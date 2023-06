Né pour être gardien de but : Laurent Broissoit de Port Alberni chérit la victoire de la Coupe Stanley

Dan Cloutier. Prix ​​Carey. Roberto Luongo. Marc-André Fleury.

En plus d’être parmi les meilleurs gardiens de l’histoire récente de la LNH, ce sont aussi les visages sur les affiches qui ornaient autrefois les murs de la chambre de Laurent Broissoit.

Brossoit a maintenant fait quelque chose que seul un de ses héros d’enfance a fait.

Mardi soir, alors que les dernières secondes s’écoulaient lors de sa victoire 9-3 des Golden Knights de Vegas sur les Panthers de la Floride, Brossoit a ajouté son nom à la Coupe Stanley.

Issu d’une famille de grands amateurs de hockey et d’autres gardiens de but, Broissoit savait dès son plus jeune âge qu’il était destiné à être dans l’enceinte.

« Quand je vivais à Port Alberni, je ne sais pas pourquoi, mais mon frère et moi avons toujours supplié nos parents de nous mettre au hockey », se souvient-il.

« Mon grand-père, trois oncles et mon père étaient tous gardiens. Je pense qu’ils m’ont tous béni avec une génétique de gardien de but.

Né à Port Alberni, Broissoit et sa famille y ont vécu jusqu’à l’âge de sept ans. Ensuite, ils ont déménagé sur le continent, dans le Surrey. Un trajet en ferry ne l’a cependant pas éloigné de ses racines de petite ville.

« Depuis lors, chaque été, je retourne rendre visite à la famille paternelle. J’ai eu une petite éducation et une exposition constante à Port Alberni, et j’ai toujours l’impression d’être dans une communauté très proche de moi.

« Vous savez, ce sont les gens typiques des petites villes, c’est mon genre de personnes. »

À l’âge de 10 ans, sa mendicité a suffisamment épuisé ses parents pour qu’il puisse aller sur la glace, et il n’a jamais regardé en arrière à partir de là.

« Je suis tombé amoureux », a déclaré Broissoit.

En regardant en arrière, Broissoit, maintenant âgé de 30 ans, est le plus reconnaissant envers ses parents de l’avoir amené là où il est aujourd’hui.

« Mes parents, ils ont dû sacrifier beaucoup d’argent. Le hockey n’est pas un sport bon marché, surtout les gardiens de but. Ils ont sacrifié beaucoup de leur temps et de leur argent pour que je puisse jouer. Ma mère a dû réhypothéquer la maison pour que je puisse continuer à jouer.

Maintenant âgé de 30 ans, avec 10 ans de hockey professionnel derrière lui, Brossoit a également dû compter sur lui-même après avoir fait face à des épreuves tout au long de sa carrière sportive. Sa route vers la coupe a commencé par une double opération chirurgicale à la fin de la saison dernière. Il a alors commencé celui-ci en rééducation chez les mineurs. Lorsqu’il était assez bien pour avoir l’opportunité de revenir dans la LNH, Broissoit l’a saisie. Assez pour qu’il ait marqué les esprits jusqu’à débuter les playoffs.

« Passer de ce qui semblait être le fond de ma carrière dans la LNH au sommet de ma carrière était probablement la chose la plus cool pour moi », a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait été écarté de son rôle de partant dans les séries éliminatoires lors de son huitième match en raison d’une blessure, il n’y a aucune animosité à avoir pour l’homme qui a pris sa place, Adin Hill, né à Comox. En fait, il trouve un sentiment de fierté à représenter les petites communautés de l’île de Vancouver dont ils sont issus et à le rendre aux communautés qui leur sont chères. Broissoit et Hill sont restés des amis proches et des coéquipiers, et comme il le dit, juste « quelques gars de l’île de Vancouver ».

Interrogé deux jours après avoir atteint le sommet, il est prêt à sortir son gros « celly » de la glace. En ce qui concerne ses plans pour sa journée avec la tasse, en plus de s’assurer d’en boire et de prendre des photos, il a dit qu’il était indécis.

« Je vais probablement le garder plus discret. J’ai passé plus de temps dans la région de Vancouver et j’ai invité les gens de Port Alberni et ma famille », a-t-il déclaré. « Je pense que ma famille de Port Alberni me soutiendrait le plus. Ce sont tous des gardiens de but et de grands fans de hockey et ils sont juste une véritable émeute. L’amener à Port Alberni serait génial, j’aurais vraiment aimé avoir plus d’une journée avec.

Bien qu’il atteigne un âge considéré comme le plus âgé de la LNH, sa passion pour le jeu ne s’est pas éteinte en réalisant son rêve.

« J’ai entendu dire que cela devenait addictif, et une fois que vous en avez gagné un, cela vous donne envie d’en gagner un autre. Je comprends maintenant. C’est assez incroyable, et ça continue. Cela durera tout l’été.

LNH