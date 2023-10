Ne m’oublie pas – POLITICO

BRUXELLES — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi à Bruxelles pour découvrir une Europe qui n’est plus complètement concentrée sur la guerre que la Russie a déclenchée contre son pays, mais il encaisse les coups.

Il a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun danger qu’Israël écarte l’Ukraine des projecteurs et a plutôt encouragé les hommes politiques occidentaux à se rendre en Israël – reproduisant ainsi les voyages similaires à Kiev effectués par la plupart des dirigeants du monde.

« Ma recommandation aux dirigeants [is] aller en Israël », a déclaré Zelenskyy. « L’unité est plus importante que d’être seul. »

Il a également cherché à lier les deux conflits, affirmant que les divisions au sein de l’alliance ne feraient qu’aider le Kremlin : « La Russie compte sur elle, sur des soutiens divisés », a-t-il déclaré lors d’une comparution avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Il a ensuite explicité le lien entre les deux crises, qualifiant le président russe Vladimir Poutine et le Hamas de « terroristes » qui « cherchent à prendre en otages des nations libres et démocratiques ».

La Russie « dispose encore de suffisamment de ressources pour déclencher des conflits et les transformer en tragédies à grande échelle. Cela se produit au Sahel, et cela peut se produire encore plus douloureusement en Israël et au Moyen-Orient dans son ensemble. Nous ne devons pas permettre que cela se produise. , » Zelensky dit Ministres de la Défense de l’OTAN.

L’apparition de Zelensky a été une surprise lors d’une réunion qui était censée se dérouler au niveau ministériel, mais alors que l’Ukraine est confrontée à une nouvelle offensive russe à l’est et à la perspective d’attaques généralisées au cours de l’hiver, Kiev cherche désespérément à accroître ses livraisons d’armes occidentales et munition.

« La défense aérienne constitue un élément important de la réponse à la question de savoir quand cette guerre prendra fin et si elle se terminera de manière juste pour l’Ukraine », a déclaré Zelensky.

Les pays occidentaux répondent à ces appels et insistent sur le fait qu’ils peuvent soutenir à la fois Israël et l’Ukraine – un message souligné par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

« Absolument, nous pouvons faire les deux et nous ferons les deux », a déclaré Austin, faisant référence à l’assistance en matière de sécurité à l’Ukraine et à Israël. « Nous sommes la nation la plus forte du monde et nous allons faire ce qui est nécessaire pour aider nos alliés et partenaires. »

Les mêmes signaux provenaient de petits alliés.

« J’ai reçu le message du secrétaire américain à la Défense selon lequel ils peuvent gérer les deux conflits, donc c’est important », a déclaré Hanno Pevkur, le ministre de la Défense de l’Estonie, pays frontalier de la Russie et qui compte sur les garanties de sécurité américaines pour repousser les menaces de Moscou.

Mercredi, une vague de promesses militaires a été faite à Kiev.

Le Royaume-Uni a promis 100 millions de livres sterling emballer de soutien militaire qui comprend du matériel de déminage et le renforcement des fortifications. Londres a également annoncé un package distinct de 70 millions de livres sterling comprenant le destroyer de drones MSI-DS Terrahawk Paladin.

« Lors de ma récente visite à Kiev, j’ai assuré le président Zelensky que le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine et à ses besoins les plus urgents était inébranlable », a déclaré le secrétaire à la Défense Grant Shapps.

La Belgique s’est engagée à livrer des chasseurs F-16 d’ici 2025, à condition que le prochain gouvernement soit d’accord.

« Soyons très clairs, des F-16 belges seront disponibles », a déclaré De Croo.

Austin a déclaré que les alliés du Groupe de contact pour la défense en Ukraine du bloc de sécurité avaient décidé de former de plus petites « coalitions capacitaires » se concentrant sur des domaines spécifiques de soutien à Kiev. Par exemple, l’Estonie et le Luxembourg prendront la tête du soutien à l’infrastructure informatique de l’Ukraine pour « défendre ses réseaux », tandis que la Lituanie contribuera au déminage.

Il a ajouté que les États-Unis dirigeraient une coalition de pays formant des pilotes et des équipages ukrainiens pour exploiter et entretenir des avions de combat F-16 aux côtés des Pays-Bas et du Danemark.

Pourtant, les pays de l’OTAN sont de plus en plus préoccupés par la question du Moyen-Orient.

Le président américain Joe Biden a prononcé mardi un discours télévisé de 10 minutes soulignant l’engagement américain en faveur du droit d’Israël à l’autodéfense, tandis que le gouvernement britannique a dépêché mercredi le ministre des Affaires étrangères James Cleverly à Tel Aviv. Le président français Emmanuel Macron a, quant à lui, fustigé l’éventuelle « aide » et la « coopération » de l’Iran avec le Hamas.

Israël n’est pas la seule distraction à laquelle sont confrontés les alliés de l’OTAN.

Quelques heures seulement avant le début de la réunion sur la défense, des nouvelles ont éclaté en Finlande et en Estonie selon lesquelles les liaisons gazières et télécoms sous-marines étaient interrompues.

« Nous avons des contacts au plus haut niveau politique [on the pipeline incident] », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, faisant référence à ses appels de mardi avec le président finlandais Sauli Niinistö et le Premier ministre estonien Kaja Kallas.

Le tourbillon d’actualités met en lumière le rôle crucial que joue l’OTAN.

« Nous n’avons pas le luxe de choisir une seule menace et un seul défi », a déclaré Stoltenberg.