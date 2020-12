WhatsApp met généralement fin à la prise en charge des anciens smartphones iOS et Android à la fin de chaque année civile – et cette année, plusieurs rapports indiquent la même chose. On dit que WhatsApp cessera de fonctionner sur les smartphones exécutant iOS 9 ou Android 4.0.3 et inférieurs. Cependant, la page d’assistance de la société souligne clairement qu’il est recommandé aux utilisateurs d’avoir au moins iOS 9 ou Android 4.0.3 pour profiter de son application de messagerie. Cela signifie essentiellement que la société appartenant à Facebook souhaite que les utilisateurs obtiennent la version compatible du système d’exploitation de leur smartphone (sous réserve de disponibilité) pour profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités avec des correctifs de sécurité en temps opportun.

Les utilisateurs d’Apple iPhone peuvent accéder à Paramètres> Général> Informations pour vérifier la version de leur système d’exploitation, tandis que les utilisateurs d’Android doivent se rendre dans Paramètres> À propos du téléphone pour trouver les mêmes informations. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de smartphones Apple qui fonctionnent actuellement sur ces systèmes d’exploitation obsolètes, il est toujours important de noter quels smartphones spécifiques perdront la prise en charge de l’application de messagerie populaire. Pour les iPhones, tous les modèles d’iPhone jusqu’à l’iPhone 4 perdront la prise en charge de WhatsApp car ils n’ont pas iOS 9. Cela signifie également que d’autres modèles plus anciens tels que l’iPhone 4S, l’iPhone 5, l’iPhone 5S, l’iPhone 6 et l’iPhone 6S doivent mettre à jour leur système d’exploitation vers iOS 9 ou version ultérieure pour continuer à utiliser l’application de messagerie. Pour Android, WhatsApp cessera de fonctionner sur les smartphones qui fonctionnent sur une version Android antérieure à 4.0.3.

Encore une fois, peu d’appareils fonctionnent actuellement sur une version Android antérieure à 4.0.3. Cependant, certains des modèles sont le HTC Desire, le LG Optimus Black, le Motorola Droid Razr et le Samsung Galaxy S2 qui utilisent l’ancien système d’exploitation Android.

À la date de la fin du support, la page de support WhatsApp ne fournit aucun détail exact à ce sujet. Plusieurs rapports; cependant, affirment que la fonction d’arrêt de WhatsApp après le 1er janvier 2021 sur les appareils avec iOS 9 ou Android 4.0.3 ou inférieur. En réponse à India Today, la société déclare que les téléphones avec une version du système d’exploitation inférieure à iOS 9 ou Android 4.0.3 ne sont déjà pas pris en charge. « Tous les reportages qui disent que WhatsApp cessera de fonctionner sur les anciens iPhones et appareils Android qui ne fonctionnent pas au moins sous iOS 9 ou quelque chose de plus récent ou Android 4.0.3 ou quelque chose de plus récent à partir du 1er janvier 2021, ne disent rien de nouveau . Ces anciens téléphones ne sont déjà pas pris en charge. Ils ne parlent que du changement de politique de WhatsApp qui a été annoncé en décembre 2019, et de le connecter d’une manière ou d’une autre au 1er janvier 2021 », a-t-il ajouté.

Par conséquent, les utilisateurs d’Android et d’iOS n’ont pas besoin de paniquer tant que vous utilisez la version la plus récente ou compatible du système d’exploitation. Cependant, pour d’autres, la seule solution peut être d’obtenir un nouveau smartphone. L’année dernière, WhatsApp a mis fin à la prise en charge des smartphones fonctionnant sous iOS 8 ou version antérieure et des téléphones Android fonctionnant sous la version 2.3.7 ou antérieure.