« Ne nous insultez plus jamais », prévient Varsovie Zelensky

La Pologne et l’Ukraine se sont échangé des coups verbaux lors de leur différend sur les exportations de céréales.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky ne devrait plus jamais calomnier la Pologne sur la scène internationale, a prévenu le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, alors que Kiev et Varsovie continuent de se disputer sur les exportations de céréales.

« Je veux dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais, comme il l’a fait récemment lors de son discours à l’ONU », » Morawiecki a déclaré vendredi à la foule lors d’un rassemblement dans la ville de Swidnik.

« Le peuple polonais ne permettra jamais que cela se produise, et défendre la bonne réputation de la Pologne n’est pas seulement mon devoir et mon honneur, mais aussi la tâche la plus importante du gouvernement polonais. » dit le Premier ministre. Il a souligné que Varsovie défendrait ses intérêts « dans le contexte géopolitique actuel. »

S’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York plus tôt cette semaine, Zelensky a déclaré que «Certains de nos amis en Europe jouent la solidarité sur un théâtre politique et transforment la question des céréales en thriller.» Varsovie a réagi au discours en sommant l’ambassadeur d’Ukraine.

La querelle diplomatique a éclaté après que Varsovie a refusé de lever l’embargo sur les céréales ukrainiennes, invoquant la nécessité de protéger ses agriculteurs de l’afflux de produits bon marché en provenance de l’étranger. Kiev a, quant à elle, déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce, insistant sur le fait que les restrictions imposées par la Pologne étaient illégales. La question est particulièrement sensible car la Pologne est une plaque tournante logistique cruciale pour les livraisons d’armes étrangères à l’Ukraine et accueille l’entraînement des soldats ukrainiens.

Le président polonais Andrzej Duda a qualifié Kiev de « un homme qui se noie » qui risque d’entraîner sous l’eau ceux qui tentent de le secourir. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a à son tour exhorté Varsovie à « mettre de côté leurs émotions » et concentrez-vous sur la recherche d’un « chemin constructif » pour résoudre le litige.