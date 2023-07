Ne pas s’attaquer aux petits bateaux n’est « pas une option », prévient le ministre de l’Immigration Robert Jenrick

L’ÉCHEC de la lutte contre la crise des petits bateaux « n’est pas une option », prévient le ministre de l’Immigration Robert Jenrick – alors qu’il fait face à une course folle pour faire adopter la loi cette semaine.

Mais les travaillistes complotent pour torpiller le plan avec un amendement dévastateur pour maintenir la Grande-Bretagne sous le feu des juges étrangers pour sa politique frontalière.

Les travaillistes complotent pour empêcher l’adoption du projet de loi Stop The Boats Crédit : AP

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, déclare que ne pas arrêter les petits bateaux n’est « pas une option » Crédit : PA

Présenté par Shami Chakrabarti, son homologue corbyniste, les conservateurs ont déclaré que la « charte des ingérences » permettrait aux tribunaux internationaux de bloquer à jamais les expulsions vers le Rwanda.

Le projet de loi phare sur la migration illégale de No10 est au Parlement cette semaine où il fait face à une féroce bataille de « ping-pong » entre les Communes et les Lords.

M. Jenrick a déclaré dimanche au Sun que les seigneurs et les députés de gauche devraient cesser leur guerre contre le plan des frontières.

Il a déclaré: » Nous devons prendre les mesures nécessaires pour arrêter les passages illégaux, dangereux et inutiles et rétablir l’équité et l’ordre dans notre système d’immigration.

« L’inaction n’est pas une option. Et ceux qui s’opposent à notre plan d’arrêt des bateaux n’ont proposé aucune alternative.

« Ceux qui s’opposent à ce projet de loi – comme les députés travaillistes et démocrates libéraux de Sir Keir Starmer et leurs pairs qui tentent de le bloquer – font preuve de mépris envers les communautés qui travaillent dur à travers le Royaume-Uni et sont injustement affectés par la migration illégale dans leur vie quotidienne.

«Ils n’ont aucun plan – comme toujours, ils ne font que pêcher depuis la ligne de touche.

« Chaque député et pair est désormais confronté à un choix très simple : se ranger du côté du public britannique respectueux des lois et soutenir notre projet de loi Stop the Boats, ou continuer de se ranger du côté des passeurs et des contrevenants à la loi. »

Le projet de loi retourne aux Communes aujourd’hui. Les députés font leurs valises été jeudi – donnant au No10 seulement quatre jours pour adopter la loi.

Une douzaine de députés conservateurs – dont l’ancienne Première ministre Theresa May – prévoient de se rebeller et de soutenir les amendements sur l’esclavage moderne et les enfants migrants.

Le chef de file Tim Loughton a déclaré qu’ils « soutenaient le projet de loi » mais « il doit passer par des garanties ».

Mais son collègue député conservateur Marco Longhi a dit à ses collègues conservateurs d’arrêter de faire des trous et d’apporter leur plein soutien au projet de loi.

Il a déclaré: «Tous les rebelles conservateurs devraient être très clairs sur le fait que s’ils votent contre leur gouvernement et avec les Lords, ils iraient à l’encontre de la volonté du peuple et de leur Premier ministre sur des propositions qui dissuaderont les gens de subir des dommages importants et briser le modèle économique des passeurs.

« Le système actuel soutient efficacement le sale commerce des passeurs. »

Mais les ministres ont signalé qu’il n’y aurait plus de concessions car cela risque d’affaiblir et de saper le projet de loi.

Les seigneurs travaillistes et les députés voteront contre la loi.

Une source conservatrice a déclaré : « L’amendement Chakrabati n’est rien de plus qu’une charte d’ingérence, invitant les avocats de gauche à utiliser de faux arguments de droit international pour bloquer les expulsions vers le Rwanda.

« Les députés devraient le voir pour ce qu’il est – un stratagème sournois des seigneurs du travail de Starmer pour saboter notre plan visant à arrêter les bateaux qui ne serviront qu’à aider les gangs de contrebande exploiteurs.

« Ils devraient voter contre. »