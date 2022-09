“Ne me quitte pas”: un survivant raconte le naufrage d’un bateau au Liban

BOURJ HAMMOUD, Liban – Jihad Michlawi, 31 ans, a du mal à joindre les deux bouts en tant que chef à Beyrouth en crise. Le Palestinien n’avait jamais envisagé de faire un voyage périlleux à travers la mer Méditerranée jusqu’en Europe jusqu’à ce que des amis qui l’ont fait avec succès l’aient convaincu. Aujourd’hui, il fait partie des dizaines de survivants d’un bateau de migrants chaviré qui a quitté Tripoli, au Liban, la semaine dernière, en direction de l’Italie, transportant quelque 150 Libanais, Syriens et Palestiniens.

“Certaines personnes qui sont arrivées m’ont dit que la vie dans un camp de déplacés européens était meilleure que la vie dans le centre de Beyrouth, et que même la nourriture était meilleure”, a déclaré Michlawi à l’Associated Press mardi.

Le bateau bondé a chaviré mercredi dernier au large de Tartous, en Syrie, un peu plus d’un jour après avoir quitté le Liban. Au moins 94 personnes ont été tuées, dont au moins 24 enfants. Vingt personnes ont survécu et les autres sont portées disparues.

L’incident tragique en mer Méditerranée a été le plus meurtrier de ces deux dernières années, car un nombre croissant de Libanais, de Syriens et de Palestiniens ont tenté de fuir le Liban à court d’argent vers l’Europe pour trouver des emplois et la stabilité. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que les tentatives de migration maritime risquées depuis le Liban au cours de l’année écoulée avaient augmenté de 73%.

L’économie libanaise est en spirale pour une troisième année, avec les trois quarts de la population plongés dans la pauvreté et la livre libanaise perdant 90 % de sa valeur par rapport au dollar.

Michlawi a déclaré avoir dépensé des milliers de dollars qu’il avait rassemblés pour mettre sa vie entre les mains d’un passeur, qu’il décrit comme un « monstre ». L’armée libanaise a depuis arrêté le passeur.

Michlawi a quitté la capitale libanaise pour Tripoli dans la nuit, et une voiture aux vitres teintées l’a conduit, ainsi que cinq autres personnes, dans une orangeraie, où lui et des dizaines d’autres ont été entassés dans des camionnettes recouvertes d’une bâche.

Après avoir atteint la côte et vu le petit bateau qui les transporterait, beaucoup ont commencé à avoir des doutes. “À ce stade, nous avons simplement pensé que nous ferions aussi bien d’y aller depuis que nous sommes arrivés là-bas, mais nous aurions probablement dû considérer le danger dans lequel nous nous sommes mis”, a-t-il déclaré.

Le moteur du bateau a commencé à caler par intermittence, mais lorsqu’il s’est complètement arrêté le lendemain, la marée a commencé à secouer le navire bondé, alors que les passagers anxieux commençaient à paniquer, a déclaré Michlawi.

Le joueur de 31 ans et les autres ont essayé de se déplacer autour du bateau pour l’empêcher de basculer. Les grosses vagues ont projeté Michlawi contre le mur et sur le sol à plusieurs reprises. Une partie du verre qui s’est brisé a percé son pied gauche.

Puis, une grosse vague a fait tomber des dizaines de personnes du bateau, les tuant. Michlawi s’est souvenu avoir vu le corps d’un bébé “pas plus d’un ou deux mois”. À ce moment-là, lui et les autres ont décidé qu’ils devaient risquer de nager pendant des heures pour rejoindre le rivage.

Michlawi n’a pas pu retenir ses larmes après avoir raconté sa tentative infructueuse de sauver un Syrien de 22 ans nommé Ayman Kabbani qui avait du mal à nager.

“Il m’a tenu pendant qu’il essayait de nager avec moi, et chaque fois qu’il était fatigué, je le tenais et j’essayais de nager d’une main”, a déclaré Michlawi. “Avec toute l’eau salée dans nos yeux et la chaleur du soleil, nous pouvions à peine voir.”

Le jeune Syrien a tenté de remonter le moral de Michlawi, promettant de lui offrir un déjeuner, de lui acheter de nouveaux vêtements et de lui acheter un nouveau téléphone avec l’argent qu’il lui reste une fois arrivé à Tripoli. Mais le Palestinien a eu du mal à continuer.

Kabbani a essayé de nager tout seul mais n’a pas pu suivre Michlawi. “Je l’ai entendu m’appeler, mais je me retournais et je ne le voyais pas”, a déclaré Michlawi. “À ce stade, j’ai accepté le fait que j’allais mourir et rencontrer mon créateur, mais ensuite j’ai vu l’image de mon père.”

Michlawi a miraculeusement atteint la côte de Tartous, en Syrie, où une femme et un homme âgés l’ont vu. “J’ai crié ‘s’il vous plaît ne me quittez pas’ et je suis tombé sur le sable”, a-t-il déclaré. “Elle m’a donné de l’eau et j’ai entendu l’homme à côté d’elle dire que je toussais du sang, puis je me suis évanoui et je me suis réveillé à l’hôpital de Tartous.” Il s’est réveillé couvert d’entailles et de contusions.

Bien qu’il soit de retour au Liban en toute sécurité, Michlawi fait maintenant face à un obstacle supplémentaire alors qu’il essaie de trouver du travail parce qu’il est palestinien.

Le Liban accueille 192 000 réfugiés palestiniens qui ne peuvent légalement travailler dans des dizaines de professions ou posséder des biens. Selon l’UNICEF, ils sont « effectivement exclus de la jouissance de la plupart des droits civils et socio-économiques » au Liban, où beaucoup vivent dans des conditions épouvantables dans des camps de réfugiés qui ressemblent aujourd’hui à des bidonvilles urbains.

Plusieurs membres de la famille de Michlawi sont titulaires de diplômes universitaires mais doivent occuper d’autres emplois pour beaucoup moins d’argent, notamment un cousin titulaire d’un diplôme en génie mécanique qui travaille comme chauffeur de bus.

Malgré cela, il dit qu’il n’essaierait plus de migrer par la mer.

“Nous ne demandons pas des manoirs ou de devenir des généraux ou des ministres du gouvernement”, a déclaré Michlawi. “Nous voulons juste que nos droits fondamentaux en tant que peuple palestinien nous maintiennent, c’est tout.”

Pour l’instant, il essaie de guérir.

Michlawi dit qu’il n’a pas dormi depuis des jours et qu’il est toujours hanté par les « voix des enfants qui crient » dans sa tête. Il a du mal à manger et évite de se trouver près de la côte.