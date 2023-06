‘Ne m’oublie pas’ – Shaw Local

Qui es-tu?

Presque tout le monde se posera cette question, au moins une fois, peut-être plusieurs fois dans sa vie.

Dans le classique « The Breakfast Club » de John Hughes en 1985, Anthony Michael Hall, qui joue l’universitaire Brian, pose cette question en son nom et au nom des autres étudiants de la salle de détention du samedi. Hall a été chargé à la fin du film par M. Vernon d’écrire un essai de 1 000 mots sur qui ces étudiants pensent qu’ils sont.

Hall réfléchit à cette question énigmatique en mâchant un stylo, les yeux levés.

« Qui es-tu? Qui es-tu? » demande-t-il, personne en particulier.

Ce qu’il termine avec l’un des monologues les plus célèbres de l’histoire du cinéma :

Brian : Cher M. Vernon. Nous acceptons le fait que nous avons dû sacrifier un samedi entier en détention pour ce que nous avons fait de mal. Mais nous pensons que vous êtes fou de nous faire écrire un essai vous disant qui nous pensons que nous sommes. Vous nous voyez comme vous voudriez nous voir : dans les termes les plus simples, dans les définitions les plus pratiques. Mais ce que nous avons découvert, c’est que chacun de nous est un cerveau…

Andy : … et un athlète …

Allison : … et une mallette …

Claire : … une princesse …

John : … et un criminel.

Brian : Cela répond-il à votre question ? Cordialement, Le Club des petits déjeuners.

Chaque personne que vous connaissez vous voit à travers une lentille différente, et cette lentille à travers laquelle elle vous voit est influencée par qui elle est et ses propres expériences. Donc, vous devez savoir qui VOUS êtes et vivre selon ce principe – pas qui ou ce que les autres pensent que vous êtes.

Cela a du sens pour moi. Mais en réalité, cela peut être difficile à faire, car nous sommes souvent emprisonnés par des diktats sociétaux, culturels, familiaux et religieux.

Qui es-tu?

Pour apprendre à se connaître et vivre selon son empreinte d’âme unique, nous devons développer et pratiquer la conscience de soi, définie comme un « dialogue continu et honnête avec votre voix intérieure ».

Cependant, la seule façon de connaître et de dialoguer avec notre voix intérieure est de prendre la décision intentionnelle de nous éloigner de tout le bruit et des distractions, au moins pendant un petit moment, de manière cohérente.

Mais qui veut passer du temps seul ? Et sans distractions ?

C’est un discours de fou…

Est-ce, cependant?

Est-ce que passer du temps avec vous-même et apprendre ce que vous aimez VRAIMENT faire, et qui vous êtes VRAIMENT un discours fou ?

Au début de la vingtaine, j’ai commencé ce voyage de toute une vie pour développer la conscience de soi. Ça n’a pas toujours été facile, et il y a eu des moments où je ne m’aimais vraiment pas.

Mais à travers le processus de plusieurs décennies, j’ai appris quelque chose d’assez profond.

Non seulement PUIS-je être mon propre meilleur ami, JE VEUX être mon propre meilleur ami. Parce qu’en fin de compte, et à la fin de ma vie, je veux être en mesure de répondre par l’affirmative à la maxime de William Shakespeare « Soyez fidèle à vous-même ». Je veux pouvoir dire sans équivoque que je n’ai pas laissé tomber mon cœur et mon âme.

C’est une leçon que la plupart d’entre nous doivent apprendre à la dure, ne laissant pas les perceptions et les images des autres de qui nous sommes nous définir. Et certainement pas permettre à leurs langues remuantes de nous abattre.

Et, pour aller plus loin, nous soucier suffisamment de nous-mêmes pour faire les choses qui sont dans le meilleur intérêt de notre corps, de notre esprit et de notre esprit.

En fin de compte, vous seul savez qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous ressentez et comment vous réagissez aux différentes choses. La seule voix qui compte dans la façon dont vous vivez votre vie est la vôtre et celle du Créateur qui vous a mis ici.

Qui es-tu?

Prenez le temps aujourd’hui, et chaque jour, de poser cette question à votre cœur.

Et puis écoutez et agissez en conséquence.

L’ESPRIT COMPTE est une chronique hebdomadaire qui examine les expériences communes à l’esprit humain. Contactez Jerrilyn Zavada Novak à [email protected] pour partager comment vous engagez votre esprit dans votre vie et votre communauté.