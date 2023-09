L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, s’est engagé à offrir à ses supporters davantage de soirées à apprécier en France et « dans les pubs à la maison » après qu’une masterclass de George Ford leur ait permis de commencer leur campagne de Coupe du monde par une belle victoire contre l’Argentine.

Tom Curry a été envoyé à la poubelle en trois minutes et lorsque son carton jaune a ensuite été transformé en rouge – un quatrième pour l’Angleterre depuis mars – ils étaient face au baril d’une autre défaite sous Borthwick.

George Ford conduit l’Angleterre, composée de 14 joueurs, à une victoire héroïque en Coupe du monde contre l’Argentine En savoir plus

L’Angleterre s’est toutefois ressaisie et avec Ford marquant les 27 points, dont trois buts perdus, l’Argentine a été confortablement passée au fil de l’épée. Le seul aspect décevant a été que des centaines de supporters ont été contraints de rater le début du match en raison de longues files d’attente au milieu de scènes chaotiques à Marseille.

Mais Borthwick a déclaré : « Les joueurs avaient le sentiment qu’ils avaient été radiés un peu trop tôt… c’est un groupe de joueurs de qualité qui vont continuer à s’améliorer. Je pense que nous allons avancer vers [our next game against] Japon… mais j’espère qu’ils en profitent dans les pubs chez eux. Les joueurs méritent d’en profiter ce soir.

Le total de Ford était un record personnel sur la scène internationale puisqu’il est devenu le premier Anglais à marquer trois buts depuis Jonny Wilkinson en demi-finale de la Coupe du monde 2003. « C’est une arme formidable pour nous », a déclaré Ford. « Nous savons à quel point les buts peuvent être importants et importants lors des Coupes du monde. Nous ne voulons pas être une équipe qui s’appuie uniquement sur l’adversité, bien sûr que non, mais je ne pense pas que ce soit un mauvais trait à avoir lorsque quelque chose va contre vous et qui fait ressortir le meilleur de vous-même.

L’Angleterre était entrée dans le match comme outsider après avoir perdu trois de ses quatre matches de préparation et six de ses neuf depuis que Borthwick a pris le relais. L’entraîneur-chef a ajouté : « Beaucoup de gens ont parlé et écrit des articles sur cette expérience, mais les joueurs ont montré leur expérience lors de la grande occasion. Je sentais que ces joueurs étaient prêts à se produire sur la plus grande des scènes. Nous sommes satisfaits de la victoire et d’avoir progressé dans certains domaines.

À propos de la performance de Ford, Borthwick a déclaré : « George a été magnifique ce soir. Nous parlons tous de ses coups de pied et de ses points marqués, mais son sang-froid et sa gestion se sont manifestés tout au long. Cette performance est un exemple du grand leadership de cette équipe d’Angleterre.