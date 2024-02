Ne pas détourner le regard – Brené Brown

Je continue d’être bouleversé par la violence, le traumatisme et l’ampleur de la guerre entre Israël et le Hamas. Je suis profondément connecté à la communauté juive et je veux que les gens que j’aime et qui me tiennent à cœur sachent que je vois leur peur et leur souffrance et que je les soutiens. En tant que fervent partisan de la dignité humaine, je veux que le peuple palestinien, qui souffre également et a peur et qui continue de lutter pour ses libertés fondamentales et son autodétermination, sache que je le soutiens.

Vous trouverez ci-dessous mes convictions et mes réflexions sur la guerre entre Israël et le Hamas. Ils ne tiennent pas sur un carré Instagram, et beaucoup d’entre vous peuvent les trouver naïfs, contradictoires ou pas assez. C’est OK. Ces idées sont basées sur mes expériences, ma foi et mes valeurs. Et s’il vous plaît, ne confondez pas soutien à la non-violence et neutralité. Il faut souvent plus de courage pour faire la paix que pour faire la guerre – c’est pourquoi c’est si rare.

Au fondement de mes convictions se trouve cette simple vérité : je vois Dieu facilement et pleinement dans les visages des Israéliens et des Palestiniens, dans les visages juifs et musulmans.

Je soutiens un Israël pacifique, prospère, sûr et libre.

Je soutiens une Palestine pacifique, prospère, sûre et libre.

Je pense que la plus grande menace à la paix et à la prospérité d’Israël et de la Palestine est l’extrémisme et le terrorisme.

Le terrorisme – qui, par définition, cible les civils et vise à semer la terreur et à traumatiser des groupes de personnes – n’est jamais acceptable, même lorsqu’il est perpétré par des membres de groupes marginalisés.

Je pense que le Hamas est une organisation terroriste et que ses actions constituent, de manière constante et prévisible, des menaces extrêmes pour la paix dans la région. Ils continuent de mettre le peuple palestinien en danger en utilisant les civils comme boucliers.

Je pense que les violences sadiques perpétrées le 7 octobre contre des Israéliens innocents et la prise d’otages sont injustifiables et indéfendables, et que tous les otages doivent être restitués. Je ne peux que croire que le Hamas savait que ses actions seraient filmées et partagées. L’objectif doit être d’anéantir tout espoir de paix et de semer autant de haine et de peur que possible.

Je crois que Netanyahu et de nombreux membres de son cabinet sont des dirigeants autoritaires qui soutiennent un programme ancré dans le maintien du « pouvoir sur » à tout prix. Ils semblent plus déterminés à maintenir leur propre pouvoir qu’à trouver la paix.

Je crois que les gens ont le droit de se défendre, ET je crois que l’occupation continue de la Palestine et le meurtre de milliers de Palestiniens innocents en réponse aux attaques du Hamas constituent une violation inacceptable des droits de l’homme.

Je crois aux preuves qui démontrent que toutes les atrocités humaines à travers l’histoire commencent par la déshumanisation. Je crois que l’antisémitisme sous toutes ses formes est déshumanisant et je m’y oppose avec passion. Je crois que l’islamophobie et le langage anti-arabe sous toutes ses formes sont déshumanisants, et je m’y oppose avec passion.

Je ne crois pas que tous les Israéliens et les Juifs du monde entier soutiennent le gouvernement israélien actuel et sa politique, pas plus que je ne crois que tous les Américains soutiennent Trump. De même, je ne crois pas que tous les Palestiniens et les musulmans du monde entier soutiennent le Hamas, pas plus que tous les Américains ne soutiennent la politique d’une administration américaine.

Je soutiens un cessez-le-feu, le retour des otages et une aide immédiate aux Palestiniens qui souffrent absolument.

Comment j’en suis arrivé à croire ce que je crois :

En 2007, j’ai animé un panel lors de la conférence Nobel Women’s Initiative sur les femmes, la paix et le Moyen-Orient. Le panel était composé de deux femmes palestiniennes et de deux femmes israéliennes, et le thème était l’empathie. Deux des panélistes avaient perdu des enfants et des membres de leur famille dans le conflit et étaient membres de Le Cercle Parents-Forum Familles (PCFF).

Le PCFF est une organisation israélo-palestinienne commune qui regroupe plus de 600 familles, qui ont toutes perdu un membre de leur famille immédiate à cause du conflit en cours. Leur objectif est de créer une paix durable entre les deux nations en promouvant la réconciliation et la non-violence. Robi Damelin, porte-parole du PCFF et directeur des relations internationales, était l’un des intervenants ce jour-là. Son fils David a été tué par un tireur isolé palestinien en 2002 alors qu’il servait dans les réserves de l’armée israélienne.

