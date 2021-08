Ne méritez pas un procès médiatique, déclare Shilpa Shetty sur l’affaire de pornographie de son mari Raj Kundra | Nouvelles des gens

MUMBAI : L’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Kundra s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi 2 août pour publier une déclaration, affirmant qu’elle et sa famille ne méritaient pas un procès médiatique. La déclaration de Shilpa intervient à un moment où son mari, l’homme d’affaires Raj Kundra, a obtenu la garde à vue jusqu’au 10 août dans une affaire concernant la production et la distribution présumées de contenu pornographique.

L’actrice a déclaré qu’elle ne commenterait pas l’affaire car elle était soumise à la justice et a également demandé aux médias un peu de confidentialité, affirmant que les derniers jours avaient été difficiles pour elle « sur tous les fronts ».

Shilpa a partagé sa déclaration sur Instagram lundi, qui se lit comme suit: « Oui! Les derniers jours ont été difficiles, sur tous les fronts. Il y a eu beaucoup de rumeurs et d’accusations. Beaucoup de calomnies injustifiées à mon égard par les médias et ( pas vraiment) sympathisants aussi. Beaucoup de trolls/questions posées… non seulement à moi mais aussi à ma famille. «

« MA POSITION… JE N’AI PAS ENCORE COMMENTÉ et je continuerai de m’abstenir de le faire dans cette affaire car elle est en instance de jugement, alors s’il vous plaît arrêtez d’attribuer de fausses citations en mon nom. Réitérant ma philosophie de, en tant que célébrité `Ne vous plaignez jamais, jamais expliquer ». Tout ce que je dirai, c’est que, comme il s’agit d’une enquête en cours, j’ai pleinement confiance en la police de Mumbai et la justice indienne », a-t-elle ajouté.

« En tant que famille, nous recourons à tous nos recours légaux disponibles. Mais, jusque-là, je vous demande humblement – surtout en tant que MÈRE – de respecter notre vie privée pour le bien de mes enfants et vous demande de vous abstenir de commenter des demi- informations cuites sans en vérifier la véracité », a écrit Shilpa.

« Je suis un fier citoyen indien respectueux des lois et un professionnel assidu depuis 29 ans. Les gens ont fait confiance à MOI et je n’ai jamais laissé tomber personne. Donc, le plus important, je vous demande de respecter ma famille. et « mon droit » à la vie privée en ces temps. Nous ne méritons pas un procès médiatique. S’il vous plaît, laissez la loi suivre son cours. Satyamev Jayate! » conclut-elle.

La déclaration de Shilpa Shetty Kundra parlant de son « droit à la vie privée » intervient quelques jours seulement après que la Haute Cour de Bombay aurait refusé d’interdire aux médias et aux plateformes de médias sociaux de publier des rapports qui parlent d’elle. Le tribunal aurait déclaré à l’actrice de Bollywood qu’elle avait choisi une vie publique.