Ne pas maîtriser l’IA pourrait entraîner le recul de la politique progressiste – Sir Tony Blair

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien Premier ministre Sir Tony Blair a déclaré qu’un échec à « maîtriser » les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA) pourrait conduire à un « recul » de la politique progressiste.

Ouvrant la conférence Future of Britain dans le centre de Londres, l’ancien dirigeant travailliste a déclaré que la technologie changeait « la façon dont nous vivons, la façon dont nous achetons, ce que nous regardons, même la façon dont nous sortons et les emplois que nous faisons ».

« Cela va s’accélérer à un rythme plus rapide que jamais », a-t-il déclaré.

« Et voici le défi : si le monde change, l’État ne change pas. »

Sir Tony a déclaré que ni le gouvernement ni les services de santé n’utilisaient l’infrastructure nationale de données tandis que les identifiants numériques, qui, selon lui, sont « condition préalable à un état complètement numérique », ne sont pas créés.

Il a déclaré que les changements technologiques à venir permettront aux politiciens de « non seulement réformer l’État », mais de « le réimaginer entièrement » et de « créer l’économie du futur ».

Donnant des exemples du changement potentiel possible, il a déclaré qu’une «utilisation appropriée des données du NHS» pourrait permettre d’économiser 10 milliards de livres sterling par an dans le ciblage précoce des maladies et que les données en temps réel pourraient aider à réduire les admissions à l’hôpital de 60%.

L’IA « changera radicalement » les essais cliniques et aidera à développer de futurs médicaments, ainsi qu’à détecter des maladies telles que le cancer, a-t-il ajouté.

Sir Tony, qui était à Downing Street pendant 10 ans à partir de 1997, a déclaré que l’impact de la technologie nécessitait « l’attention concentrée du gouvernement ».

Il a fait valoir que même s’il y avait des risques « énormes » pour les avancées technologiques, sans les « exploiter », la politique progressiste ne parviendrait pas à saisir sa mission politique.

« Cette révolution technologique n’est pas un spectacle secondaire intéressant en marge de la politique traditionnelle », a déclaré Sir Tony.

« Cela devrait les changer aussi complètement qu’il change le monde.

« Bien sûr, comme toute technologie, il y a des dangers… qui sont aussi énormes.

« Mais en termes politiques – petits ‘p’ en termes politiques – cela revient au même point.

« Comprendre, maîtriser et exploiter la révolution technologique du XXIe siècle est la mission politique progressiste du XXIe siècle, de la même manière que la maîtrise de la révolution industrielle du XIXe siècle est devenue la mission première du Parti libéral au XIXe siècle, puis du Parti travailliste. Fête il y a plus de 100 ans.

« Sinon, pour la politique progressiste, le danger est de se replier sur une version d’intervention étatique à l’ancienne qui se manifeste maintenant dans un sentiment anti-mondialisation, oubliant les énormes avantages que les marchés commerciaux ouverts ont apportés au monde.

« Ou dans une politique identitaire à la mode, qui risque de refléter la division de l’extrême droite, et non de la vaincre. »

Le chef de la télévision Jamie Oliver a profité de son apparition à la conférence pour demander que les écoliers «vulnérables» se voient offrir des repas scolaires gratuits en Angleterre.

Sir Patrick Vallance, l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, a averti plus tard qu’il « nuisait » au pays et à l’Union européenne si la Grande-Bretagne continuait d’être en dehors du programme de recherche paneuropéen Horizon.

Le Royaume-Uni a été exclu du programme de 85 milliards de livres sterling dans le cadre de représailles sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord en 2020.

Le président français Emmanuel Macron a clôturé la session de la conférence avant le déjeuner, appelant l’Europe à travailler ensemble sur le développement et la réglementation de l’IA.

M. Macron a déclaré que l’Europe ne devrait pas « être dépendante exclusivement des solutions américaines » ou de celles venant de Chine.

Dans un message préenregistré, le dirigeant français a déclaré que l’IA avait le potentiel de « recadrer et remodeler complètement nos générations futures et le monde ».

« C’est pourquoi c’est une question cruciale pour l’Europe. C’est une question cruciale en termes d’innovation et de comment faire partie de cette nouvelle révolution », a-t-il ajouté.

Parmi les autres orateurs qui prendront la parole lors de la conférence figurent le secrétaire à la Défense Ben Wallace et le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer.