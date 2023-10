Jude Bellingham a rendu le jeu pour le Real Madrid facile. Vous avez déjà entendu le chiffre qui fait la une des journaux : huit buts lors de ses neuf premiers matchs de Liga. Ces buts — qui ont été inscrits sur seulement 22 tirs, dont 15 cadrés — ont propulsé Madrid au sommet du championnat espagnol avant le match de samedi. le classique confrontation avec les champions de Barcelone (10 h HE, diffusez en direct sur ESPN+).

Pas de Karim Benzema ? Pas de Kylian Mbappé ? Aucun problème. Prenez un milieu de terrain de 20 ans, nouvellement arrivé dans le plus grand club du monde pour un transfert de 103 millions d’euros, et construisez l’attaque autour de lui. Abandonnez le 4-3-3 auquel vous avez l’habitude de jouer et introduisez un losange au milieu de terrain pour rapprocher Bellingham le plus près possible de la surface.

Jusqu’à présent, le pari de l’entraîneur Carlo Ancelotti a été récompensé. Ces buts – un contre l’Athletic Club, un doublé contre Almeria, un contre le Celta Vigo, un contre Getafe et un contre Gérone, un autre doublé contre Osasuna, plus trois matchs sur trois en UEFA Champions League contre l’Union Berlin, Naples et Braga – sont une preuve de concept. .

Pourtant, les buts ne disent pas tout, car Bellingham a apporté bien plus.

Son jeu global s’est développé de semaine en semaine. C’est le joueur avec le plus de contres en Liga (20, deux devant Gavi du Barça). Son importance et la conscience que ses adversaires en ont fait ont fait de lui le joueur le plus fautif de la ligue (30). Sa position a évolué à mesure que l’équipe a appris à combler les lacunes du nouveau 4-4-2 d’Ancelotti, Bellingham dérivant vers la gauche pour former un partenariat dévastateur avec l’autre joueur exceptionnel de l’équipe, Vinícius Júnior.

Bellingham est déjà un leader, aussi vocal sur le terrain qu’à l’aise en dehors. Il a dit toutes les bonnes choses, conquérant rapidement une base de fans et des médias madrilènes qui étaient auparavant sceptiques à l’égard des joueurs britanniques et se liant rapidement d’amitié avec la prochaine génération madrilène : Vinícius, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.

Vient maintenant la plus grande étape de toutes : Barcelone à l’extérieur en première Clasico de la saison de Liga – mais au stade olympique de Montjuic, pas au Camp Nou.

Il s’agit du dernier test en date pour un joueur qui a pris l’habitude de courir plus tôt que prévu, d’accumuler les exploits de toute une carrière – jouer pour l’équipe qu’il soutenait quand il était enfant, rejoindre un grand club à l’étranger, rejoindre le Real Madrid – et seulement quatre ans.

Les personnes qui ont travaillé avec Bellingham lors de son ascension de Birmingham City au Borussia Dortmund et maintenant à Madrid – en particulier ses entraîneurs – sont unies par leur manque de surprise face à son succès au Bernabeu. La vitesse à laquelle il est arrivé, peut-être, mais rien d’autre.

“Je n’ai pas du tout été choqué par son évolution sur le terrain”, a déclaré à ESPN Paco Herrera, qui était directeur adjoint de Birmingham pour la saison 2019-20. “[Bellingham] fait tout avec une telle simplicité. Peut-être que je m’attendais à ce qu’il prenne plus de temps pour s’adapter à la Liga et à un club comme le Real Madrid, mais non. Une fois de plus, il a rendu les choses faciles.”

Herrera a travaillé avec Pep Clotet, le manager qui a fait à Bellingham ses débuts senior à l’âge de 16 ans.

“J’ai demandé à Pep si je pouvais surveiller l’équipe réserve. C’était la première fois [that I saw Bellingham]”Je me souviens qu’après le deuxième match que je l’ai vu jouer, tout ce à quoi je pensais, c’était : “Quand tout sera fini, j’ai hâte de parler à Clotet et de lui parler de ce joueur”. j’ai regardé.'”

Bellingham avait déjà été accéléré des moins de 18 ans de Birmingham aux moins de 23 ans. Peu de temps après, il s’entraînait avec l’équipe première et faisait ses débuts en Coupe de la Ligue le 6 août 2019.

