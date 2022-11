Ne pas avoir de fonds d’urgence peut conduire à une grosse erreur d’argent: Suze Orman

Suze Orman prend la parole lors de la série de conférenciers BUILD d’AOL aux studios AOL de New York.

Mais c’est peut-être l’une des plus grosses erreurs financières que vous puissiez commettre, a déclaré mardi l’experte en finances personnelles Suze Orman. lors d’une webdiffusion hébergé par le Bipartisan Policy Center.

“C’est incroyable de voir des gens répondre pour la première fois et dire : ‘Je n’ai jamais su ce que ça faisait d’avoir 1 000 $ à mon nom'”, a déclaré Orman.

Deux législateurs – le sénateur démocrate Cory Booker du New Jersey et le sénateur républicain Todd Young de l’Indiana – espèrent faire avancer une proposition visant à permettre aux employeurs d’offrir plus facilement des comptes d’épargne d’urgence.

“Nous devons commencer à trouver des moyens de faire en sorte que l’Américain moyen ait une meilleure expérience économique qu’il n’en a actuellement”, a déclaré Booker lors de la diffusion Web du Bipartisan Policy Center mardi.

Avoir des économies d’urgence peut aider les gens à éviter des conséquences graves, telles que la perte de leur logement en raison d’un manque à gagner de seulement quelques centaines de dollars de loyer, a déclaré Booker.

De plus, cela peut également faire économiser aux contribuables de nombreux multiples de ce montant en réduisant la dépendance aux ressources publiques, a-t-il déclaré.