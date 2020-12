Une publicité controversée du géant de l’équipement de sport Nike, qui visait à mettre en évidence les luttes auxquelles sont confrontés certains enfants métis au Japon, a laissé de nombreux Japonais peu impressionnés et d’autres en colère.

Nike, qui sponsorise la joueuse de tennis japonaise biraciale Naomi Osaka, a publié le clip de deux minutes ce week-end.

Surnommé « Continuez à bouger: vous-même, l’avenir », il montre des enfants d’origine mixte et non japonaise qui sont regardés et intimidés à l’école pour leur apparence. Les enfants surmontent cependant leurs difficultés et trouvent force et confiance grâce au sport.

Osaka, dont la mère est japonaise et dont le père vient d’Haïti, apparaît également dans l’annonce, sur l’écran du smartphone d’une fille biraciale.

La description publiée avec la vidéo sur YouTube indique que les histoires présentées dans le clip étaient «Basé sur l’expérience réelle des athlètes.»

La vidéo a été diffusée samedi sur Twitter et YouTube et a atteint un total de 24 millions de vues, dont 38000 ayant appuyé sur le bouton « pouces vers le bas » sur la plate-forme vidéo, mercredi.

En fait, la colère était telle que certains utilisateurs ont dû recourir à des jurons pour exprimer leur frustration:

«Yo, Nike. C’est trop. N’impliquez pas de course f ***** g dans le sport. Trop triste… » une personne a écrit.

D’autres ont reproché à l’entreprise de ne pas avoir saisi la mentalité japonaise.

« Avez-vous entendu l’opinion des employés locaux? La localisation est très importante. Ne pensez pas à la culture américaine. Suivez l’opinion des employés, » une personne a écrit.

Chers dirigeants de Nike. Nous, Japonais, ne sommes pas familiers avec ce type d’annonce. Nous détestons plutôt CECI. Avez-vous entendu l’opinion des employés locaux? La localisation est très importante. Ne pensez pas à la culture américaine. Suivez l’avis des employés. Je ne voudrais pas détester votre entreprise. – zip_pod (@zip_pod) 29 novembre 2020

Un autre commentateur en colère m’a dit ils «Veux jeter» toutes leurs baskets Nike.

«Je n’achèterai plus jamais le produit. Souvenez-vous, « un autre a écrit, tandis que quelqu’un d’autre a promis d’acheter à la société de sport japonaise Yonex à la place.

L’annonce s’est toutefois révélée source de division, car 59000 personnes ont toujours appuyé sur le bouton « thumbs up » sur YouTube.

Beaucoup de médias sociaux semblent d’accord, car ils se sont tournés vers Twitter pour souligner que les problèmes soulevés dans l’annonce sont réels pour certaines personnes, qualifiant la vidéo de « Appel au réveil. »

«Je suis à moitié japonais mais cela arrive presque chaque fois que je suis dans le train», un dit.

Je suis à moitié japonais mais cela arrive presque chaque fois que je suis dans le train. Je dirais que Nike ne devrait pas inclure la course dans ses publicités avec un message disant de faire du sport, mais je pense que cela devrait être un appel au réveil pour les gens. Les yeux qu’ils donnent contre tout étranger ou – George. M. Warrens #BLM (@g_warrens) 29 novembre 2020

Certaines personnes ont défendu la société japonaise mais ont admis que la situation n’était pas claire.

«J’enseigne au Japon depuis 11 ans et j’ai vu des enfants noirs-japonais qui avaient beaucoup d’amis à l’école. Cependant, j’ai également vu des enfants noirs-japonais se faire harceler.

C’est intéressant de voir autant de gens en colère contre ce CM. J’enseigne au Japon depuis 11 ans et j’ai vu des enfants noirs-japonais qui avaient beaucoup d’amis à l’école. Cependant, j’ai également vu des enfants noirs-japonais se faire harceler. J’ai toujours essayé de les aider. – Musique BioRhythm 🇺🇸 ADOS (@biorhythm_music) 2 décembre 2020

Contrairement à de nombreux autres pays, la population du Japon est largement homogène, avec environ 98,5 pour cent de la population d’origine japonaise. Il y a une petite proportion d’étrangers, principalement des Coréens, des Chinois, des Péruviens et des Brésiliens.

Cependant, plusieurs athlètes de race mixte ont pris de l’importance au Japon ces dernières années, notamment Osaka et le basketteur de la NBA Rui Hachimura.

Osaka, qui est le numéro trois mondial selon le classement WTA, est un ardent défenseur de la justice raciale. Elle portait même des masques avec les noms de victimes noires de la brutalité policière en Amérique à l’US Open en septembre de cette année.

