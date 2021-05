Ne pensez pas qu’Ashmit Patel était la bonne personne pour moi: Mahekk Chahal

Après avoir annoncé leurs fiançailles en 2017, Ashmit Patel et Mahekk Chahal se sont séparés en 2020. Le couple n’a ménagé aucun effort pour afficher son amour sur les pages de médias sociaux, cependant, il semble qu’ils apprécient maintenant leur célibat. Lors d’une récente interaction, Mahekk a été interrogée sur la raison de sa rupture avec Ashmit et l’acteur de Wanted a révélé qu’elle avait choisi de quitter la relation.

Chahal a déclaré à ETimes: « J’ai choisi de partir. Quand vous commencez à vivre ensemble et à passer plus de temps avec une personne en particulier, vous apprenez à connaître le vrai lui / elle. Je ne pense pas qu’Ashmit était la bonne personne pour moi. »

Parlant du soutien qu’elle a reçu après la rupture avec Ashmit, Mahekk a déclaré: «Mes amis et ma famille m’ont soutenu. J’ai partagé mes problèmes avec eux. J’étais à Goa pendant un an. En raison du verrouillage, je descendrais à Mumbai seulement si nécessaire. J’ai passé beaucoup de temps avec la nature à Goa; la nature a une influence apaisante, apaisante et curative sur moi. Le temps guérit tout et cette fois n’a pas fait exception. Ce n’était pas facile car il n’y avait pas de travail pendant COVID; donc votre esprit a tendance à continuer à penser la même chose. Mais je me suis enfin guéri. «

le Nayi Padosan L’acteur a ensuite révélé qu’elle ne serait pas allée à Goa si Ashmit et elle ne se seraient pas séparés. L’acteur a dit: « Non, je ne serais pas allé à Goa à ce moment-là. Ça s’est juste mis en place. Je me sens très détendu quand je suis dans la nature. J’avais beaucoup d’anxiété en restant dans le même appartement. »

Sur le plan du travail, Mahekk est prête à montrer son côté aventureux dans la prochaine saison de Khatron Ke Khiladi.