pour les chiens verts et les maîtres-chiens, une classe pro-novice et enfin, une classe ouverte avec des maîtres-chiens et des chiens expérimentés, a déclaré Snell.

Bien que l’organisation d’un concours demande beaucoup de travail, de la recherche du juge à la mise en place de l’infrastructure, les chiens sont prêts et attendent.

Contrairement à un parc à chiens, où les chiens s’ébattent dans le vent et la boue, la langue pendante à la poursuite de balles, d’autres chiens ou de leur propre queue, les border collies « s’assoient à la clôture et surveillent les moutons ».

«Ils ne courent pas partout en aboyant et en étant maladroits comme le font les autres chiens. Ils s’intéressent à ce qui se passe sur le terrain… Ils sont assez intelligents et ils ont besoin de résoudre des problèmes et de réfléchir.

Les border collies vivent jusqu’à l’âge de 15 ans. Bien qu’ils soient sujets à des problèmes de santé tels que des problèmes oculaires et articulaires, Snell a déclaré que leur pire ennemi était probablement eux-mêmes.

« Ils sont vraiment durs avec eux-mêmes et ils ne savent pas quand arrêter. Il faut donc vraiment en tenir compte, surtout par temps chaud.

Pour Snell, elle ne teste pas ses chiens après l’âge de 10 ans.

Les compétitions de chiens de berger peuvent être complexes et difficiles à maîtriser, a expliqué Snell. L’équipement ne bouge peut-être pas, mais vous avez toujours affaire à trois inconnues.

«Vous ne savez pas dans quelle humeur votre chien va être ce jour-là ou vous allez être ou les moutons vont être, n’est-ce pas… C’est très intéressant de cette façon. C’est aussi très humiliant.

« Il y a tellement de choses à apprendre qu’on ne s’ennuie jamais. »