Le travail du PCFF peut être angoissant. UN webinaire récent mettait en vedette un jeune homme dont le frère a été tué par des soldats israéliens en 2002, ainsi qu’un homme dont les parents ont été brûlés vifs par le Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël. Penser que nous sommes incapables de soutenir des solutions non violentes qui considèrent la vie des Palestiniens et des Israéliens comme également sacrées me brise le cœur.

Grâce au PCFF, j’ai également découvert le travail du militant Ali Abu Awwad pour construire un mouvement national non-violent du peuple palestinien – le Mouvement Taghyeer. Ali écrit : « Aujourd’hui plus que jamais, nous devons tous refuser de recourir à la violence pour justifier davantage de violence. Nous ne devrions pas laisser notre douleur nous aveugler sur ce qui est le plus nécessaire : une souveraineté, une sécurité et une dignité mutuellement garanties pour les Israéliens et les Palestiniens.

Les familles qui vivent dans l’angoisse méritent bien mieux de notre part. Alors que ces membres de leur famille et survivants en deuil choisissent la paix et partagent leurs histoires avec le monde, je choisis de les soutenir ainsi que leur mission.

En plus de ne pas avoir de réponses faciles, il y a des problèmes que j’essaie encore de comprendre :

1. Il me semble qu’il existe plusieurs gouvernements au Moyen-Orient qui influencent de manière significative la géopolitique de cette région et profitent de la violence brutale à Gaza, en particulier en Iran (encore une fois, à ne pas confondre avec l’incroyable peuple iranien). Malgré mes efforts de lecture et d’écoute, je ne comprends pas pleinement la complexité des problèmes. Je vais continuer à apprendre.

2. Je crois à la liberté d’expression. Je crois que la liberté d’expression a des limites raisonnables (par exemple, crier au feu dans un théâtre bondé). Je crois aux manifestations pacifiques. Ce que je ne comprends pas, c’est où placer exactement la limite.

Si la langue est un outil de déshumanisation et de violence, quand intervenons-nous ? Je ne crois pas que les étudiants juifs devraient avoir peur d’aller en cours ou de se promener sur le campus. Je ne crois pas que les étudiants musulmans devraient être soumis à des remarques humiliantes et à d’autres formes de violence.

A quand la violence linguistique ? Comment les administrateurs du campus créent-ils un environnement de liberté d’expression, de protestation pacifique et de sécurité physique ?

____________________________________________________________________________

J’ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles tant de gens considèrent toute position sur cette guerre qui centre toute l’humanité comme sacrée, au même titre qu’une position de faiblesse ou une échappatoire.

Que pensons-nous savoir d’une personne lorsqu’elle prend une certaine position ? Cherchons-nous la compréhension et le dialogue ou recherchons-nous une connexion contrefaite et une intimité avec un ennemi commun ? Nous sommes du même côté et nous détestons les mêmes personnes.

Que pensez-vous savoir de quelqu’un qui n’a pas posté ou qui n’a pas pris la parole ? On m’a traité de tout, de pathétique à une énorme déception et à un fasciste. Je n’ai rien dit parce que ma mère est décédée en décembre. Et, au cours des dix semaines très difficiles qui ont précédé sa mort, mes sœurs et moi étions ses soignantes. Et j’étais dévasté. Et dans mon propre chagrin. C’est une seule mort comparée à la brutalité de ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais prendre soin d’elle et de ma famille était suffisant. Et si nous ne pouvons pas pleurer un seul décès, comment pouvons-nous ressentir de l’amour, du chagrin et de l’empathie pour toute perte ?

À quel point le besoin d’éviter la douleur et ce terrible sentiment de ne sachant pas? S’agit-il de ces expériences qui nous poussent à nous réfugier dans des bunkers idéologiques et politiques ? L’idéologie est-elle devenue un prétendu refuge qui nous protège en réalité de l’agonie des autres ou nous offre de la compassion ?

Quand nous comprenons la brutalité du 7/10, pourquoi détournons-nous le regard ?

Quand nous voyons la mort et le désespoir de Palestiniens innocents, que devons-nous nous dire pour accepter cela ?

Lorsque nous détournons le regard de la douleur d’un peuple, nous diminuons son humanité et la nôtre.

J’espère que vous passerez du temps à découvrir les incroyables acteurs du changement que j’ai mentionnés dans cet essai : des militants qui utilisent leur chagrin et leurs histoires pour changer le monde et créer des solutions concrètes. Et, malgré mon réflexe de protéger mon cœur du chagrin que racontent ces histoires, les mères, les pères, les sœurs, les frères et les membres de ma famille ont fait de moi une personne meilleure, plus aimante et une militante plus engagée. Je suis reconnaissant pour leur courage et je continuerai d’ouvrir mon cœur à leur douleur et de soutenir les solutions nées de leurs expériences.

Visitez leur site Web pour en savoir plus sur Le Cercle Parents-Forum Familles (PCFF).

