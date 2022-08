Ne payez pas plus pour une maison avec une technologie de maison intelligente déjà installée

Une nouvelle étude de Compare the Market a montré que plus de la moitié des Britanniques paieraient plus pour une maison avec une technologie intelligente déjà installée.

Dans une enquête menée pour le compte de la marque, 51 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à payer 2 409 £ supplémentaires pour une maison avec des appareils intelligents déjà installés. Un montant étrangement spécifique, mais c’est ce que disent les résultats.

Le produit le plus demandé était un système de sécurité intelligent, les acheteurs étant prêts à ajouter en moyenne 345,10 £ au prix demandé s’il y en avait déjà un. Les produits blancs intelligents étaient les autres articles les plus populaires, les acheteurs étant prêts à ajouter en moyenne 242,85 £ à ce qu’ils seraient autrement prêts à payer. Les serrures intelligentes, un système audio intelligent et des stores ou rideaux intelligents étaient également populaires.

Oui, les appareils domestiques intelligents peuvent assurer la sécurité de votre maison. Oui, ils ont des fonctionnalités qui peuvent vous aider à garder un œil sur vos factures d’électricité. Oui, ils vous rendront certainement la vie plus pratique. Mais non, non, non : ne dépensez pas plus pour une maison qui les a déjà installés. Voici pourquoi.

Abonnement, abonnement, abonnement

Imaginez la scène. Le propriétaire vous fait visiter une maison. L’une des choses que vous aimez le plus est le système de sécurité domestique tout-en-un qu’ils ont installé. Le propriétaire sort son téléphone, lance une application et affiche les flux de la caméra de sécurité haute définition, la vue de la caméra de la sonnette, puis vous montre à quel point il est facile de contrôler les lumières de sécurité à distance. Ils ont même des images de renardeaux gambader dans le jardin de la nuit précédente. Étonnante! Vous êtes à mi-chemin d’être le prochain David Attenborough.

Tout cela est très impressionnant – et rassurant – et cela peut vous inciter à faire une offre. Mais attendez et considérez : qu’obtenez-vous vraiment lorsque vous investissez dans un système comme celui-ci ?

Rachel Ogden / Fonderie

La technologie de la maison intelligente repose presque toujours sur des serveurs cloud pour faire son travail. Cela signifie que, bien que vous puissiez acheter le matériel pour un paiement unique, vous êtes alors enfermé dans un accord prolongé avec la société de maison intelligente aussi longtemps que vous souhaitez utiliser ses produits.

En particulier en ce qui concerne les dispositifs de sécurité intelligents, vous constaterez probablement que certaines des meilleures fonctionnalités sont basées sur un abonnement. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne pourrez pas utiliser toutes leurs capacités (qui peuvent inclure des fonctions de base telles que l’enregistrement vidéo). Vous vous retrouverez alors coincé avec des produits qui ne font pas la moitié de ce que vous attendiez.

Pour déverrouiller toutes les fonctionnalités d’une caméra Ring ou d’une sonnette, par exemple, vous devrez vous abonner à Ring Protect pour 3,49 £ par mois (par appareil !). Cela vous permettra de revoir, télécharger ou partager des images. Sans abonnement, vous ne pouvez regarder que le flux en direct de la caméra.

Lewis Peintre / Fondeur

Et si vous vous abonnez, rien ne garantit que vous continuerez à bénéficier du même service au même prix. Il est de loin préférable d’acheter vous-même des appareils intelligents pour la maison afin de savoir dans quoi vous vous embarquez.

Sinon, le petit supplément que vous êtes prêt à payer pour une technologie domestique intelligente préinstallée pourrait coûter beaucoup plus cher que prévu.

Toutes les caméras de sécurité intelligentes, les sonnettes de porte ou d’autres appareils ne nécessitent pas d’abonnement, vous pouvez donc vous épargner un peu en choisissant ceux qui n’en ont pas.

C’est peut-être votre maison pour toujours – mais la technologie de la maison intelligente n’est pas éternelle

Les abonnements ne sont pas la seule chose à laquelle vous devez faire attention. Vous pourriez être montré autour d’un jardin avec une gamme impressionnante de caméras de sécurité de haute qualité, pour vous retrouver, six mois plus tard, au sommet d’une échelle remplaçant chacune.

