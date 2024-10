Ne mettez pas encore à niveau : l’espace privé d’Android 15 peut endommager votre Pixel 6

Bonjour, je m’appelle Joe et je suis un blogueur technologique. Ma première véritable expérience avec la technologie a eu lieu à l’âge de 6 ans lorsque j’ai commencé à jouer à Final Fantasy IV (II sur SNES) sur la console du salon familial. Adolescent, j’ai bricolé ma première version de PC en utilisant d’anciennes pièces de plusieurs PC anciens, et j’ai vraiment commencé à me lancer dans la vingtaine. J’ai servi dans l’armée américaine en tant que journaliste audiovisuel. Par la suite, j’ai été rédacteur de nouvelles pour XDA-Developers avant de passer 11 ans en tant qu’éditeur, puis rédacteur en chef, d’Android Authority. Je me spécialise dans les jeux, la technologie mobile et le matériel PC, mais j’apprécie à peu près tout ce qui est alimenté en électricité.