“En tant que personne, il est ce que l’on voit sur le terrain”, a déclaré Herrera. “Honnête. Cohérent. Il a de la personnalité. C’est un bon coéquipier… Toutes les caractéristiques que vous recherchez chez un joueur de haut niveau, vous pouvez les voir chez Jude.”

Clotet convient qu’il y avait un sentiment d’inévitabilité dans le parcours de Bellingham de St. Andrew’s au Santiago Bernabeu.

“Je me souviens avoir été à l’entraînement quand il avait 16 ans”, a-t-il déclaré. Cadena SER radio la semaine dernière. “Il y avait un match de Ligue des Champions et nous parlions de Barcelone et de Madrid. Je le connaissais bien sûr, mais nous n’en avions jamais parlé. Je pensais qu’il serait plus fan du Barça, mais il l’avait dans son cœur. tête qu’il aimait Madrid… je vois le même esprit 1698388505 que j’ai vu jouer avec nous. Jouer pour votre club. Il a l’air à l’aise.

“Certains joueurs sont des n°10, des milieux offensifs, des milieux centraux, des milieux de terrain titulaires. Jude est un milieu de terrain. Comme autrefois. C’est un milieu de terrain qui réussit à tous les postes. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Avec l’Angleterre, il a joué. à Dortmund, il a joué au numéro 8. À Birmingham, il a joué un match pour nous au numéro 10 comme il le fait actuellement, ou il a commencé large et a coupé à l’intérieur.

“Je suis convaincu qu’il peut être un talent générationnel avec Madrid et [England]. Il devrait être. C’est un leader. Il vient d’arriver, mais c’est un leader… Dans les moments difficiles, c’est là qu’on voit le meilleur Jude. Dans les jeux avec le plus de pression. Il peut définir une époque. Je ne veux pas lui mettre la pression, car surtout, je le respecte beaucoup. Mais il a tout [you need] pour le faire.”

Bellingham et sa famille ont soigneusement planifié sa carrière, choisissant de déménager à Dortmund – en juillet 2020, pour un montant de 23 millions d’euros, à l’âge de 17 ans – avant le géant de la Premier League, Manchester United, en raison des antécédents du club de Bundesliga en matière d’autonomisation des jeunes talents.

Il a eu trois managers en trois saisons à Dortmund : Lucien Favre, Edin Terzic (deux fois) et Marco Rose. Tous les trois ne tarissaient pas d’éloges sur la maturité de l’adolescente.

Jude Bellingham s’est rapidement imposé comme l’une des principales stars d’une équipe du Real Madrid chargée de Galactico en 2023-24. Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

“Avec quelqu’un comme lui, je ne regarde pas la date de naissance”, a déclaré Favre à l’agence de presse Keystone-SDA en septembre 2020 après avoir entraîné Bellingham pendant quelques semaines seulement. “C’est facile pour moi de travailler avec un tel talent.”

Un an plus tard, Rose décrivait Bellingham comme “un gars formidable à tous points de vue”, louant sa “mentalité, sa volonté de travailler pour l’équipe, l’intensité avec laquelle il joue au football, sa volonté de gagner et les solutions qu’il trouve”. le terrain de football.”

Terzic l’a mieux dit en s’adressant à Le télégraphe en février de cette année : “Jude Bellingham est le plus âgé de 19 ans que j’ai jamais rencontré.”

Mais quand même. C’est le Real Madrid. La pression au Bernabeu est accrue par la nécessité de toujours donner des résultats dans un club où seul le meilleur – encore et encore – est suffisant. Vous entrez dans un milieu de terrain dirigé par Luka Modric et Toni Kroos depuis une décennie, et tous deux sont toujours là, vous regardant de haut en bas, se demandant si le battage médiatique est justifié, si vous allez leur retirer du temps de jeu.

ESPN a rapporté que s’il y avait des réserves initiales à propos de Bellingham – parmi les coéquipiers, les entraîneurs ou la haute direction – elles s’évaporaient instantanément. C’était clair dès sa première séance d’entraînement, son premier match amical de pré-saison et son premier match de compétition : une signature faite pour le long terme, pour diriger l’équipe pendant les 10 prochaines années, était prête à se concrétiser dès maintenant.

