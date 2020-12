Le négociateur en chef David Frost arrive à la mission britannique auprès de l’UE à Bruxelles mercredi soir – AP

Après près de quatre ans de négociations sur le Brexit, la célèbre horloge de Michel Barnier tournait toujours.

L’espoir était grand mercredi soir que l’UE et le Royaume-Uni concluent enfin l’accord commercial que les deux parties attendaient.

Tout semblait juste pour que la fumée blanche sur l’accord soit envoyée, mais un accroc de dernière minute a bloqué les progrès.

Les négociateurs ont été enfermés dans une dernière poussée pour faire passer l’accord, déterminés à ne pas ajouter une autre échéance manquée à la pile de dates limites du Brexit rejetées.

Le doigt du blâme à Bruxelles a été pointé en direction d’un responsable français anonyme qui s’était vanté auprès d’une agence de presse que Boris Johnson avait fait d’énormes concessions de dernière minute.

Après que cela a été flashé sur les fils, la progression s’est arrêtée. «Ne peuvent-ils pas se taire tant qu’il n’y a pas d’accord? Cela ne fait que provoquer une réaction », a déclaré un diplomate européen.

Il y a de fortes chances que ce n’était pas entièrement la faute d’un officiel de blabbermouth. Un coupable plus probable était une discussion sur les règles commerciales pour les pièces de voitures électriques à partir du 1er janvier.

Mais un accord est toujours extrêmement proche et de réels progrès ont été accomplis mercredi vers un accord final sur la pêche, les règles du jeu équitables et l’application de l’accord.

M. Johnson et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ont négocié avec fureur les droits de pêche alors que les deux dirigeants prenaient le contrôle des négociations commerciales – s’exprimant au moins cinq fois au cours de la journée. Ce n’est qu’après avoir été dit «non» trois fois par l’UE en une semaine que M. Johnson a commencé à dire «oui» à Bruxelles.

La voie de l’accord a été pavée après qu’Emmanuel Macron et Angela Merkel ont rejeté les appels du Premier ministre à des pourparlers directs début décembre

Les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE étaient dans l’impasse depuis mars sur les questions de la pêche, des garanties de règles du jeu équitables et de l’application de l’accord.

Mme Von der Leyen a informé le Premier ministre que sa demande d’intervention directe pour trouver une percée dans les négociations a été rejetée pour la deuxième fois. Il était bienvenu de demander à nouveau, a-t-elle dit au Premier ministre frustré lors d’un souper de poisson au 13e étage du siège de la commission, mais la réponse serait toujours «non».

L’histoire continue

Mais le dîner du mercredi 9 décembre a également été le début d’une relation entre M. Johnson et Mme Von der Leyen.

Les deux dirigeants, tous deux enfants de fonctionnaires européens et anciens élèves de la même école européenne de Bruxelles, ont eu un tête-à-tête seuls pendant 45 minutes.

Cette connexion entrerait au premier plan à la fin de la phase finale du Brexit, les deux étant en contact téléphonique constant, échangeant des offres et des contre-offres sur les quotas de pêche.

Le lendemain, alors que les dirigeants de l’UE se réunissaient pour un sommet à Bruxelles, M. Johnson a donné une dernière chance. Dans une interview, il a déclaré qu’il était prêt à se rendre à Paris, Berlin ou Bruxelles pour conclure l’accord.

Le timing n’était pas bon. L’UE avait besoin d’une occasion de montrer sa force après que les divisions entre les États membres sur le Brexit aient finalement commencé à émerger.

Pour aggraver les choses, le schisme était entre la France et l’Allemagne, qui détient la présidence tournante de l’UE.

Craignant que Michel Barnier ne soit tenté de donner trop à la Grande-Bretagne dans la phase finale du Brexit, M. Macron avait mis le pied à terre. Il a menacé de mettre son veto à tout accord commercial qui ne respecterait pas les lignes rouges françaises sur la pêche. La France, et ses alliés parmi les pays pêcheurs dépendants de l’accès aux eaux britanniques, craignaient que Mme Merkel, qui a horreur de l’absence d’accord, s’appuie sur Mme Von der Leyen pour qu’elle se montre indulgente envers la Grande-Bretagne si elle faisait des concessions sur la concurrence loyale.

