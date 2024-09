Ne parlez pas du mal | Critiques de films Reelviews

Dans les années 1980 et 1990, il existait un thème de thriller populaire dans lequel un personnage (ou un groupe de personnages) formait un lien avec un ou des inconnus, mais, au fil du temps, les actions et les motivations d’un personnage devenaient meurtrières. Ces films, qui portaient des titres comme La main qui berce le berceau et Femme célibataire blanchesont devenus des destinations populaires pour les cinéphiles qui aimaient leurs séances du vendredi soir dans les multiplexes prévisibles mais épicées. De temps en temps, un film de ce genre fait son apparition, comme pour nous rappeler que ce sous-genre n’a jamais vraiment disparu. Ne dis pas de mal

c’est un film; il est également mieux réalisé que la plupart de ce que Hollywood produisait régulièrement il y a 30 ans.

Ne dis pas de mal est un remake d’un film danois sorti en 2022. Bien qu’il ne soit pas qualifié de film obscur (il est facilement disponible en streaming sur Shudder), il s’agira probablement d’un nouveau matériel pour le spectateur moyen qui ne lit pas les sous-titres. L’histoire principale a été transférée sans problème des Pays-Bas à l’Angleterre rurale (« The West Country »), les nationalités des participants passant du danois/néerlandais à l’américain/britannique. Il existe deux différences notables entre l’original et le remake financé par Blumhouse : tout le sexe et la nudité ont été supprimés (bien qu’ils soient toujours classés R) et le troisième acte a été radicalement modifié pour éviter le poison du box-office qui aurait résulté si la fin de la production précédente avait été conservée. (Je ne prétendrai pas que l’un ou l’autre est « meilleur », bien qu’ils donnent lieu à des films très différents lorsqu’on les considère rétrospectivement.)

Ne dis pas de mal Le film s’ouvre en Italie avec la rencontre de deux familles en vacances. Les Dalton – le père Ben (Scoot McNairy), la mère Louise (Mackenzie Davis) et la fille Agnes (Alix West Lefler) – sont des Américains vivant à Londres. Paddy (James McAvoy), Ciara (Aisling Franciosi) et leur fils muet, Ant (Dan Hough), sont des voyageurs britanniques sympathiques. Lorsque Paddy et Ciara invitent Ben, Louise et Agnes à passer une semaine dans leur ferme, les Américains acceptent, espérant qu’une semaine à la campagne contribuera à guérir leur mariage et à leur redonner le moral. Il devient cependant vite évident que Paddy et sa famille ne vivent pas selon les règles « conventionnelles ». Presque immédiatement, Louise commence à regretter d’avoir accepté l’invitation, surtout lorsqu’elle remarque que la literie semble souillée et que Paddy ne respecte pas sa demande de repas végétarien. Après quelques jours (et nuits), Louise en a assez et exige qu’ils partent immédiatement, mais il devient vite évident qu’il y a plus d’obstacles à surmonter pour s’échapper de la ferme que de simplement parcourir les longues routes sinueuses.

Le réalisateur James Watkins, connu surtout pour La femme en noirsait tirer le meilleur parti d’un budget limité. Au cours de la première heure du film, il augmente progressivement le facteur effrayant, transformant un lieu de vacances apparemment idyllique en un piège tendu et inconfortable. Quand vient le moment de s’écarter de l’original, Watkins le fait avec brio. La dernière demi-heure fait le saut de l’horreur à combustion lente au thriller orienté action sans perdre une étape. Au final, nous sommes dans le territoire du « film réfrigérateur » (un film qui tient bon sur le moment mais s’effondre après réflexion), mais c’est amusant assis dans une salle de cinéma à regarder l’histoire se dérouler. Il y a une mauvaise surprise qui génère une réaction attendue.

On se demande si Watkins a choisi James McAvoy après l’avoir vu dans le film de M. Night Shyamalan. Diviser. McAvoy est un plaisir à regarder, tandis que son portrait apparemment normal et jovial de Paddy se transforme en quelque chose de plus sombre et de plus sinistre. Le changement est progressif – les aperçus que nous entrevoyons de la personnalité sous-jacente de l’homme n’apparaissent pas tous d’un coup. En fait, à un moment donné, Ben semble tomber sous le charme de Paddy alors même que la méfiance de Louise augmente. La performance de McAvoy captive tellement la caméra que tout le monde a du mal à se faire remarquer. Mackenzie Davis fait de son mieux pour servir de repoussoir à Paddy, mais Scoot McNairy, accablé d’un rôle émasculé, apparaît comme pleurnichard et un peu ennuyeux.

Les questions de logique sont raisonnables mais, bien que le film ne fournisse pas suffisamment d’histoire pour répondre à la plupart d’entre elles, il surmonte bon nombre de ces objections en amplifiant le sentiment d’effroi. On pourrait dire que les bandes-annonces du film en disent trop – et elles sont plus chargées de spoilers que beaucoup d’autres – mais, après les avoir vues, je n’ai pas eu l’impression qu’elles limitaient mon plaisir du film. Même sans connaissanceon sent dès le début que quelque chose ne va pas chez Paddy et le plus gros rebondissement du film est gardé caché. Dans l’ensemble, bien que cette version de Ne dis pas de mal Bien qu’il ne laisse pas un impact aussi profond ou durable que son prédécesseur, il représente un autre film dans l’écurie apparemment sans fin de films à petit budget de Blumhouse qui justifie une recommandation pour ceux qui apprécient le genre.

Ne dites pas le mal (États-Unis, 2024)