Ces frais de transfert de 103 millions d’euros ” finiront par paraître bon marché “, a déclaré une source du club à ESPN. “On aurait dit qu’il jouait pour nous depuis deux ans”, a déclaré une source proche de l’équipe après un match de la tournée américaine cet été.

Les joueurs n’ont pas hésité à le féliciter publiquement. Le capitaine du club Nacho et l’attaquant vedette Vinicius ont déclaré que Bellingham “était né pour jouer pour le Real Madrid”. Valverde a déclaré qu’il était un futur capitaine potentiel.

Pour Ancelotti, il existe une explication simple à l’adaptation de Bellingham.

“Les bons joueurs avec de la personnalité souffrent moins”, estime le Blancos le patron a dit le mois dernier. “La personnalité, plus que la qualité, fait qu’un maillot comme celui du Real Madrid ne pèse pas autant.”

Ancelotti a 64 ans. Il a passé 30 ans comme entraîneur dans les plus grands clubs européens. “Je n’ai jamais vu un joueur de cet âge avoir un tel impact”, a-t-il déclaré cette semaine.

jouer 1:53 Pourquoi Jude Bellingham est prêt à faire « tout ce qu’il faut » pour gagner Ale Moreno fait l’éloge de Jude Bellingham après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions contre Naples.

Une autre phrase de l’entraîneur, s’exprimant après la victoire 1-0 de Madrid en Ligue des champions contre l’Union Berlin le 20 septembre, au cours de laquelle Bellingham a marqué à la 94e minute, résume la situation : “Il est plus intelligent que les autres”.

Ancelotti parlait de l’étrange capacité de Bellingham à être au bon endroit au bon moment, en sautant sur un ballon perdu à l’intérieur de la surface de réparation, mais dans une évaluation plus large, c’est tout aussi valable.

Bellingham a su appuyer sur les boutons du Bernabeu, ne laissant aucun doute sur le fait qu’il est conscient de l’histoire et de la grandeur du club. Il n’a pas beaucoup parlé – un différend en cours entre le Real Madrid et la Liga signifie que les interviews d’après-match ont été limitées à la chaîne de télévision interne du club – mais ses paroles ont touché la cible aussi souvent que ses tirs.

Il a décrit la réaction des supporters après son vainqueur à la 95e minute contre Getafe le 2 septembre comme “le moment le plus bruyant que j’ai entendu dans un stade”, affirmant qu’il “avait la chair de poule” lorsqu’il entendait la foule chanter “Hey Jude” des Beatles. “.

“Mes jambes tremblaient”, a déclaré Bellingham. “J’ai été amené à intervenir pour ce genre de moments.”

Jude Bellingham n’a que 20 ans et est nouveau dans l’équipe, mais le Real Madrid l’a accueilli comme un vétéran du club légendaire. Tim Warner/Getty Images

“Je crois en moi, mais je ne savais pas que ce serait aussi bien”, a-t-il déclaré après avoir marqué lors de la victoire 3-2 en Ligue des champions à Naples, un but en solo qui a amené des comparaisons inattendues avec Diego Maradona. La réponse de Bellingham ? “C’est un peu trop ! D’après ce que j’ai vu sur YouTube et dans les documentaires, sa qualité était un peu supérieure à la mienne… J’essaie juste de contribuer à la manière de Jude.”

Sa prochaine opportunité se présente le classique, une nouvelle toile pour un joueur qui dit vouloir être “un artiste” sur le terrain et “un tueur” dans la surface. “C’est ce qui va nous faire gagner des matchs.”

Bellingham a connu des difficultés lors du plus gros test du Real à ce jour, une défaite 3-1 en derby contre l’Atletico Madrid. Ancelotti l’a poussé encore plus haut sur le terrain, hors du milieu de terrain et dans les deux premiers. C’était un pas de trop, limitant son impact.

Cette fois, il n’y aura sûrement pas d’innovations. Il est temps de relever le prochain défi : dominer le club le plus en vue

incontournable du football mondial.

Reportage supplémentaire de Rodrigo Faez d’ESPN