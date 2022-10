Ne payez plus trop pour la livraison de nourriture avec ces applications

Lorsque vous commandez la livraison, vous pouvez basculer entre des applications comme Postmates, Uber Eats et d’autres pour déterminer lequel a vos restaurants locaux préférés. Ensuite, vous pouvez comparer quel service a les frais de livraison les plus bas ou a des offres spéciales pour vous donner le prix global le plus bas.

Deux applications peuvent mettre fin à ce cycle. NourritureBoss (pour Android et iOS) et RepasMoi (pour iOS) vous permettent de comparer côte à côte les différentes estimations de délais de livraison et les coûts de plusieurs services, sans basculer constamment entre les différentes plates-formes.

Voici ce qu’il faut savoir sur ces deux applications.

NourritureBoss

FoodBoss (y compris sa version navigateur) a été lancé en 2017 et regroupe des services de livraison tiers comme UberEats, Postmates, EatStreet et Delivery.com en un seul endroit. Il est disponible dans plus de 80 régions métropolitaines à travers les États-Unis, dont Atlanta, Chicago et New York.

Lorsque vous accédez à la version Web de FoodBoss, saisissez votre adresse et vous verrez une liste des restaurants et des services de livraison avec lesquels ils travaillent, ainsi que les frais totaux estimés (y compris les frais de livraison, les surtensions, les frais de service et les taxes) , et des estimations de délais de livraison. À partir de là, vous pouvez filtrer les résultats en fonction du type de cuisine, du délai de livraison le plus rapide ou des frais totaux les moins chers.

RepasMoi

MealMe a été lancé en mars 2021. Il compare les prix des services de livraison comme DoorDash, GrubHub, UberEats, Postmates, Caviar, Waitr, Delivery.com et Eatstreet. Il n’est disponible que sur iOS, mais la société prévoit de le déployer ultérieurement sur Android et sur le Web, selon le co-fondateur Matt Bouchner. MealMe est disponible dans les villes des États-Unis.

L’application de MealMe fonctionne quelque peu différemment de FoodBoss. Vous allez créer un compte et l’application trouvera des restaurants près de chez vous ou vous permettra de rechercher celui que vous voulez. Lorsque vous appuyez sur un, vous verrez quels services de livraison tiers fonctionnent avec ce restaurant et lequel est le moins cher. Lorsque vous appuyez sur l’option souhaitée (par exemple, UberEats), vous accédez directement à cette application. L’application compare les prix en fonction de l’inflation des prix du menu, des frais de livraison, des frais de service et des frais de surtension, et vous indique simplement quelle application de livraison sera la moins chère pour vous, mais n’inclut pas le délai de livraison estimé ni les frais estimés.

Quelle application devez-vous utiliser ?

FoodBoss et MealMe ont tous deux des partenariats avec des services de livraison, de sorte que les clients ne sont pas facturés en plus pour l’utilisation des applications – ce sont de purs agrégateurs, ont déclaré les fondateurs de chacun. Le choix de celui que vous utilisez dépend de votre situation, notamment de votre lieu de résidence et de l’appareil que vous utilisez.

FoodBoss opère dans moins de villes et a moins de services de livraison à comparer, mais vous donne plus d’informations en termes de frais et d’estimations de délais de livraison. Il est également disponible sur plusieurs plates-formes.

MealMe comprend toutes les principales applications de service de livraison de nourriture, et est disponible dans plus de villes, et vous donne également moins d’informations avant de vous envoyer à l’application de livraison. Mais ce n’est que sur iOS pour le moment.