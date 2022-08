Ne pas être à jour sur les vaccins Covid, les rappels signifient des ennuis

Si vous n’êtes pas à jour sur vos vaccins ou vos rappels Covid, le Dr Anthony Fauci a un avertissement sévère pour vous : obtenez ces doses maintenant, ou préparez-vous à un automne et un hiver Covid rigoureux.

“S’ils ne sont pas vaccinés ou s’ils ne sont pas boostés, ils vont avoir des ennuis”, a déclaré Fauci, conseiller médical en chef du président Biden, Raconté “KNX In Depth” de la station de radio de Los Angeles KNX News 97.1 mardi.

Cela s’applique à une nette majorité d’Américains. Selon le Fondation de la famille Kaiser.

L’absorption est particulièrement faible pour les injections de rappel. Selon Données des Centers for Disease Control and Prevention.

Parmi les adultes de 50 ans et plus éligibles à une deuxième injection de rappel, seuls 30,9% l’ont reçue, selon les données.

C’est un problème avant l’automne et l’hiver. Les États-Unis pourraient connaître une poussée majeure de Covid avec 100 millions de nouvelles infections et une vague de décès dans les mois à venir, a déclaré le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha prévu en mai.

Fauci a qualifié les taux de vaccins et de rappel du pays de “assez décourageants” et a souligné une raison potentielle pour laquelle les gens ne sont pas à jour : ils pensent simplement qu’ils n’ont pas besoin des doses supplémentaires, car ils ne font pas partie des populations à haut risque. pour Covid. Ces populations comprennent les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies sous-jacentes ou immunodéprimées et les personnes non vaccinées.

“Les gens disent:” Eh bien, le risque pour moi est faible. Alors pourquoi l’obtenir? “”, A déclaré Fauci.

La raison, a expliqué Fauci, est que plus le virus circule longtemps, plus il a de chances de muter en une nouvelle variante qui pourrait menacer même les populations à faible risque. En d’autres termes, si vous attrapez Covid et que vous vous rétablissez complètement sans trop d’histoires, vous pourriez personnellement être bien – mais vous prolongez activement la durée de vie du virus et lui donnez une chance de s’adapter encore plus.

La sous-variante BA.5 d’Omicron, la souche Covid actuellement dominante dans le pays, est déjà apte à échapper partiellement aux anticorps protecteurs déclenchés par les vaccins, a déclaré Fauci. Mais ce n’est pas une raison pour éviter les doses de vaccin : une certaine protection contre l’infection vaut mieux que pas de protection du tout, et les vaccins fonctionnent toujours exceptionnellement bien pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Fauci a déclaré que des injections de rappel ciblant des variantes de Covid comme BA.5, qui renforceront l’immunité contre ces souches particulières, seront probablement disponibles le mois prochain. Obtenez-en un lorsque vous êtes éligible, a déclaré Fauci – et en attendant, n’attendez pas pour rattraper les doses qui vous manquent actuellement.

Si vous n’êtes pas inquiet pour votre propre risque personnel, faites-le pour votre “responsabilité commune”, a déclaré Fauci.

“Si vous voulez mettre vos bras autour … l’épidémie, vous voulez faire vacciner et booster autant de personnes dans notre communauté – et par communauté, je veux dire notre nation et le monde -, donc vous ne donnez pas ce virus une telle opportunité de vraiment circuler », a-t-il déclaré.

