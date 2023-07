Ne pariez pas contre da Vinci. Ce que Jim Cramer a vraiment dit à propos de Nvidia

J’ai eu une expérience troublante au début de l’été à propos de mon commentaire sur les actions. Un ami – un ami formidable et bien intentionné – s’est levé vers moi lors d’une fête et m’a dit qu’il avait compris pourquoi j’étais si détesté. J’étais détesté, dit-il, à cause de Nvidia (NVDA). Maintenant, je n’aime pas être détesté ou qu’on me dise que je suis détesté dans un cadre entre amis. C’était assez difficile d’apprendre une fois lors d’un cocktail d’un homme qui dirigeait Twitter à l’époque que je faisais partie des dix personnes les plus détestées sur la plate-forme. C’était une forte course de chevaux entre Poutine et moi. Dieu merci pour les discussions de Meta Platforms (META). Mais ce qui m’a vraiment déprimé, c’est que mon ami a dit que j’étais détesté parce que, tout en prétendant aimer Nvidia, je disais soi-disant aux gens de le court-circuiter. Aie! Eh bien, premièrement, je ne peux pas faire de short et je ne recommande jamais les shorts. Deuxièmement, il était clair que la connaissance de mon travail était de seconde main, peut-être de l’une de ces personnes étranges qui gagnent leur vie en fabriquant des ETF pour parier contre moi. Il se trouve que j’appelle Jensen Huang, PDG et fondateur de Nvidia, Leonardo da Vinci. Vous ne pariez pas contre da Vinci. Néanmoins, l’un des aspects les plus difficiles de diriger le Club dans une entreprise qui est tout sauf statique est que je peux faire des déclarations qui donnent l’impression – au commentateur non informé ou partial – de ne pas aimer une action alors que c’est tout le contraire. Je suis très facilement insulté, sorti de son contexte et ridiculisé pour des choses que je ne dis pas ou ne fais pas. NVDA mountain 2016-04-01 Nvidia (NVDA) performance boursière depuis avril 2016. Je sais, par exemple, que j’ai dit « possède Nvidia, ne l’échange pas » avant sa récente explosion. Mais lorsqu’on m’a demandé si je l’achèterais juste avant qu’il ne publie son dernier trimestre, ma réponse a été double. J’ai dit que j’aimais beaucoup l’action et que nous la possédions pour le Trust, mais si vous ne la possédez pas déjà, autant attendre de voir si vous pouvez y entrer à un meilleur prix. Je voulais être prudent, pas téméraire, car à long terme, la prudence l’emporte toujours. Est-ce que je voulais dire de garder les gens hors de Nvidia ? Non. Je n’aime pas jouer à un jeu de balle dans la tête environ un quart. Je pense qu’il était évident pour quiconque regarde nos émissions ou lit nos bulletins que je ne dirais jamais court. Mais je ne vais pas dire aux gens de l’acheter la veille des résultats trimestriels. Je préférerais simplement dire que je le possède, mais c’est à vous d’appuyer sur la gâchette avant le trimestre. Savais-je que le trimestre comprendrait le plus gros battement de prévisions de mémoire récente ? Non. Dois-je avoir ? Non. J’aime juste Nvidia et je ne voulais pas que quelqu’un soit blessé si le quart n’était pas éblouissant. Cependant, si quelqu’un n’a pas acheté Nvidia à cause de moi, permettez-moi de dire que j’ai une crédibilité auprès de cette société. J’ai suggéré aux gens d’acheter cette action à 430 $ alors qu’elle était à 40 $. Bon, j’ai enlevé ça de ma poitrine. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jakub Porzyck | Nurphoto | Getty Images