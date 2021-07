Ne mélangez pas l’érotisme avec le porno : l’actrice de Gandii Baat, Gehana Vasisth, dit n’avoir jamais fait de films porno, publie une déclaration sur l’arrestation de Raj Kundra Buzz News

New Delhi : Raj Kundra, le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet pour une affaire de création et de publication de films pornographiques. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet 2021).

La mannequin-actrice controversée Gehana Vasisth alias Vandana Tiwari dans une vidéo a claqué tous ceux qui ont dit que la maison de production Kenrin, liée à Kundra et Pradeep Bakshi, qui est le président de cette société, est impliqué dans la création de contenu pornographique.

Elle a dit, « Nous ne faisons pas de porno, c’est de l’érotisme normal, semblable à Gandi Baat d’Ekta Kapoor. Je vous demande à tous de regarder d’abord ces vidéos, puis de porter un jugement. Aucune vidéo n’entre dans la catégorie porno. J’ai pleinement confiance en Mumbai police et ne fera aucune injustice. Aucune des vidéos n’est porno, c’est seulement audacieux. Ne manquez pas l’érotisme avec le porno. «

On a appris que L’ancien assistant personnel de Raj Kundra, Umesh Kamat a travaillé comme représentant de la maison de production Kenrin en Inde et cette société a donné des contrats à de nombreux agents pour des films porno et facilite le financement.

Selon des sources, Gehana Vashisht et Umesh Kamat ont réalisé des films porno, financés par Kenrin Production House. La même entreprise leur versait des avances pour réaliser différents types de films porno.

Après avoir reçu des paiements anticipés, Gehna et Kamat avaient l’habitude de commencer leur travail de réalisation de films pornographiques et, par courrier électronique, envoyaient ce contenu à la maison de production Kenrin. Peu de temps après avoir envoyé le lien, l’argent a été transféré respectivement sur leurs comptes.

Ces films porno ont été téléchargés sur l’application de médias sociaux Hotshot.

GehanaVasisth aka Vandana Tiwari a également publié une déclaration en lisant : « La loi suivra son cours. Nous avons pleinement confiance dans la police de Mumbai, mais ils ne devraient pas mélanger le porno avec de l’érotisme ou du contenu audacieux. Nous avons toujours dit que la police de Mumbai est la meilleure force au monde. Les tribunaux finiront par décider au cours du procès qui sont les vrais coupables et lesquels des accusés arrêtés ont été simplement utilisés, par d’autres.

Sans nommer Raj Kundra, le communiqué indique en outre : « Nous ne voulons plus commenter, car Gehana est en liberté sous caution dans les mêmes cas et elle ne veut pas porter atteinte ou porter atteinte à son droit à sa défense personnelle. Cependant, la police devrait enquêter pleinement car il y a beaucoup plus de squelettes dans les armoires des riches et des célébrités. »

En février de cette année, Gehana a été arrêtée après avoir tourné 87 vidéos pornographiques, qu’elle a mis en ligne sur son site Web. Après son arrestation, le publiciste de Gehana, Flynn Remedios, a publié une déclaration affirmant que les vidéos produites et réalisées par la société de Gehana GV Studios « peuvent tout au plus être classées ou catégorisées comme Erotica ».

La gagnante de Miss Asia Bikini, Gehana, est connue pour avoir participé à la série Web d’ALTBalaji « Gandii Baat ». En dehors de cela, elle a également figuré dans quelques films et publicités en hindi et en télougou.