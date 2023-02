Ne nourrissez pas les ours ! Mais les oiseaux OK, de nouvelles recherches sur Tahoe montrent

RENO, Nevada (AP) — Ne nourrissez pas les ours !

Les biologistes de la faune et les gardes forestiers ont prêché le mantra pendant près d’un siècle dans des parcs nationaux comme Yellowstone et Yosemite, et pendant des décennies dans des zones où le développement urbain a de plus en plus envahi l’habitat de la faune indigène.

Mais ne pas nourrir les oiseaux ? C’est peut-être une autre histoire – au moins pour une espèce d’oiseau du lac Tahoe.

Les amateurs de raquettes et de ski de fond nourrissent régulièrement les minuscules mésanges des montagnes au-dessus de la rive nord du lac alpin à la frontière entre la Californie et le Nevada. Les oiseaux à tête noire de Chickadee Ridge se percheront même sur les mains tendues pour arracher les graines offertes.

De nouvelles recherches menées par des scientifiques de l’Université du Nevada ont révélé que le fait de compléter les sources de nourriture naturelles des mésanges avec de la nourriture fournie dans des mangeoires ou à la main n’avait pas d’impact négatif sur elles, tant qu’une nourriture appropriée est utilisée et que certaines règles sont respectées.

« C’est une expérience merveilleuse lorsque les oiseaux volent et atterrissent sur votre main pour attraper de la nourriture. Nous appelons cela “devenir une princesse Disney” », a déclaré Benjamin Sonnenberg, un biologiste/écologiste comportemental qui a co-écrit l’étude de six ans.

Mais il a également reconnu “qu’il y a toujours la question de savoir quand il est approprié ou non de nourrir les oiseaux dans la nature”.

Les responsables de la faune de l’État ont déclaré cette semaine qu’ils désapprouvaient généralement de nourrir la faune. Mais la porte-parole du département de la faune du Nevada, Ashley Sanchez, a reconnu que les inquiétudes concernant les dommages potentiels sont basées sur des spéculations et non sur des données scientifiques.

Le dernier projet de recherche sous les ailes du Chickadee Cognition Lab du professeur Vladimir Pravosudov a établi des mangeoires dans le Mount Rose Wilderness du Service forestier et a suivi des populations de mésanges de montagne à deux altitudes – celles qui ont visité et non les mangeoires.

“Si nous constatons une augmentation ou une diminution de la taille de la population, cela pourrait signifier que nous blessons les animaux en les nourrissant”, a déclaré le co-auteur Joseph Welklin. “Notre étude montre que nourrir ces mésanges de montagne à l’état sauvage pendant l’hiver n’a aucun effet sur leur dynamique de population.”

Sonnenberg a déclaré qu’il comprenait les inquiétudes concernant la supplémentation en nourriture pour les créatures sauvages à Tahoe, où les ours attirés par les ordures ont des ennuis qui deviennent parfois mortels, et non pour les humains. Les ours peuvent finalement être tués parce qu’ils ne craignent plus les gens. Il a grandi à Bozeman, dans le Montana, et garde de bons souvenirs des grizzlis et des ours noirs du parc national de Yellowstone, où il a appris très jeune « à ne pas les nourrir intentionnellement ou accidentellement ».

“Nourrir la faune est spécifique au contexte et comporte des nuances”, a-t-il déclaré.

Les conflits ours-humains étaient extrêmement rares à Tahoe lorsque le Ranger Smith a commencé à combattre Yogi et Boo-Boo pour des paniers “pic-a-nic” au fictif Jellystone Park dans le dessin animé populaire qui a fait ses débuts en 1960. Mais entre 1960 et 1980, la population humaine autour Le lac Tahoe a explosé de 10 000 à 50 000 – 90 000 en été. Les jours de pointe approchent désormais les 300 000 visiteurs.

La croissance a stimulé davantage de développement empiétant sur l’habitat indigène des ours, ce qui a conduit certains soi-disant « ours poubelles » à devenir dépendants des déchets non sécurisés pour se nourrir. Dans quelques cas, les responsables de la faune ont imputé la mort d’ours résultante aux résidents du nord de Tahoe qui nourrissent les ours dans leur arrière-cour.

« Faut-il nourrir les ours ? Bien sûr que non », a déclaré Sonnenberg. “Mais étant donné les millions de personnes qui nourrissent les oiseaux dans le monde, il est important de comprendre l’impact de cette nourriture sur les populations sauvages, en particulier dans un monde en mutation.”

Les mésanges des montagnes présentent un intérêt particulier car elles font partie des rares espèces aviaires qui se cachent pour les hivers froids de la Sierra au lieu de migrer vers un climat plus chaud. Ils cachent des dizaines de milliers de produits alimentaires chaque automne, puis retournent au trésor caché tout au long de l’hiver pour survivre.

Ce sont des «accumulateurs de dispersion prolifiques et s’appuient sur des capacités de mémoire spatiale spécialisées pour récupérer la nourriture mise en cache dans leur environnement pendant les mois d’hiver rigoureux», selon les résultats publiés le mois dernier dans la revue Ornithology.

“Quand ils viennent à votre main et attrapent un aliment”, a déclaré Sonnenberg, “s’ils s’envolent dans les bois et que vous ne pouvez plus les voir, ils stockent probablement cette nourriture pour plus tard.”

Leurs visites aux mangeoires au lieu d’exploiter leur propre réserve, selon l’étude, “peuvent être partiellement motivées par la nature apparemment compulsive du comportement de mise en cache, car les mésanges mettront en cache les ressources disponibles jusqu’à ce qu’elles soient épuisées”.

Le projet comprenait des scientifiques du département de psychologie de l’Université Western Ontario au Canada, du département d’écologie, d’évolution et de biologie des organismes de la Kennesaw State University en Géorgie et de l’enquête biologique de l’Université de l’Oklahoma.

Sanchez a déclaré que les préoccupations du département de la faune du Nevada incluent les observations selon lesquelles les mésanges présentent un niveau d’apprivoisement autour des prédateurs potentiels – les humains – qui pourraient les rendre plus sensibles aux autres prédateurs dans la nature.

Elle a également déclaré dans un e-mail que le nombre de personnes nourrissant les oiseaux à la main à Chickadee Ridge a considérablement augmenté ces dernières années, “ce qui signifie que les chances que quelqu’un leur donne des aliments inappropriés ou les manipulent de manière inappropriée ont également augmenté”.

Sonnenberg a ajouté dans un e-mail que les chercheurs “ne plaident pas directement pour ou contre l’alimentation des mésanges à Chickadee Ridge”.

Mais “ce que nos résultats montrent, c’est que cette nourriture supplémentaire ne fait pas exploser les populations de mésanges dans la Sierra Nevada (augmentation à des densités qui pourraient être nocives) ou effondrement (diminution spectaculaire en raison d’effets nocifs)”, a-t-il écrit.

Quiconque nourrit les oiseaux ne devrait fournir que des aliments similaires à ceux que l’on trouve dans leur environnement naturel, tels que des pignons de pin non salés ou des graines de tournesol à l’huile noire, jamais de pain ou d’autres aliments humains, a-t-il déclaré.

“Et soyez toujours respectueux de l’animal”, a déclaré Sonnenberg. “Comportez-vous comme si vous étiez chez eux et que vous leur rendiez visite.”

Scott Sonner, l’Associated Press