Ne perdez pas espoir dans le gouvernement de Tinubu, exhorte le CAN aux Nigérians

L’Association chrétienne du Nigeria a exhorté lundi les Nigérians à ne pas désespérer des effets des réformes économiques entreprises par l’administration du président Bola Tinubu.

En effet, il a exhorté le président à « poursuivre sur la voie » qu’il a empruntée depuis son entrée en fonction il y a près de huit mois, en s’engageant à soutenir le régime.

« Nous voyons les efforts qu’il déploie pour sécuriser cette nation. Nous demandons donc aux Nigérians… qui semblent avoir perdu espoir de ne pas perdre espoir, mais d’être patients et de persévérer », a déclaré le président de la CAN, Daniel Okoh, aux correspondants de la State House après l’audience avec le président dans la salle du conseil d’Aso Rock Villa. , Abuja.

La réunion de lundi est la première rencontre de l’association avec Tinubu depuis sa prestation de serment le 29 mai 2023.

Le CAN a sévèrement critiqué le prédécesseur de Tinubu, l’ancien président Muhammadu Buhari, accusant le régime précédent d’avoir mal géré les épisodes de meurtres et d’attaques contre des églises et des communautés dans le Nord-Est, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et la Ceinture du Milieu.

Il convient de noter en particulier le meurtre de plus de 40 fidèles à l’église catholique Saint-François d’Owo, dans l’État d’Ondo, le 5 juin 2022.

L’organisme chrétien avait frappé Buhari, appelant à mettre fin à ce qu’il appelait le recyclage des criminels et des terroristes au nom d’un programme de déradicalisation.

Il a également critiqué Tinubu, alors candidat du All Progressives Congress, pour avoir défendu un groupe musulman-musulman, qui, selon lui, risquait de marginaliser les intérêts chrétiens.

Mais à la sortie de discussions à huis clos avec le président lundi, les dirigeants de la CAN ont qualifié l’administration d’« inclusive », affirmant qu’elle avait respecté la composition des nominations qu’il avait faites jusqu’à présent.

« Sincèrement, ce que nous avons découvert, c’est que le président est réellement sensible à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Il en est conscient et nous le voyons faire des pas très positifs, dès le début de son mandat.

« De la manière dont il a procédé aux nominations jusqu’à présent, il est venu avec un grand sens de l’inclusion. Et les Nigérians ont un sentiment d’appartenance.

“Je vous dis que ses déclarations jusqu’à présent et son langage corporel ont accru la confiance des Nigérians et nous pensons que, s’il en a l’occasion, il fera beaucoup plus. Nous prions pour que le Seigneur renforce sa main afin qu’il puisse faire davantage et redresser la situation de ce pays. »

Okoh a appelé à la compréhension des Nigérians, arguant que le défi qui secoue le pays est antérieur à l’administration naissante.

Il a souligné : « Nous savons qu’il y a de nombreux défis à relever. Mais ce que nous disons à notre peuple, c’est que ce n’est que le début de cette administration et que le Nigeria est grand.

« Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui a commencé il y a de nombreuses années, et il faudra un certain temps pour renverser la situation.

« Mais ce qui est important, c’est que le président a pris et prend une mesure intentionnelle pour inverser la tendance des événements, notamment dans le domaine de la gouvernance ; nous le voyons très clairement.

C’est pourquoi le CAN a exhorté le Président à poursuivre sur la voie qu’il a entamée, en lui déclarant son soutien.

« Le conseil que nous donnons au président est qu’il continue sur la voie qu’il est désormais déterminé à suivre.

“Il est déterminé à diriger un gouvernement qui s’adresse à tous, un gouvernement inclusif, qui écoute le peuple, tout comme il nous a promis qu’il continuerait à nous écouter et il a ouvert pour nous les canaux qui tout ce que nous voyons ou toute préoccupation que nous avons, nous devrions toujours revenir pour le lui faire savoir.

« Nous pensons donc que nous avons désormais un président à l’écoute. Et nous l’exhortons à poursuivre sur cette voie. Et continuer à toujours veiller sur ceux qui veulent du bien pour cette nation et à en faire bon usage », a conseillé Okoh.

L’instance chrétienne s’est dite au siège du pouvoir pour féliciter avec le Président sa victoire électorale.

Il a déclaré qu’à l’occasion des élections générales de 2023, “les dirigeants de la CAN ont décidé de venir lui rendre une visite de courtoisie pour le féliciter (Tinubu) pour son élection et pour exprimer notre soutien à son administration”.