Ne négligez pas le courrier des compagnies d’assurance | Actualités, Sports, Emplois

Question : Je viens de recevoir mon ANOC par la poste. Qu’est-ce qu’une ACNO ? Dois-je le garder ?

Réponse : Au cours des prochaines semaines de septembre, vous recevrez un courrier de votre compagnie d’assurance Medicare vous informant de la couverture 2024 de votre plan. Ces notifications sont appelées avis annuels de changement (ANOC). L’entreprise que vous détenez actuellement doit vous informer des changements pour la nouvelle année de VOTRE régime avant le 30 septembre. Cette ANOC est votre opportunité de connaître l’évolution de votre couverture d’assurance. Je recommande de conserver cette notification et de continuer à surveiller les autres notifications si vous disposez de plusieurs régimes d’assurance.

Nous approchons à grands pas de ma période préférée de l’année, la période d’inscription annuelle ouverte aux produits d’assurance Medicare. Toutes les personnes bénéficiant de Medicare dans les semaines à venir recevront les dossiers d’informations 2024. Les plans Medicare Advantage, les plans de médicaments sur ordonnance Medicare et les suppléments Medicare ont tous des prix de couverture et des avantages légèrement différents chaque année.

Ces changements sont annoncés le 1er octobre pour la prochaine année 2024. Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) exigent que les compagnies d’assurance vous informent de tout changement dans la couverture du Nouvel An avant le 1er octobre.

Le 1er octobre est la date à laquelle tous les produits d’assurance liés à Medicare publient leurs informations permettant aux individus de comparer leurs alternatives pour la nouvelle année. Le site Web www.medicare.gov contiendra toutes ces informations le 1er octobre. Mais vous obtenez vos informations plus tôt que cela, vous avez donc la possibilité de revoir les modifications de votre plan un peu plus tôt.

Entre le 1er et le 14 octobre, vous pouvez comparer les autres forfaits à votre forfait actuel et rechercher certaines des alternatives. Il s’agit d’une fenêtre d’opportunité pour faire des recherches avant le début de la période d’inscription proprement dite.

Puis, le 15 octobre, la période annuelle d’inscription ouverte commence réellement. C’est la date à laquelle vous pourrez pour la première fois apporter une modification à votre couverture d’assurance qui débutera le 1-1-2024. Du 15 octobre au 7 décembre de chaque année, les personnes inscrites à Medicare et aux produits d’assurance qui l’accompagnent peuvent revoir et modifier leur assurance pour un produit qui leur conviendra mieux au cours de la nouvelle année.

Lorsque vous bénéficiez de Medicare, vous remarquerez une augmentation significative de la quantité de courrier (et peut-être d’e-mails) que vous recevrez dans les semaines à venir. Ce courrier contient des informations importantes sur le produit d’assurance que vous possédez déjà. Ce courrier comprend également des informations sur de nombreux autres produits disponibles.

Il se peut que votre situation médicale ait très peu changé. Vous devez encore évaluer votre décision d’assurance. Cette évaluation commence toujours par votre couverture actuelle. Aimez-vous? Est-il toujours disponible? La structure tarifaire reste-t-elle assez similaire en ce qui concerne les primes et le ticket modérateur pour les soins médicaux et les médicaments ? Est-ce que vos médicaments ont été couverts facilement et à moindre coût et le sera-t-il encore l’année prochaine ?

En regardant ces questions, si toutes les réponses sont « Oui » vous pouvez probablement conserver votre couverture actuelle et la laisser s’étendre jusqu’en 2024. Certaines années, certains plans ne sont plus proposés, nous le saurons bientôt pour 2024. Au cours des années précédentes, il y a eu des plans qui ont changé de nom. Presque chaque année, nous proposons un ou deux nouveaux forfaits. Ce sont des choses à surveiller. Je suis tellement excitée !

Votre boîte aux lettres pourrait connaître davantage d’activité dans les semaines à venir, ainsi que davantage de publicités à la télévision.

Je vous rappelle simplement de surveiller votre boîte aux lettres et votre boîte de réception pour connaître les informations sur les assurances pour 2024. Ne jetez pas tout ce qui vient. Assurez-vous d’ouvrir les informations de votre compagnie d’assurance actuelle, ce sont des informations importantes pour votre année à venir. Ces informations vous aideront à décider si vous souhaitez conserver la même couverture ou la modifier.

J’ai hâte de voir ce qu’il y aura de nouveau et d’excitant en 2024. Je vous ai déjà parlé de la phase catastrophique de la couverture qui passera à 0 $ de partage des frais pour vous, j’espère d’autres bonnes nouvelles pour la plupart d’entre nous !

Comme toujours, j’aime dire : Bonne saison de l’assurance !

Janell Sluga est une gestionnaire de soins gériatriques qui aide les personnes âgées de notre communauté à accéder aux services et à l'assurance. Pour la joindre, veuillez envoyer un e-mail à é[email protected].







