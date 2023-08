Ne nourrissez pas les animaux – Shaw Local

Je commence tard aujourd’hui.

J’ai passé les trois premières heures de ma matinée à arroser la literie de la caisse de mon chien Zeke et à essayer de comprendre comment je vais jamais rembourser mon saint de mari qui souffre depuis longtemps. DIEU BÉNIT SON ÂME.

Zeke a eu un petit accident hier soir.

D’après ce que Saint Mari me dit, il est réveillé depuis 1 h 15 ce matin, traînant toute la literie couverte de diarrhée de Zeke (je vous épargnerai les détails) à l’extérieur, nettoyant la partie qui a coulé sur notre toute nouvelle moquette de chambre, et assis avec Zeke dans notre bureau le reste de la nuit jusqu’à ce que Saint Mari doive partir travailler à 4h30 ce matin. (Pour info… il va s’arrêter au magasin en rentrant du boulot, et ramasser une grosse bouteille d’eau de Javel).

Et moi, étant le dormeur sonore inconscient aidé par la mélatonine que je suis, j’ai dormi pendant tout cela. Juste pour un peu de contexte, j’ai aussi dormi une fois dans un feu au milieu de la nuit dans une maison voisine. Ensuite, j’ai doublé de rire lorsque mon mari m’a parlé du klaxon odieux du camion de pompiers et des projecteurs impliqués, et comment je pourrais éventuellement dormir à travers cela.

Je ne ris pas ce matin.

Ai-je mentionné que mon mari est un saint?

Quand j’ai dit que je vous épargnerais les détails, je le pensais.

Mais je vais vous dire ceci.

Alors que je pulvérisais tout ce matin, j’ai remarqué deux petites boules rondes – je suis à peu près sûr que ce sont des pommes de terre grelots. Je ne peux que deviner que certains des autres matériaux solides non identifiables pourraient être des peaux d’oignon.

Nous n’avons aucun de ces légumes chez nous, alors je suppose que Zeke les a mangés chez ma mère (grand-mère) hier, alors qu’il était là pendant quelques heures.

Je veux dire, vous ne pouvez pas lui en vouloir.

Il était désespéré.

Plus tôt cette semaine, il était chez sa grand-mère, et comme personne n’était à la maison et qu’il avait faim, il a pensé qu’il essaierait de se nourrir.

Alors il est monté sur le buffet de ma mère et a renversé le seau dans lequel sa nourriture est conservée, et a mangé ce qui restait. Quand mon frère est passé, il m’a envoyé un texto et m’a demandé pourquoi son seau de nourriture était par terre.

Je pense à quel point il connaît Zeke, a-t-il même besoin de demander? Après tout, Zeke a l’habitude d’entrer dans tout ce qui se trouve sur le comptoir et qui n’a pas été rangé en toute sécurité loin de ses pattes de «plongeur de poubelles».

Mes instructions à mon frère : ne lui en donne plus !

Saint Mari et moi avons passé les jours suivants à emmener Zeke pour de multiples promenades afin qu’il puisse se débarrasser des séquelles de son somptueux festin.

Donc, quand j’ai déposé Zeke chez ma mère hier, j’ai pris un sac en plastique avec une demi-tasse de sa nourriture – assez pour le faire passer jusqu’à ce que je le récupère. S’il avait vraiment faim, il pourrait prendre une pomme, qui est sa collation préférée.

Mon intuition est que, sans rien d’autre d’appétissant en vue, il a mangé des pommes de terre et peut-être un oignon que ma mère a gardé dans la cuisine dans un panier depuis aussi longtemps que je me souvienne. Un panier qui a été là toutes les années où Zeke et moi avons vécu là-bas, et il n’y est jamais entré auparavant.

Quoi qu’il en soit, tout cela vieillit.

Il y a quelques semaines à peine, il a réussi à capturer un bébé lapin chez grand-mère, et comme son vieil estomac de Labrador n’est plus en fer, nous avons suivi un processus similaire, mais plus grotesque, à celui que nous avions fait lorsqu’il est entré dans son seau de nourriture plus tôt cette semaine.

Au moment où j’écris ceci, Zeke dort profondément sur son oreiller violet en peluche que nous avons reçu de quelques amis du lycée comme cadeau de mariage.

Et je fais de la méditation ancrée – les pieds fermement sur le sol, des inspirations et des expirations profondes, de la musique « dark academia » diffusée sur YouTube, alors qu’il fait convenablement sombre et qu’il pleut dehors.

Saint Husband et moi sommes en train de mettre en place notre politique de collations jusqu’ici quelque peu libérale pour Zeke. Lire : Plus de nourriture pour les gens. De n’importe qui, n’importe où. Zéro. Fermeture éclair. Rien.

Vos pensées et vos prières sont chaleureusement appréciées.

Nous allons en avoir besoin.

L’ESPRIT COMPTE est une chronique hebdomadaire qui examine les expériences communes à l’esprit humain. Contactez Jerrilyn Zavada Novak à [email protected] pour partager comment vous engagez votre esprit dans votre vie et votre communauté.