Malheureusement pour M. Johnson, Paris et Berlin avaient enterré la hache de guerre.

Le «non» final est venu le matin de façon brutale lorsque des sources de l’UE ont divulgué à la presse les détails de l’humiliation de M. Johnson.

Plus tard, après des rapports britanniques la qualifiant de «Frau Nein», Mme Merkel a exprimé son soulagement de n’avoir rien à voir avec les négociations. C’était heureusement le travail de la commission, a-t-elle dit.

Dimanche, M. Johnson et Mme Von der Leyen ont tenu le dernier d’une série d’appels critiques et ont décidé que les pourparlers allaient «faire un effort supplémentaire» pour donner à l’accord toutes les chances de succès.

Le Premier ministre Boris Johnson s’entretient avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à propos du Brexit dans son bureau – No10 Downing Street

Bruxelles avait toujours parié que, lorsqu’il s’agissait de la crise, aucun Premier ministre britannique ne passerait jamais sans accord. Il ne lui restait plus qu’à prendre une position de négociation et à la maintenir, jusqu’à ce que la célèbre horloge de M. Barnier fasse son travail pour elle.

Confiant que la taille élargie de l’UE la rendait beaucoup plus résiliente à l’impact économique des conditions de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il était convaincu que même si le pire devait arriver, une Grande-Bretagne réprimée serait bientôt forcée de retourner à la table des négociations dans le nouveau an.

Cela a été clairement expliqué en octobre, lorsque M. Johnson a déclaré en salle les négociations terminées et a appelé la Grande-Bretagne à se préparer pour les termes de l’OMC Même alors, M. Johnson a clairement indiqué que la porte n’était pas fermée. Le Royaume-Uni a été amené à reprendre les négociations après que Bruxelles a promis des discussions intensives quotidiennes sur la base de textes juridiques.

Cette concession a finalement sonné le glas du «parallélisme», une stratégie de l’UE consistant à refuser de négocier sur tout autre sujet à moins qu’il n’y ait des progrès sur les «trois grands» obstacles à l’accord.

La commission était déterminée à ne pas se livrer à des accords de dernière minute sur les trois questions et voulait qu’ils soient traités en premier. La Grande-Bretagne a fait valoir qu’il était logique de clouer les parties les plus simples de l’accord et de traiter les choses difficiles en dernier.

En fin de compte, le Royaume-Uni a réalisé son souhait d’une manière. Les règles du jeu équitables, la gouvernance et enfin la pêche ont été convenues quelques jours à peine avant la date limite de non-accord.

Des sources britanniques accusent le parallélisme d’avoir empêché un accord antérieur sur une série de questions commerciales et le refus de partager des textes juridiques plus tôt pour la série de problèmes et de désaccords sur des propositions souvent présentées comme des «demandes de dernière minute» par Bruxelles.

Le débrayage a donné un nouvel élan aux négociations. Mais le retour en arrière a montré que la Grande-Bretagne ne donnerait pas suite à ses menaces, même si elle avait refusé de prolonger la période de transition en juillet même si la pandémie de coronavirus avait ravagé les pourparlers.

Après dimanche, la Grande-Bretagne a commencé à bouger. Michel Barnier, pour une fois, n’a pas été pessimiste et sombre lorsqu’il s’est adressé aux ambassadeurs de l’UE le lendemain.

M. Johnson a calculé que l’accord qu’il a conclu était suffisant pour les Brexiteers purs et durs de son parti.

Il pourrait encore arriver tard mercredi soir, mais au fil des heures, il est apparu plus probable que l’accord soit annoncé jeudi.

Une fois qu’il sera, le «texte sale» sera expédié aux avocats de la commission pour un «nettoyage juridique» intensif avant qu’il ne puisse être approuvé par les dirigeants européens à temps pour la date limite de fin d’année sans accord. On s’attend à ce qu’il s’agisse de formalités mais, comme l’a montré hier, le Brexit prend presque toujours plus de temps que prévu.