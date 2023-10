Ne plaisantez PAS avec une mère juive ! Une Israélienne survit en étant retenue en otage par 5 combattants du Hamas – Twitchy

Une épouse et mère israélienne nommée Rachel, d’Ofakim, a réussi un exploit d’héroïsme et de bravoure qui DOIT tout simplement être partagé. Elle et son mari étaient chez eux tôt le matin lorsqu’ils ont été pris en otage par cinq combattants du Hamas et détenus jusqu’à la nuit. Comme nous le savons tous malheureusement, beaucoup de personnes à qui cela est arrivé n’ont pas survécu à ces attaques.

Regardez cette interview pour l’entendre raconter sa terrible épreuve :

Ne plaisantez pas avec une mère juive ! Voici Rachel d’Ofakim. Elle a été retenue en otage par 5 terroristes chez elle du petit matin au soir. Elle n’arrêtait pas de demander aux terroristes s’ils voulaient manger ou boire, les distrayant avec de la nourriture et des soins tout en leur signalant secrètement… pic.twitter.com/UMuwGMMuWm – Yael Bar tur (@yaelbt) 10 octobre 2023

Le message complet se lit comme suit :

Ne plaisantez pas avec une mère juive ! Voici Rachel d’Ofakim. Elle a été retenue en otage par 5 terroristes chez elle du petit matin au soir. Elle n’arrêtait pas de demander aux terroristes s’ils voulaient manger ou boire, les distrayant avec de la nourriture et des soins tout en transmettant secrètement des informations aux policiers à l’extérieur (dont l’un était son fils). C’est une héroïne.

Cette femme a des couilles d’ACIER ! Dans ses efforts pour distraire les terroristes et transmettre des informations à la police, elle a offert à l’un des combattants les premiers soins de base, de la nourriture chez eux et même le lit de son fils. C’est un véritable témoignage de l’intelligence et du courage de cette femme. Elle décrit également comment elle a fait passer le message selon lequel il y avait 5 terroristes au total.

Nous n’étions pas non plus les seuls à être impressionnés par les actions de Rachel. Lisez certaines des réponses :

Quel dur à cuire ! Je suis contente qu’elle ait réfléchi si vite. – Mme Sunrise 🇮🇱 (@DaunenJ) 11 octobre 2023

Absolument!!

Comme un pro. -Strxwmxn 🇮🇱 (@strxwmxn) 10 octobre 2023

Il y a fort à parier que nous, les mamans ici chez Twitchy, avons de nouveaux #MomGoals ! Nous adorons vraiment qu’elle ait autant confiance en son fils et qu’elle SAVAIT qu’il serait là pour la sauver. La confiance d’une mère en ses enfants est si souvent inébranlable, et Rachel en est la preuve vivante !

Elle nous raconte qu’il a même réussi à lui faire passer un message :

Maman, ne parle pas.

C’était pour que les terroristes ne découvrent pas qu’il était son fils. Nous ne pouvons même pas imaginer la retenue dont ce jeune homme a fait preuve pour ne pas se précipiter dans le bâtiment pour rejoindre sa mère et son père. La formation dispensée à l’armée et à la police israéliennes est tout simplement incroyable. Le monde pourrait en prendre note.

L’équipe Rachel. –Michael Dearing (@mcgd) 10 octobre 2023

L’équipe Rachel, jusqu’au bout.

J’espère qu’elle leur a fait essayer le savon pour la première fois avant de manger des cookies😉 Cette femme ne me surprend pas. Un jour, un client israélien s’est connecté à une réunion Zoom avec moi depuis un abri anti-bombes. Elle m’a dit qu’elle « avait une assez bonne connexion Wi-Fi là-bas, donc elle ne voyait aucune raison d’annuler et… -Marissa McBride (@MarissaMcB210) 11 octobre 2023

Le texte intégral du tweet de Marissa se lit comme suit :

Cette femme ne me surprend pas. Un jour, un client israélien s’est connecté à une réunion Zoom avec moi depuis un abri anti-bombes. Elle m’a dit qu’elle « avait une assez bonne connexion Wi-Fi là-bas, donc elle ne voyait aucune raison d’annuler et que nous nous arrêterions si les choses devenaient trop bruyantes ».

Les femmes israéliennes ne jouent pas, n’est-ce pas ? Nous sommes extrêmement impressionnés !

Le pouvoir des mères juives est sans précédent https://t.co/Ooxzss52Ti – Annika H Rothstein (@truthandfiction) 11 octobre 2023

Niveau basé ? Mère juive. https://t.co/pT6NE2xCiw -Anthony Koch (@Anthony__Koch) 11 octobre 2023

Priez pour Israël et ne plaisantez pas avec une mère juive 🙏🇺🇸 https://t.co/tdBklimQEo – LORI SAXON (@LORISAXON) 11 octobre 2023

AMEN!

Je ne peux pas en avoir assez de cette histoire. Il faut l’entendre le dire dans ses mots. https://t.co/PlNT9Zqgff – Elana Aptowitzer (@ElanaAptowitzer) 11 octobre 2023

Cette auteure n’a pas honte d’admettre qu’elle a regardé ce clip plusieurs fois !

C’est le meilleur exemple de ce qu’il faut pour rester en vie. Cette femme était et est incroyablement intelligente. Elle se concentre sur les besoins fondamentaux de TOUT être humain et l’utilise à son avantage tout en s’assurant qu’elle faisait de son mieux pour rester en vie. dur à cuire – b.rae ce qu’ils disent (@whocares1919119) 11 octobre 2023

L’instinct de survie est l’une des motivations les plus puissantes d’un être humain, et c’est merveilleux de voir Rachel savoir instinctivement comment l’affiner pour rester en vie, elle et son mari, alors que tant d’autres n’ont pas eu cette chance. Elle a fait ce qu’il fallait faire et nous en sommes très heureux.

Son histoire de survie et le courage qu’il a fallu pour y parvenir sont plus qu’inspirants. Chez Twitchy, nous sommes l’équipe Rachel, c’est sûr !

