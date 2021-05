«  Ne perdez pas espoir  », écrit Kareena Kapoor Khan avec un simple selfie

Kareena Kapoor Khan au cours des dernières semaines a amplifié les publications concernant l’aide pendant la pandémie COVID-19. L’acteur a envoyé de bonnes vibrations à ses abonnés Instagram pendant la crise et a exhorté les gens à rester en sécurité chez eux. Maintenant, Kareena a pris son histoire Instagram et a partagé un selfie directement de chez elle. Sur la photo, l’acteur a mis un filtre et a montré une légère moue en posant.

Bebo portait une tenue imprimée licorne et laissait ses cheveux ouverts. Elle a légendé sa photo en disant: «Restez à l’intérieur, restez en sécurité … ne perdez pas espoir.

Pendant ce temps, Saif Ali Khan et Kareena l’ont accueilli en février de cette année en parlant du deuxième bébé. Le couple n’a pas encore annoncé le nom du bébé et l’a gardé secret ces derniers mois.

D’un autre côté, il y a quelques semaines, le père de Kareena et l’acteur vétéran Randhir Kapoor avaient « accidentellement » partagé la photo du nouveau-né qui est instantanément devenue virale sur Internet.

Parlant du front professionnel de Kareena, l’acteur a bouclé le tournage de ‘Laal Singh Chaddha‘avec Aamir Khan dans le rôle principal lors de sa deuxième grossesse.

L’acteur s’est rendu à Delhi au milieu de la pandémie de COVID-19 et a terminé le tournage de son rôle entièrement alors qu’elle était enceinte de son deuxième petit garçon.

‘Laal Singh Chaddha‘est le remake hindi du film hollywoodien’Forrest Grump‘avec Tom Hanks dans le rôle principal. Le film sortira probablement pendant le week-end de Noël cette année.