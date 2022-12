Ne négligez pas cet avertissement de santé et de sécurité sur vos lumières de Noël

Ma famille a rendu notre arbre et l’a remplacé par un autre qui n’a pas de lumières intégrées. Nous avons hâte de décorer pour les fêtes et de nous sentir en sécurité pendant que nous le faisons.

Nous avons visité le lien imprimé sur l’emballage et appris ce l’avertissement concernait les lumières de Noël – qui, selon le site, peuvent entraîner un risque accru de cancer et de troubles de la reproduction.

Lors de la manipulation de certains types de lumières de Noël, les gens peuvent entrer en contact avec des produits chimiques comme le plomb et les phtalates – qui sont répandus dans de nombreux plastiques, dit Henretig.

“Cela semble être principalement dans le câblage”, ajoute-t-il.

Et le risque de cancer est probablement associé aux phtalates, d’après études qui examinent l’exposition aux produits chimiques et le développement de certains cancers infantiles, dit-il. Cependant, il n’y a pas beaucoup de données chez l’homme.

Pourtant, les phtalates ont été associés à des effets sur l’équilibre hormonal et “peuvent avoir un impact négatif sur le développement cognitif de l’enfant”, déclare Henretig.

Quant à l’exposition au plomb, la plus grande préoccupation concerne les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ou six ans, dit-il.

“Je ne pense pas que ce soit une préoccupation grave où les gens doivent immédiatement éteindre toutes les lumières de leur maison”, dit-il. “Je pense que vous devriez garder les lumières de Noël hors de portée des jeunes enfants.”

Toucher simplement les lumières n’est pas le problème, mais toucher votre bouche après les avoir manipulées avant de vous laver les mains peut transférer les produits chimiques du câblage dans votre corps, selon Avertissement de la proposition 65.

Et pour les femmes enceintes, “ces produits chimiques peuvent passer de la mère au bébé”, indique l’avertissement.

L’exposition au plomb à faible niveau peut avoir des effets néfastes sur les capacités cognitives des enfants, dit Henretig, y compris des retards de développement.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire