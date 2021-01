Xiaomi dit travailler pour résoudre un problème qui a affecté plusieurs utilisateurs de Mi A3 en Inde plus tôt cette semaine. Les utilisateurs de Xiaomi Mi A3 ont déclaré sur Twitter qu’ils avaient commencé à faire face à des « problèmes de brique » avec la récente mise à jour OTA (over-the-air) d’Android 11. En conséquence, la société de technologie chinoise a également interrompu la mise à jour du logiciel et a déclaré qu’elle était travailler à résoudre le problème au plus tôt. Xiaomi n’a pas encore révélé la cause exacte de l’erreur.

La mise à jour Android 11 pour le Mi A3 était destinée à apporter la dernière expérience Android avec des fonctionnalités telles que des bulles de conversation, un mode Ne pas déranger (DnD) amélioré et plus de fonctionnalités. Cependant, les utilisateurs se sont plaints du fait que leur smartphone était complètement dysfonctionnel après la mise à jour et, dans certains cas, il n’a même pas allumé le chargeur de démarrage ou m’a réveillé lorsqu’il était connecté à un PC. « Mon Mi A3 était mort après avoir téléchargé Android 11 », a écrit un utilisateur sur la page d’assistance de Xiaomi sur Twitter. En outre, il a déclaré que le centre de service Xiaomi n’était pas en mesure de résoudre le problème.

Certains utilisateurs de Xiaomi Mi A3 en colère ont lancé une pétition sur Change.org pour demander à l’entreprise de remplacer ou de réparer leurs smartphones, affectés par l’erreur inconnue. Pendant ce temps, l’erreur ne semble pas seulement être limitée aux utilisateurs indiens, car certaines personnes à l’étranger ont également signalé le problème avec leur Mi A3. Xiaomi dans une déclaration à News18 a déclaré que ses équipes s’efforçaient de résoudre le problème au plus tôt. «L’expérience client est notre priorité absolue, et nous regrettons les désagréments occasionnés. Nous tiendrons tous les utilisateurs informés des prochaines étapes», a ajouté la société.

Ce n’est notamment pas la première fois que Xiaomi fait face à un scandale en raison d’un logiciel défectueux. En juin 2019, certains utilisateurs de Mi 9 SE ont signalé un problème de brique similaire après l’installation de MIUI 10.3.1. Pendant ce temps, d’autres offres budgétaires Xiaomi telles que les téléphones de la série Note ont commencé à recevoir la mise à jour Android 11.