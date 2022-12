Ne mettez pas les autres en danger ce Noël si vous avez des symptômes de grippe, exhortent les experts de la santé britanniques

Bien que l’attrait des fêtes et des réunions de famille puisse être fort, les experts ont réitéré les appels pour que les personnes qui ne se sentent pas bien avec des symptômes pseudo-grippaux restent à la maison.

Les admissions à l’hôpital pour grippe continuent d’augmenter, selon les données pour l’Angleterre de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, les niveaux les plus élevés étant observés chez les personnes de 85 ans et plus et les enfants de moins de cinq ans.

Le taux global d’hospitalisation hebdomadaire pour grippe est passé à 8,27 pour 100 000 au cours de la semaine commençant le 12 décembre, contre 6,80 pour 100 000 la semaine précédente, le taux d’hospitalisation le plus élevé étant observé dans le nord-est.

“La fréquentation des services d’urgence pour les maladies de type grippal continue d’augmenter à l’échelle nationale, pour tous les groupes d’âge et toutes les régions”, a déclaré le dernier Notes de rapport de l’UKHSA.

Le Dr Mary Ramsay, directrice des programmes de santé publique à l’UKHSA, a appelé les gens à éviter de se mélanger en cas de malaise. « Le Covid et la grippe peuvent tous deux provoquer une maladie grave ou même la mort des personnes les plus vulnérables de nos communautés, et il est donc également important d’éviter tout contact avec d’autres personnes si vous ne vous sentez pas bien afin d’aider à arrêter la propagation des infections pendant la période de Noël et du nouvel an. ,” elle a dit.

S’exprimant vendredi dans l’émission Today de la BBC, Calum Semple, professeur de santé infantile et de médecine des épidémies à l’Université de Liverpool, a déclaré que de nombreux hôpitaux, y compris le sien, étaient sous pression. “Je regarde les chiffres en particulier pour le nord-ouest, où je travaille, et nous voyons la grippe durement et très tôt”, a-t-il déclaré.

Semple a déclaré que les conseils de l’UKHSA étaient corrects. “Si vous avez des symptômes – nez qui coule, mal de gorge, fièvre, maux de tête et vous vous sentez grippé – alors s’il vous plaît, restez à la maison”, a-t-il déclaré. “Vous ne savez pas si la personne assise à côté de vous ou dans le magasin pourrait avoir un cancer sous-jacent ou une autre susceptibilité.”

Semple a déclaré que d’autres précautions à prendre incluaient le port de masques faciaux dans des endroits surpeuplés où la ventilation était mauvaise. “Mais les bases sont aussi très importantes – toussez et éternuez dans des mouchoirs jetables et lavez-vous les mains en rentrant à la maison”, a-t-il ajouté. “Ne touchez pas les choses en public et ne mangez pas ensuite : parce que encore une fois, cela vous met la main sur le visage.”

Semple a également rejeté les débats sur la «dette d’immunité» qui suggèrent que les blocages de Covid ont affaibli le système immunitaire des personnes.

“Le simple fait que vous n’ayez pas été exposé à la grippe depuis deux ans signifie que si elle circule, vous l’attraperez plus tard”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas parce que vous avez en quelque sorte affaibli votre système immunitaire. Si vous l’aviez attrapé il y a deux ans, vous alliez aussi avoir une grippe sévère il y a deux ans.

Semple a déclaré que la vaccination était cruciale pour prévenir des maladies telles que la grippe, mais a déclaré qu’une érosion de la confiance dans la vaccination pourrait être à l’origine d’une baisse de la consommation dans les zones les plus défavorisées, y compris chez les enfants et les femmes enceintes.

“Je pense que c’est compréhensible si vous acceptez qu’il y a un certain degré de fatigue parmi la population en général et qu’il y a eu une énorme quantité de désinformation qui doit vraiment être combattue de front”, a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est quelque chose où il y a place à amélioration.”