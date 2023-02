Ne pas relever le plafond de la dette américaine conduirait à une “catastrophe économique et financière”, déclare Yellen

Le gouvernement américain risque une “catastrophe économique et financière” si la Chambre n’adopte pas un projet de loi visant à relever le plafond de la dette à 31 400 milliards de dollars, a déclaré lundi la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Le pays a atteint la limite statutaire le mois dernier, mais les membres républicains du Congrès attendent de la relever pour négocier des modifications des règles de dépenses fédérales avec la Maison Blanche avant de rédiger un projet de loi. Le département du Trésor sous Yellen a pris plusieurs mesures temporaires pour aider le gouvernement à éviter le défaut.

“L’Amérique a payé toutes ses factures à temps depuis 1789, et ne pas le faire entraînerait une catastrophe économique et financière”, a déclaré lundi Yellen à George Stephanopolous d’ABC. “Et chaque membre responsable du Congrès doit accepter de relever le plafond de la dette.”

Le secrétaire au Trésor a déclaré que la Chambre avait toujours rempli son devoir de relever la limite, bien qu’elle ait parfois “monté jusqu’au fil”.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé qu’il prononcerait un discours sur le plafond de la dette à 17 h 30 HE lundi. Les pourparlers entre McCarthy et le président Joe Biden se sont poursuivis à l’amiable, mais aucun accord n’a été trouvé.

Au cours de l’entretien, Yellen a également salué les chiffres de l’emploi de janvier meilleurs que prévu et la baisse constante de l’inflation – deux problèmes qu’elle a déclaré que Biden abordera dans son état de l’Union mardi.

“Le mois dernier, nous avons créé plus de 500 000 emplois, plus de 12 millions depuis l’entrée en fonction du président, et l’inflation est en baisse”, a-t-elle déclaré à Stephanopolous. “Ça reste trop élevé, mais ça baisse depuis six mois.”