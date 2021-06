Ne nommer que des enseignantes dans les écoles de filles est une réponse au harcèlement sexuel ? Ce que pensent les experts

Tout a commencé après qu’un enseignant travaillant à l’école Padma Seshadri Bala Bhavan (PSBB) a été réservé et arrêté à la suite d’allégations de harcèlement sexuel par des élèves. L’incident épouvantable non seulement. a attiré l’attention des célébrités mais aussi des citoyens ordinaires sur les réseaux sociaux qui ont pris d’assaut les plateformes en élevant leurs voix contre la question. À la suite de cela, plusieurs étudiants de diverses autres institutions ont également présenté des allégations de harcèlement sexuel contre des enseignants de leurs écoles respectives. Plus précisément, un professeur de commerce de l’école Maharishi Vidya Mandir à Chennai a été suspendu après un flot de plaintes pour harcèlement sexuel contre lui et a été arrêté en vertu de la loi POCSO le 8 juin à la suite d’une enquête.

Comme des étincelles sur les réseaux sociaux au milieu des questions soulevées sur la crédibilité des écoles, le gouvernement du Tamil Nadu a publié une SOP pour les cours en ligne qui demandait aux enseignants de porter des tenues formelles pour la classe. Le ministre de l’Éducation de l’État, Anbil Mahesh Poyyamozhi, a déclaré qu’un comité Visaka sera mis en place dans toutes les écoles du Tamil Nadu. Il a également déclaré que la nomination uniquement d’enseignantes dans les écoles de filles était à l’étude. « Nous ne consultons que lorsque les recommandations sont arrivées », a-t-il ajouté.

En parlant à News18 Tamil Nadu, l’éducateur Jayaprakash Gandhi a partagé son opinion (pour et contre):

Que pensez-vous de ne nommer que des enseignantes dans les écoles de filles ?

Il n’y a rien de mal à nommer des enseignantes dans les écoles indépendamment du gouvernement et du secteur privé. Mais la direction doit être ferme pour ne pas supprimer la qualité des enseignants. Ils ne devraient pas nommer quelqu’un simplement parce que c’est une femme. Le cas échéant, ils semblent avec une qualification égale, un rendez-vous peut être pris. En venant dans les écoles mixtes, l’équilibre entre le ratio d’enseignants femmes et hommes fonctionnera respectivement.

Cela pourrait-il se traduire par un manque d’égalité des sexes chez les étudiantes ?

Les écoles publiques du TN ne semblent pas avoir la « seule domination » des enseignants masculins ou la « seule domination » des enseignantes. Ainsi, le gouvernement devrait s’efforcer d’équilibrer le rapport sans supprimer la qualité. La nomination d’enseignantes à elles seules ne ferait pas que les étudiantes manquent de connaissances en matière d’égalité des sexes. L’ambiance et le soutien parental comptent également. Dans la majorité, ils sont capables de s’adapter au nouvel environnement.

Quel serait le rôle du gouvernement de l’État dans la régularisation?

Le gouvernement de l’État est chargé de collecter le ratio d’enseignants femmes et hommes et de connaître leur indice de performance. Les enseignants doivent être nommés en fonction de la qualité de leur prestation. De plus, l’évaluation des enseignants est un processus « incontournable » qui devrait être effectué tous les trois ans. Le gouvernement et les écoles privées devraient connaître les performances de leurs enseignants et obtenir les commentaires des élèves et des parents en conséquence. Les enseignantes nommées à l’école pour filles doivent être motivées, bénéficier de conseils appropriés et être évaluées ultérieurement.

S’adressant à News18, un enseignant du Tamil Nadu (nom non divulgué) a déclaré que « le simple fait d’éviter les enseignants de sexe masculin dans les écoles ne peut pas être une solution au problème du harcèlement sexuel contre les filles. Le gouvernement doit plutôt renforcer les lois et le système juridique pour qu’ils conviennent aux enfants, en motivant l’éducation sexuelle dans les écoles, tout cela peut bien jouer contre ceux qui se conduisent mal avec les enfants. La direction devrait fermement faire des inspections spéciales pour les cours en ligne ». Cependant, les réglementations strictes du gouvernement pour les cours en ligne renforceront les murs sécurisés autour des enfants, a ajouté l’enseignant.

