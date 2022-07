Ne négligera aucun effort pour gagner l’or, déclare le boxeur Sanjeet Kumar

L’un des espoirs de médailles pour l’Inde aux prochains Jeux du Commonwealth (CWG), le boxeur Sanjeet Kumar dit qu’il n’aime pas perdre, ni sur le ring ni dans la vie.

Le médaillé d’or du Championnat d’Asie 2021 ne ménagera aucun effort pour imiter son exploit au CWG 2022.

« Comme je l’ai dit, je ne veux pas perdre, je déteste perdre. Donc si je gagne tous les matchs, j’obtiendrai l’or. Les enjeux sont élevés pour moi après le Championnat d’Asie. Je ferai de mon mieux pour gagner l’or », a déclaré Sanjeet, médaillé d’argent en 91 kg en 2018 CWG, à IANS.

Lorsque Sanjeet se rendait au Championnat d’Asie à Dubaï l’année dernière, peu de gens l’ont soutenu pour décrocher une médaille. Mais il a prouvé que beaucoup avaient tort en remportant la médaille d’or.

Lorsqu’on lui a demandé ce que la médaille d’or du Championnat d’Asie signifiait pour lui, il a répondu : « C’était l’un des moments les plus fiers de ma vie. J’ai battu le boxeur (Vassiliy Levit du Kazakhstan) qui m’avait assommé. C’était un plaisir de gagner l’or en le battant. Quand il m’a assommé en 2018, j’avais décidé de me venger. J’ai travaillé dur, rectifié mes lacunes et puis le résultat est devant tout le monde. Je prends la défaite très au sérieux.

« La médaille est devenue secondaire. Je ne me suis jamais senti aussi fier après avoir remporté un combat. J’étais déterminé à gagner. Je savais que j’affrontais la médaillée d’argent olympique de 2016 et deux fois médaillée de bronze mondiale. Il avait une bonne endurance mais était un peu lent sur le ring. Donc, dans les deux premiers tours, j’ai été implacable », se souvient-il.

Le moment le plus triste de sa vie est survenu lorsque le joueur de 33 ans n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il s’était blessé lors des Jeux mondiaux militaires. Le médaillé de bronze aux Jeux asiatiques de 2014 à Incheon dans la catégorie des super-lourds a subi une déchirure du biceps à la main gauche qui l’a obligé à passer sous le bistouri. Puis la pandémie l’a chassé des Jeux de Tokyo. Désormais, il a les yeux rivés sur les Jeux de Paris.

« Le but ultime est de gagner une médaille aux Jeux de Paris. Le CWG et les autres événements sont comme une échelle pour y parvenir. Les Jeux olympiques sont complètement différents. Tout le monde veut gagner une médaille. Aucune médaille dans une autre compétition ne peut satisfaire ce sentiment de perte de ne pas pouvoir participer à Tokyo », a-t-il déclaré.

Le Subedar de l’armée indienne a différentes façons de rester motivé lorsque les jetons sont en panne. Il est un lecteur ardent de livres de motivation, en particulier de biographies d’athlètes.

“Lire des livres de motivation est mon passe-temps préféré. Je lis des autobiographies de grands athlètes et des livres liés au sport… Tous les sports, pas seulement la boxe. Les livres vous obligent à viser la perfection en tout », a-t-il signé.

