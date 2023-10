« Ne pas savoir » plonge les familles des disparus israéliens dans un vide de douleur et d’engourdissement

LONDRES (AP) — Les familles des morts en Israël organisent des funérailles et pleurent à la suite du déchaînement meurtrier du Hamas. Les proches des personnes soupçonnées d’avoir été prises en otages réclament la libération des captifs.

Mais près de deux semaines après le pire massacre de civils de l’histoire d’Israël, les familles des disparus errent dans un paysage de douleur et d’engourdissement, sans horizon clair et avec peu ou pas de réponses. Le fait de ne pas savoir, disent-ils, les plonge dans des cycles de chagrin et d’espoir.

« Je ne sais pas ce qui se passera », a déclaré Rachel Goldberg, dont le fils de 23 ans, Hersh Goldberg-Polin, a été vu pour la dernière fois chargé dans une camionnette avec d’autres otages enlevés par les militants du Hamas lors du festival de musique Tribe of Nova. . Des témoins ont déclaré qu’il avait perdu une partie d’un bras lors d’une attaque à la grenade.

« En attendant, je continue à traverser l’enfer, parce que si je m’arrête, alors je suis en enfer », a déclaré sa mère.

L’Associated Press a recensé plus de 250 personnes disparues lors des attaques. Parmi eux, environ 140 sont confirmés comme étant des otages probables, que ce soit par des témoins qui les ont vus être emmenés par des militants du Hamas, par des informations fournies par l’armée à leurs familles ou par leurs apparitions sur les réseaux sociaux publiées par le Hamas.

Au moins 85 des disparus sont des étrangers ou des binationaux, selon les données de l’AP. Au moins 20 sont des enfants.

Israël a mis à jour cette semaine sa liste d’otages à 199, et les familles affirment que l’armée a commencé à les contacter, mais avec peu d’informations sur le sort de leurs proches.

« Ils sont coincés dans les limbes de ce que j’appelle une perte ambiguë », a déclaré Pauline Boss, professeur émérite de l’Université du Minnesota et auteur sur le sujet, à propos des familles.

« Cela immobilise les gens ; ils sont coincés, parce qu’ils ne savent tout simplement pas.

Mardi, une famille a reçu une bonne nouvelle lorsque le Hamas a diffusé une vidéo montrant Mia Schem, 21 ans, hébétée, après avoir été arrêtée lors du festival de musique, où au moins 260 personnes ont été tuées. Il s’agit de l’un des premiers signes de vie des otages depuis que les hommes armés lourdement armés du Hamas ont détruit les fortifications frontalières le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes en Israël.

« Jusqu’à hier, je ne savais pas si elle était morte ou vivante », a déclaré sa mère, Keren Schem, lors d’une conférence de presse. « Je supplie le monde de ramener mon bébé à la maison. »

La perspective de sauver des otages, ou simplement de leur fournir des médicaments pour qu’ils puissent survivre, est très floue dans ce qui est devenu la crise des otages la plus complexe de l’histoire israélienne. On pense que le Hamas les maintient dans un dédale de tunnels au plus profond de la ville de Gaza alors qu’Israël bombarde la bande côtière.

Dans le même temps, l’identification des morts a été lente. À la base militaire de Shura, dans le centre d’Israël, les corps arrivent plus vite qu’ils ne peuvent être identifiés, en partie à cause de leur état. Des centaines de soldats, de femmes et d’enfants dans des sacs mortuaires bordent les étagères des camions réfrigérés en attendant d’être examinés.

Alors les familles des disparus attendent – ​​et sont angoissées.

Ilan Regev, père des participants au festival Maya et Itay, s’est rendu en voiture frénétiquement jusqu’au site du festival après avoir reçu un appel téléphonique à glacer le sang de sa fille de 21 ans au milieu de coups de feu. Lorsqu’il est arrivé, Regev s’est vu interdire l’entrée et il n’y avait personne pour lui parler. Il a passé la journée à chercher ses enfants, entre le terrain du festival et un hôpital voisin.

Une vidéo du Hamas indiquait que son fils de 18 ans avait été pris en otage. Mais quelques jours plus tard, l’armée pouvait seulement dire que les frères et sœurs étaient captifs – sans même savoir s’ils étaient vivants ou s’ils étaient blessés.

Il a été, a déclaré Regev, « comme une personne morte », pleine de peur et d’incertitude. «Je veux savoir si mes enfants sont en vie. Et ils m’ont dit que pour l’instant, ils ne peuvent pas me le dire.

« Nous nous retrouvons dans un mauvais film », a déclaré Mirit Regev, leur mère.

Dans une maison empruntée près de Jérusalem, Iris Haim dit que sa famille reçoit du soutien et une distraction bienvenue de la part de ses amis et de sa famille alors qu’elle attend de savoir où se trouve son fils Yotam.

Le fils de Haim, âgé de 28 ans, a été vu pour la dernière fois dans une vidéo qu’il a prise, le montrant devant la porte d’entrée de son appartement à Kfar Aza, un kibboutz près de la bande de Gaza. Le pop-pop-pop des coups de feu peut être entendu avant qu’il ne se dirige vers l’intérieur et que la vidéo se termine. Son fils lui a envoyé la vidéo par SMS et elle l’a montrée à l’AP.

Haim a déclaré que ses deux autres enfants avaient des problèmes de sommeil et se blâmaient même pour la disparition de leur frère.

Les membres du groupe Yotam, un batteur, ont rendu visite à la famille ce week-end et « viennent de jouer », a déclaré Iris Haim. Enfin, elle pleura son fils.

« Je pense que quand je les ai entendus jouer, c’était comme si j’ouvrais mes conduits lacrymaux », a-t-elle déclaré. « Cela m’a permis de pleurer. »

« J’essaie tout le temps d’être forte », a-t-elle ajouté. « Parce que je ne veux pas me sentir faible, ici et maintenant. »

Noveck a rapporté de Los Angeles. Hinnant a rapporté de Paris.

Laurie Kellman, Danica Kirka, Jocelyn Noveck et Lori Hinnant, Associated Press