Les produits pour la maison intelligente ne fonctionneront pas éternellement. Les entreprises ne continueront à prendre en charge les produits plus anciens que pendant un certain nombre d’années.

Si vous achetez une maison avec des produits intelligents installés, ils pourraient être au début – ou à la fin – de leur durée de vie. À moins que vous ne recherchiez chaque appareil individuel, vous ne le saurez pas.

Par exemple, si vous achetez une maison avec des caméras Hive déjà installées, vous ne pourrez les utiliser que pendant encore 1 à 3 ans (selon le type de caméra) avant que Hive ne désactive le support. À ce stade, ils ne fonctionneront plus du tout et devront être remplacés.

Les appareils intelligents qui sont un achat stupide

Nous ne pensons pas non plus que ce soit une bonne idée de payer plus pour acheter une maison avec des appareils électroménagers intelligents déjà installés.

Les gros appareils électroménagers sont parmi les produits les plus chers que vous achèterez pour votre maison. Vous les payez cher et vous vous attendez à ce qu’ils durent longtemps.

Si vous achetez un bon réfrigérateur, vous vous attendez probablement à ce qu’il dure au moins 10 ans, voire plus. Mais si vous achetez un réfrigérateur intelligent, la fonctionnalité intelligente ne durera certainement pas aussi longtemps que l’appareil.

Samsung

Non seulement cela signifie que des fonctionnalités intéressantes – comme un écran à l’avant ou une caméra à l’intérieur à laquelle vous pouvez accéder via une application – cesseront de fonctionner, mais avec le temps, ces fonctionnalités pourraient devenir plus vulnérables au piratage. Pendant combien de temps le réfrigérateur intelligent de la maison que vous achetez sera-t-il pris en charge ?

Et, si vous payez plus pour des appareils intelligents, vous voulez savoir que vous utiliserez réellement les fonctionnalités intelligentes. Les machines à laver intelligentes vous permettront de démarrer, de mettre en pause et d’arrêter votre lavage depuis votre téléphone portable ou votre tablette. Pour certaines personnes, ce sera pratique. Pour beaucoup d’autres, jusqu’à ce qu’il y ait un moyen de charger et de vider automatiquement la machine à laver – et de demander à un robot de l’accrocher à la ligne – c’est une fonctionnalité qu’ils n’utiliseront jamais. Alors pourquoi voudraient-ils payer plus pour cela ?

Tout est question de compatibilité

Enfin, même si la technologie de maison intelligente installée dans votre nouveau lieu est à la pointe de la technologie et vient juste d’être installée, elle peut ne pas fonctionner avec les produits que vous possédez déjà. L’un des problèmes qui affligent l’industrie de la maison intelligente est les écosystèmes distincts qui ne fonctionnent tout simplement pas bien ensemble, voire pas du tout.

Si vous êtes un foyer Apple, vous avez probablement déjà accepté le fait qu’il existe de nombreux appareils domestiques intelligents qui ne prendront pas de commande de Siri, même si vous le demandez gentiment. De même, alors que les appareils Echo et Alexa fonctionnent bien avec les produits Ring (tous d’origine bezosienne), d’autres produits de sécurité domestique peuvent ne pas fonctionner aussi bien.

L’avènement de la matière pourrait changer cela. Nous verrons. Mais en attendant, vous devrez toujours rechercher tout ce que vous achetez pour savoir s’il fonctionnera avec les appareils que vous possédez déjà.

Technologie de la maison intelligente est impressionnant. Nous aimons ça. Mais la façon de l’acheter est de trouver les produits qui vous conviennent le mieux. Choisissez des gadgets avec toutes les fonctionnalités intéressantes que vous apprécierez et utiliserez. Et obtenez une idée des limites des produits avant de dépenser de l’argent. Mais ne payez jamais plus pour la technologie que quelqu’un d’autre a choisie : rappelez-vous que tous les produits de maison intelligente ne sont pas créés égaux et qu’ils ne vous seront peut-être pas aussi utiles que les propriétaires précédents.

