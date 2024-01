Ne peut plus jamais boire ni fumer et aura éventuellement besoin d’un autre nouvel ensemble de poumons

Par Ishita Srivastava pour Dailymail.Com





Jackson Allard, 22 ans, souffre de grippe 4 et d'une double pneumonie due au vapotage. Il a dû subir une double greffe de poumon pour survivre

Allard ne pourra jamais boire d'alcool ni fumer et aura besoin d'une autre greffe dans sa vie

Selon une étude de Johns Hopkins, les ingrédients de la vape comprennent de la caféine, trois produits chimiques jamais trouvés auparavant dans les cigarettes électroniques, un pesticide et deux arômes liés à d'éventuels effets toxiques et à une irritation respiratoire.







Un homme de 22 ans du Dakota du Nord a été hospitalisé pendant des mois et a dû subir une double transplantation pulmonaire en raison de sa mauvaise habitude de vapoter.

Jackson Allard a été initialement admis au centre médical de l’Université du Minnesota en octobre 2023 pour des douleurs à l’estomac.

Après que les médecins ont effectué des tests, il a été découvert qu’il souffrait de la grippe 4 et d’une double pneumonie qui avait eu un impact sur ses poumons et son taux d’oxygène.

Le jeune adulte avait été intubé pour donner une chance à ses poumons de guérir mais son état ne cessait de se détériorer et les médecins ont été contraints de le placer sous un appareil ECMO (oxygénation extracorporelle par membrane).

En fin de compte, plusieurs médecins ont conseillé à Allard de subir une double greffe de poumon pour survivre.

La grand-mère d’Allard, Doreen Hurlburt dit: “À un moment donné, un médecin a dit qu’il avait 1 pour cent de chance de vivre et nous avons dit : “Il se bat, il s’est battu pendant combien de semaines nous allons lui donner une chance de se battre, nous n’allons pas arrêter”. des procédures ou quoi que ce soit.

“Il est juste sympathique, il est extraverti, tout le monde est simplement attiré par son énergie et à quel point il est amusant.

«Je pensais avec certitude que nous allions le perdre. Je pensais qu’il ne survivrait pas à ça, mais dans mon esprit, je l’imaginais rentrer à la maison.

«Vous devez arrêter de vapoter, et nous n’arrêtions pas de le lui répéter encore et encore, et c’était un gros vapoteur.» Il vapotait tout le temps, mais il disait : “C’est mieux que la cigarette”.

“Eh bien, ils ont dit, avec la cigarette, dans 50 ans, vous aurez un cancer du poumon, dans cinq ans, si vous vapotez, ils vous verront avec des lésions pulmonaires permanentes.”

L’adulte accro à la vape et sa mère, Jamie, resteront à Minneapolis pendant au moins six mois pour assister à des contrôles réguliers à l’hôpital universitaire.

Compte tenu de la situation actuelle, Allard ne pourra jamais boire d’alcool ni fumer et aura besoin d’une autre greffe dans sa vie.

Selon la page GoFundMe lancée par Hurlburt, les derniers mots qu’il a prononcés avant d’être intubé étaient : “J’ai peur, je ne veux pas être seul”.

La page de collecte de fonds a permis de récolter 20 910 $ pour atteindre son objectif de 30 000 $.

Selon l’Université Johns Hopkins recherche sur les ingrédients de vape, des milliers d’ingrédients chimiques contenus dans les produits de vape n’ont pas été identifiés.

Mais parmi celles identifiées, plusieurs étaient des substances nocives, dont la caféine, trois produits chimiques jamais trouvés auparavant dans les cigarettes électroniques, un pesticide et deux arômes liés à de possibles effets toxiques et à une irritation respiratoire.

Une étude de l’Université de Caroline du Nord a également révélé que les deux principaux ingrédients présents dans les cigarettes électroniques, le propylène glycol et la glycérine végétale, sont toxiques pour les cellules du corps.

“Des données émergentes suggèrent des liens entre les maladies pulmonaires chroniques et l’asthme, ainsi que des associations entre la double utilisation de cigarettes électroniques et le tabagisme avec des maladies cardiovasculaires”, Dr Michael Blaha, directeur de la recherche clinique au Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart. Maladie, dit.

D’après l’enquête nationale sur le tabac chez les jeunes de 2021, plus de deux millions d’élèves américains des collèges et lycées ont déclaré utiliser des cigarettes électroniques, dont plus de huit sur dix utilisant des cigarettes électroniques aromatisées.

Le processus d’obtention d’une double transplantation pulmonaire n’est pas sans risques.

Selon le Clinique Mayole système immunitaire humain protège le corps contre les substances étrangères et même si le patient présente la meilleure correspondance possible avec le donneur, le corps tentera d’attaquer et de rejeter les nouveaux poumons.

Pour diminuer le risque de rejet d’organe, les patients reçoivent des médicaments immunosuppresseurs qu’ils doivent consommer pour le reste de leur vie.

Il existe également des risques d’infection, de lésions rénales, d’ostéoporose et de cancer.