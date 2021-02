«  Ne payez pas pour les promesses d’accès anticipé  »: les escrocs envoient des SMS, appellent les gens pour les faire payer pour les coups de COVID-19

Alors que les efforts se multiplient pour vacciner davantage de personnes âgées et d’autres personnes contre le COVID-19, les chiens de garde des consommateurs font activement connaître les escrocs qui vont bientôt faire pivoter leur message autour de ce qui domine l’actualité.

Les derniers avertissements: faites attention au prochain SMS ou appel automatisé qui vous demande de payer de l’argent à l’avance pour être inscrit sur une liste pour recevoir un vaccin. Et ne cliquez pas non plus sur les liens dans les textes qui arrivent à l’improviste.

« Quiconque demande un paiement pour vous mettre sur une liste, prendre rendez-vous pour vous ou réserver une place en ligne est un escroc », selon un avertissement de la Federal Communications Commission.

Eduard Bartholme, chef adjoint du Bureau des consommateurs et des affaires gouvernementales de la FCC, a déclaré que les premières escroqueries au coronavirus se concentraient sur la vente de faux produits et fournitures de test, et que ces escroqueries se poursuivent.

Mais il y a une inquiétude croissante, a-t-il dit, que plus de consommateurs entendront bientôt des escrocs qui se font passer pour une compagnie d’assurance ou un service de santé dans le cadre de l’effort de vaccination.

Le paquet de secours est-il trop: Avec la guérison de l’économie, le paquet de secours COVID de 1,9T $ de Biden est-il trop?

CVS et vaccins:CVS étend le vaccin COVID-19 à 6 autres États: Floride, Arizona, Ohio, Pennsylvanie, Alabama et Louisiane

Nouvelles astuces COVID-19 pour les anciennes escroqueries

Les chiens de garde des consommateurs, dit-il, commencent déjà à entendre des rapports d’escrocs. Des escroqueries liées au COVID-19 ont été signalées au Michigan, en Floride et dans d’autres États, selon les régulateurs fédéraux.

Cette semaine, des responsables d’un comté du Michigan ont rapporté que deux consommateurs se sont plaints d’avoir été appelés par quelqu’un se faisant passer pour un agent de santé publique qui aurait tenté de prendre rendez-vous.

Et puis les escrocs ont demandé des informations financières et des informations personnelles qui pourraient plus tard être utilisées dans des stratagèmes de vol d’identité. Les personnes qui soupçonnent une arnaque doivent appeler le numéro de téléphone non urgent de votre police locale.

Un énorme drapeau rouge: personne ne vous demandera des informations de carte de crédit, un numéro de sécurité sociale ou des informations de compte bancaire afin d’obtenir un rendez-vous pour un vaccin.

L’appel d’escroquerie joue l’idée que vous devez vérifier les informations personnelles et d’assurance pour prendre rendez-vous, ce qui n’est pas nécessaire.

Signes d’arnaque aux vaccins

Indices d’une arnaque: l’appelant dira probablement qu’il est associé au «service de santé local» ou à votre «assureur». Souvent, ils ne nomment pas votre comté ni même votre état. Et ils peuvent même ne pas annoncer le nom de votre fournisseur d’assurance spécifique.

Personne ne vous appellera non plus de la Social Security Administration, pour vous inscrire à un moment pour recevoir votre vaccin.

Ce que les escrocs essaient de faire, c’est vous prendre au dépourvu en pensant que l’appel pourrait être réel.

Toutes les nouvelles concernant la forte demande de vaccins et la pénurie de vaccins pourraient également présenter une autre ouverture pour les escrocs. Ils se rendent compte que certaines personnes sont troublées après de nombreuses tentatives répétées pour prendre rendez-vous pour une prise de vue.

« Ne payez pas pour des promesses d’accès anticipé. C’est une arnaque », a averti Lisa Schifferle, analyste politique principale pour le Bureau des Américains plus âgés au Bureau de la protection financière des consommateurs.

Autre alerte à l’arnaque: ne tombez pas sous le charme des publicités sur les réseaux sociaux, par SMS ou ailleurs que vous pouvez acheter un vaccin COVID-19.

Vous ne pouvez pas acheter le vaccin en ligne. De faux sites Web se font passer pour des fabricants de médicaments, ainsi que des agences gouvernementales.

« Ignorez les annonces de vente pour le vaccin COVID-19. Vous ne pouvez l’acheter nulle part », a déclaré Bartholme lors d’un webinaire.

«Résultat remarquable»:De gros gains sont probables pour l’économie cette année, même si les dommages causés par le COVID-19 persistent

Le vaccin n’est disponible que dans les endroits approuvés par le gouvernement fédéral et les États, tels que les centres de vaccination et les pharmacies.

Attention aux « traceurs de contact » COVID-19

Les escrocs se font également passer pour des traceurs de contacts, les personnes qui travaillent pour les services de santé de l’État pour essayer de suivre toute personne qui aurait pu être exposée au COVID-19.

La Federal Trade Commission prévient que les escrocs peuvent prétendre être des traceurs de contacts afin de profiter de la confusion actuelle. Les escrocs sont là pour voler votre identité, votre argent – ou les deux.

Les traceurs de contacts légitimes ne demandent pas d’argent, d’informations de carte de crédit, de numéros de sécurité sociale ou d’informations de compte bancaire. Et vous n’avez pas non plus besoin de répondre aux questions sur votre statut d’immigration.

Les chiens de garde des consommateurs disent qu’un grand signe d’avertissement est chaque fois que quelqu’un vous appelle pour demander de l’argent ou peut-être un paiement via PayPal ou une autre application peer-to-peer pour couvrir tout ce qui est associé au vaccin ou au virus.

Même si vous devrez peut-être fournir des informations d’identification ou d’assurance sur le site de vaccination, disent les défenseurs des consommateurs, vous ne devriez pas transmettre ces informations à l’avance à quelqu’un qui vous appelle à l’improviste.

Les consommateurs doivent vérifier auprès de leur département de santé national ou local pour savoir quand et comment se faire vacciner contre le COVID-19. Les forfaits varient d’un bout à l’autre du pays et évolueront avec le temps, vous devez donc vous tenir au courant.

Certains conseils utiles incluent le passage d’un appel téléphonique à la messagerie vocale si vous ne reconnaissez pas un numéro de téléphone. Les défenseurs des consommateurs disent que les escrocs laissent rarement des messages.

Il est également acceptable de simplement raccrocher si un inconnu demande des informations personnelles ou financières.

ContacterSusan Tompor via [email protected]. Suivez-la sur Twitter@tompeur. Pour vous abonner, rendez-vous sur freep.com/specialoffer. REn savoir plus sur les affaires et inscrivez-vous à notre newsletter commerciale.