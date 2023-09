"Ne pensez pas que si une autre pâte…": Le grand éloge de la star pakistanaise pour Kohli

Le match de la Coupe d’Asie 2023 entre l’Inde et le Pakistan approche à grands pas et de nombreux regards seront tournés vers Virat Kohli, qui a été l’une des vedettes de cette compétition au fil des ans. Les deux équipes n’ayant pas joué de séries bilatérales depuis près d’une décennie, la seule chance qu’ont les fans de voir ces deux rivaux s’affronter est lors d’événements continentaux ou de l’International Cricket Council (ICC). Shadab Khan, joueur de l’équipe de cricket du Pakistan, a fait l’éloge de Kohli avant l’affrontement très attendu et a déclaré que le quilleur devait avoir des plans appropriés tout en affrontant un frappeur de son calibre.

Lors d’une interaction récente, il a également rappelé le coup gagnant de Kohli lors de la Coupe du monde T20 2022 et a déclaré qu’aucun autre frappeur n’aurait pu jouer de cette façon contre l’attaque de bowling du Pakistan.

« Il (Kohli) est définitivement un joueur de classe mondiale. Il faut planifier beaucoup de choses pour l’affronter », a déclaré Shadab à Star Sports en marge du tournoi.

Kohli a frappé un coup invaincu de 53 balles et 82 points contre le Pakistan lors d’un match de groupe de la Coupe du monde ICC T20 à Melbourne l’année dernière pour guider l’Inde vers une victoire convaincante de quatre guichets contre ses principaux rivaux.

Rappelant ce coup, Shadab a déclaré: « Le genre de batteur qu’est Virat Kohli, la façon dont il s’est comporté contre nous, même lors du dernier match de la Coupe du monde (2022 T20), je ne pense pas que si un autre batteur dans le monde était dans cette situation, cela aurait pu faire ça à notre équipe de quilles. »

« Et ce qui est beau, c’est qu’il peut le faire à tout moment et à tout moment. »

(Avec entrées PTI)