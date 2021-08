Ne participera pas aux exercices au sol aux Jeux olympiques de 2021

TOKYO — Les chances de voir Simone Biles concourir à nouveau aux Jeux olympiques de Tokyo diminuent.

USA Gymnastics a annoncé le retrait de Biles de l’exercice au sol dimanche dernier, un jour avant qu’il ne soit contesté. Elle s’était déjà retirée du concours général, ainsi que des finales par épreuve au saut de cheval et aux barres asymétriques, qui sont prévues dimanche.

La dernière finale de l’épreuve, à la poutre, aura lieu mardi, mais une décision sur sa disponibilité n’a pas encore été prise. Biles sera remplacée lors de la finale au sol par la Britannique Jennifer Gadirova.

Biles est venu à Tokyo en tant que plus grande star de ces Jeux olympiques, et devrait remporter un record de cinq médailles d’or. Elle s’est retirée de la compétition par équipe mardi après un événement, affirmant que des problèmes de santé mentale se manifestaient dans «les virages», une perte de conscience de l’air.

Biles avait tenté de faire un Amanar, l’un des sauts les plus difficiles fait par les femmes mais une seconde nature pour Biles. Mais elle est tombée de l’air d’un tour court et a à peine réussi à se relever. Vendredi, dans son histoire sur Instagram, Biles a déclaré qu’elle subissait toujours les « twisties » mais, contrairement à son expérience précédente avec eux, ils l’affectaient maintenant sur les quatre événements plutôt que sur le saut et le sol.

« C’est honnêtement pétrifiant d’essayer de faire une compétence mais de ne pas avoir l’esprit et le corps synchronisés », a écrit Biles. “10/10 ne recommande pas.”

Elle a posté deux vidéos d’elle essayant de faire son saut périlleux à double vrille sur des barres asymétriques, et il était clair qu’elle n’était pas elle-même. Dans la première vidéo, elle a subi une demi-vrille avant de tomber soudainement en l’air et d’atterrir à plat sur le dos. Dans la seconde, elle fait 1 fois et demi le tour.

Dans les deux vidéos, elle atterrit sur des tapis placés au-dessus d’une fosse remplie de blocs de mousse. En compétition, cependant, elle devrait faire ses compétences sur une surface dure et impitoyable.

Biles a supprimé les vidéos environ une heure après leur publication, bien qu’elle ait ensuite republié le texte qui les avait accompagnées.

« Je ne pense pas que vous vous rendiez compte à quel point c’est dangereux sur une surface dure/de compétition », a écrit Biles.

« Parfois, je ne peux même pas imaginer la torsion », a-t-elle ajouté. « Je ne peux vraiment pas comprendre comment tordre. »