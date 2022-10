Ne peut plus maintenir le statu quo – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En 1997, la loi de l’État de l’Illinois (35-ILCS 200/18-185) a commencé à empêcher tous les districts fiscaux du comté de Kendall d’augmenter les taxes de plus de 5 % ou l’indice des prix à la consommation, selon le montant le moins élevé. La sagesse conventionnelle à l’époque était que tous les districts fiscaux, qu’il s’agisse du district scolaire, du district du parc, du district de la bibliothèque ou du district des pompiers, peuvent maintenir leur statu quo s’ils sont autorisés à augmenter les impôts au taux d’inflation ou à proximité.

Le problème est que seuls les districts fiscaux qui restent largement inchangés depuis 1997 peuvent le faire. En 1997, le district de protection contre les incendies d’Oswego était un service bénévole opérant à partir d’une seule caserne de pompiers au centre-ville d’Oswego, souvent à plusieurs kilomètres et à plusieurs minutes de l’appel. Aujourd’hui, le service répond à environ 7 000 appels par an de quatre casernes de pompiers, toutes dotées de pompiers/ambulanciers paramédicaux à temps plein.

En 2002, il y a 20 ans, l’OFPD a demandé et obtenu l’approbation des électeurs pour augmenter les impôts. Cette augmentation a financé la croissance du ministère jusqu’à ce qu’il est aujourd’hui. Mais je pense que nous pouvons tous convenir que cette communauté n’est pas restée figée dans le temps au cours des 20 dernières années. Maintenant, le ministère ne peut plus maintenir le statu quo, encore moins répondre aux besoins sans cesse croissants de la communauté.

Lors des deux dernières élections, l’OFPD a demandé l’approbation des électeurs pour augmenter les impôts, une modeste taxe de sauvetage de 0,10 %. Les deux ont échoué, le plus récent ayant échoué par deux votes déchirants. Je ne sais pas ce qu’on peut dire de plus, ou ce qu’on peut faire de plus pour que ce référendum franchisse la ligne d’arrivée. Je pense que le ministère, sa direction et son syndicat ont collectivement fait un excellent travail pour faire passer le message aux masses qu’ils ont besoin que ce référendum soit adopté et pourquoi. J’implore votre soutien.

Rick Neitzer

Chef des pompiers à la retraite

Oswego