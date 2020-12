Le procureur général de New York a divulgué des images de la police montrant les derniers moments des résidents Daniel Prude et Troy Hodge, tous deux décédés à la suite de rencontres séparées avec des agents, ce que l’AG a appelé un effort de transparence.

La procureure générale de l’État, Letitia James, et l’Unité des enquêtes spéciales et des poursuites de son bureau ont publié vendredi 11 vidéos, six détaillant les interactions entre les agents de Prude et de Rochester, tandis que les cinq autres montrent la confrontation fatale de Hodge avec la police à Lockport à l’été 2019.

«Notre système de justice pénale a besoin d’une réforme importante pour rétablir la confiance entre la police et les communautés qu’elle sert» James a déclaré dans un communiqué, ajoutant que la publication des vidéos était un «Étape critique» vers «Transparence, responsabilité et justice.»

La clé de cette réforme est une transparence accrue, c’est pourquoi je publie de manière proactive des séquences vidéo de nos enquêtes actives sur les meurtres commis par la police.

Capturée fin mars, une vidéo de la caméra corporelle montre l’agent Mark Vaughn alors qu’il réagit à une situation en cours, avec un Prude agité vu nu sur le sol, se promenant de manière incohérente vers la police déjà sur les lieux.

Alors que Prude commence à cracher sur les officiers, une cagoule est placée autour de sa tête, ce qui semble l’envoyer encore plus en détresse. Environ cinq minutes après le début du clip, Prude demande le pistolet d’un officier et tente de se lever, ce qui incite Vaughn à enfoncer sa tête dans le trottoir pour le retenir. Prude devient bientôt insensible, ne donnant aucune réponse lorsque Vaughn le demande «Tu es bon, mec?

«Il bouge toujours ses bras? On entend Vaughn dire, ajoutant «N’a pas l’air d’avoir des compressions thoraciques» avant de faire rouler l’homme sur le côté. Les ambulanciers paramédicaux tentent la RCR quelques instants plus tard, un travailleur d’urgence suggérant que Prude a souffert «Délire excité» ce qu’elle note est un effet secondaire de l’intoxication au PCP.

Cette supposition a ensuite été soutenue par le rapport d’autopsie d’un médecin légiste, qui a conclu que le médicament était un facteur contributif à la mort de Prude, que le rapport a jugé un homicide. La cause officielle a été répertoriée comme «Complications de l’asphyxie dans le cadre de la contention physique.»

La rencontre fatale avec Prude a déclenché des mois de manifestations intermittentes à Rochester et au-delà, provoquant même des démissions brusques du chef de la police et du chef adjoint de la ville en septembre. «La dénaturation et la politisation des actions que j’ai entreprises après avoir été informée de la mort de M. Prude ne sont pas fondées sur des faits et ne sont pas ce que je défendais» l’ancien chef, La’Ron Singletary, a insisté à l’époque.

Bien que l’affaire soit toujours sous enquête par l’AG, elle a jusqu’à présent entraîné la suspension d’au moins six officiers, dont Vaughn.

Un clip plus long – daté du 16 juin 2019 et tiré de la caméra corporelle d’un député de Lockport, New York identifié uniquement par son nom de famille, «Finley» – commence de la même manière lorsque l’officier répond à un appel alors qu’un groupe de policiers se bat avec Hodge, 39 ans, sur le terrain. L’un semble avoir un pied sur le cou de l’homme.

Alors que les officiers demandent s’il est armé, un Hodge en détresse est entendu plaider « Ne me tuez pas, mec, » à laquelle un agent répond: «Personne ne va vous tuer.»

Après une brève lutte sur le terrain, Hodge est repositionné, mais semble avoir du mal à respirer et ne répond plus quelques minutes plus tard. Les ambulanciers paramédicaux placent ensuite l’homme sur une civière, avec un EMT entendu dire «Nous n’avons pas de pouls, pas de rien, les gars.»

Une autopsie a révélé plus tard que Hodge était mort de «Homicide et intoxication aiguë à la cocaïne», Cependant, un avocat représentant sa succession, James Grable, a contesté cette conclusion et poursuit sa propre enquête – alors même que James poursuit son enquête officielle.

«Le fait est que ces policiers ont tué Troy Hodge. C’est aussi simple que ça, » Grable a déclaré à un journal local en juin. «La cocaïne ne l’a pas tué. Il serait vivant et il serait avec nous aujourd’hui s’ils n’utilisaient pas une force excessive contre lui.

