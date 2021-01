Le candidat du nouveau président américain Joe Biden au poste de secrétaire d’État, Antony Blinken, a critiqué Ankara pour son achat du système de défense russe S-400, affirmant que Washington pourrait envisager des sanctions supplémentaires contre la Turquie.

«L’idée qu’un de nos partenaires stratégiques – soi-disant stratégiques – serait en fait conforme à l’un de nos plus grands concurrents stratégiques en Russie n’est pas acceptable». Blinken a déclaré à la commission des relations étrangères du Sénat américain lors de son audience de confirmation.

L’homme choisi par Biden comme prochain haut diplomate américain a déclaré que Washington devrait «Jetez un œil pour voir l’impact des sanctions existantes» sur la Turquie afin de déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises.

Blinken a ensuite imputé la responsabilité des relations tendues entre les États-Unis et la Turquie à Ankara, affirmant qu’elle avait violé l’esprit de partenariat avec l’Amérique en concluant de tels accords avec des adversaires américains.

« La Turquie est un allié qui, à bien des égards … n’agit pas comme un allié devrait, et c’est un défi très, très important pour nous et nous sommes très lucides à ce sujet », il a dit.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’industrie de la défense turque en décembre 2020, en vertu de la loi intitulée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). C’était la première fois que la législation était utilisée contre un allié américain de l’OTAN. A cette époque, Washington a également exigé Ankara «Résolvez immédiatement le problème du S-400.»

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, avait appelé les États-Unis plus tôt en janvier à abandonner le langage des menaces et des sanctions et à résoudre tous les problèmes par le dialogue.

Le président Recep Tayyip Erdoğan a exprimé son espoir de pouvoir parler à Biden et les deux pourraient «Prendre des mesures beaucoup plus positives» mettre les relations entre les deux nations « De retour sur la bonne voie. »

En 2017, la Turquie a signé un accord avec la Russie d’une valeur de 2,5 milliards de dollars pour la livraison de plusieurs unités du système de défense aérienne S-400. L’accord est depuis lors un point de discorde entre Ankara et un autre membre de l’OTAN, les États-Unis, et l’administration Trump a lancé à la Turquie son programme d’avions de combat F-35, invoquant des problèmes de sécurité.

