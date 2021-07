Les personnes souffrant d’un long Covid et forcées d’arrêter de travailler pendant de longues périodes ont exhorté le gouvernement de Boris Johnson à faire plus pour protéger leur emploi.

Certains qui ont eu du mal à revenir à temps plein après avoir contracté Covid-19 alors qu’ils travaillaient en première ligne pendant la pandémie ont déclaré qu’ils craignaient de perdre leur emploi.

Heather Jones, une enseignante qui a lutté contre de longs symptômes de Covid depuis qu’elle a contracté le virus à l’école en novembre 2020, a déclaré avoir été avertie qu’elle serait licenciée si elle ne retournait pas au travail lorsqu’on le lui demandait.

« Nous nous sommes jetés dans la ligne de mire et étions convaincus que les gens feraient bien avec nous – mais ce n’était pas le cas », a déclaré Mme Jones.

Elle a ajouté : « J’appelle donc le gouvernement à aider à protéger nos emplois. Nous sommes précieux. S’il vous plaît, aidez-nous maintenant – ne nous jetez pas. Nous ne sommes pas sans valeur. Nous ne sommes pas inutiles.

Mme Jones et plusieurs autres travailleurs de première ligne ont comparu mardi devant des députés du Groupe parlementaire multipartite (APPG) sur le coronavirus pour partager leurs expériences de long Covid.

Le Dr Eleanor Mountstephens a déclaré qu’elle avait déjà perdu son emploi de médecin généraliste après que Covid l’a forcée à arrêter de travailler pendant plus de six mois.

« Notre accord de partenariat stipule que lorsque vous n’êtes pas en mesure de travailler pendant 26 semaines, les autres partenaires peuvent vous retirer du partenariat – et c’est ce qui m’est arrivé », a-t-elle déclaré aux députés.

Elle a ajouté : « La raison qu’ils ont donnée était qu’ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait avec moi, et ils ne savaient pas quelles étaient mes perspectives à long terme. J’avais l’impression d’avoir perdu ma famille, ma maison, ma place – avec un préavis de 11 jours.

Les longs symptômes de Covid – y compris la fatigue, les douleurs musculaires et les problèmes respiratoires et cardiaques persistants – peuvent persister pendant des mois au-delà de la maladie initiale due au virus.

Une récente étude de l’Imperial College de Londres a indiqué que plus de deux millions de personnes en Angleterre pourraient avoir vécu longtemps Covid.

Le TUC a appelé le gouvernement à modifier la loi sur l’égalité de 2010 tant que Covid est reconnu comme un handicap et que les travailleurs bénéficient de plus de protections juridiques au travail.

Kathryn Harries, une pharmacienne aux prises avec des « poussées » de maladie grave avec un long Covid depuis qu’elle a contracté le virus l’année dernière, a déclaré que son employeur avait soutenu son besoin de s’absenter du travail.

Mais Mme Harries a déclaré que d’autres n’avaient pas été aussi «chanceux» et a appelé le gouvernement à envisager un régime d’indemnisation pour les travailleurs clés vivant avec les effets.

« Le gouvernement n’a pas besoin de chercher un soutien financier [for people with Long Covid] et une indemnisation pour le personnel de première ligne, car nous avons fait notre part et avons été blessés », a-t-elle déclaré aux députés de l’APPG. « Il faut faire quelque chose. »

Quinn Roache, responsable des politiques au TUC, a exhorté les ministres à veiller à ce que Covid soit reconnu par la loi. « Le gouvernement peut définir n’importe quelle condition comme un handicap et cela donnerait immédiatement à toute personne ayant longtemps Covid les protections de la loi sur l’égalité. »

M. Roache a également déclaré qu’un droit à un travail flexible et une augmentation des indemnités de maladie légales au salaire vital aideraient beaucoup de ceux qui ont été contraints de quitter leur travail à long terme depuis le début de la crise de Covid.

Carol Vorderman s’ouvre sur la longue lutte contre Covid

Paula Cole, avocate en droit du travail chez TLT Solicitors, a déclaré qu’il y avait un besoin urgent de « orientations plus claires » de la part du gouvernement sur la façon dont les employeurs devraient traiter le personnel avec un long Covid. « Il y a beaucoup plus qui peut être fait pour donner de la clarté. »

Danny Mortimer, directeur général de NHS Employers, qui agit au nom des fiducies du NHS, a également déclaré qu’il accueillerait favorablement plus de conseils du gouvernement sur la façon de traiter le personnel avec un long Covid.

Il a déclaré que les indemnités temporaires permettant au personnel atteint de Long Covid de procéder progressivement à leur retour au travail avaient été prolongées.

«Nous cherchons absolument à redéployer [staff] et protéger les revenus des gens sur des périodes de temps », a déclaré M. Mortimer aux députés. « Mais pour le moment, il n’y a pas de certitude, en termes à la fois de Covid et de Long Covid, en termes de leur impact. »

L’APPG a précédemment appelé le gouvernement à lancer un régime d’indemnisation pour les travailleurs de première ligne souffrant de longue durée de Covid.