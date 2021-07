La jeune femme de 21 ans a enregistré le sixième temps le plus rapide de l’histoire lorsqu’elle a remporté la course du 100 m dans l’Oregon, mais son test positif signifie qu’un résultat de qualification impressionnant pourrait maintenant être annulé.

Richardson a couru hors du peloton avec une performance de 10,86 secondes – un affichage qui était encore plus remarquable compte tenu du décès de sa mère biologique une semaine auparavant.

Malgré son désespoir face à l’interdiction, Richardson a promis de remporter l’or olympique sur 100 mètres aux Jeux de 2024 à Paris.

Sha’Carri Richardson a été testé positif au cannabis, ont déclaré des sources à Reuters. Il est peu probable qu’elle ait la chance de se battre pour le titre olympique du 100 mètres à Tokyo plus tard ce mois-ci. pic.twitter.com/nXnpBTYgb4 – SportsCenter (@SportsCenter) 2 juillet 2021

« Ne me jugez pas, parce que je suis humain – il se trouve que je cours un peu plus vite », elle a insisté pour l’émission Today de NBC.

« Je m’excuse pour le fait que je ne savais même pas comment contrôler mes émotions ou gérer cela pendant ce temps », Richardson a ajouté, suggérant qu’elle avait peut-être utilisé de la marijuana pour faire face à son chagrin.

L’Agence américaine antidopage (USADA) a annoncé que Richardson avait accepté la suspension pour avoir utilisé « une substance d’abus » au lieu d’améliorer ses performances.

« Les règles sont claires, mais c’est déchirant à plusieurs niveaux », a fait remarquer Travis Tygart, directeur général de l’USADA.

Sha’Carri Richardson s’est exprimée après avoir été testée positive à la marijuana lors des essais olympiques américains le mois dernier, affirmant qu’elle était dans un état de « panique émotionnelle » après avoir découvert que sa mère biologique était décédée. pic.twitter.com/3o4qKIXrgY – espnW (@espnW) 2 juillet 2021

« J’espère que son acceptation de la responsabilité et ses excuses seront un exemple important pour nous tous que nous pouvons surmonter avec succès nos décisions regrettables, malgré les conséquences coûteuses de celle-ci pour elle. »

L’interdiction de Richardson court du 28 juin au 30 juillet, ce qui pourrait la libérer pour participer aux Jeux olympiques.

Pourtant, ses résultats d’essais ont été annulés et l’USADA a déclaré qu’il appartenait à l’US Track and Field (USATF) et au Comité olympique et paralympique américain de décider de son sort.

Sondée pour savoir si elle espérait toujours se rendre à Tokyo, Richardson a déclaré qu’elle se concentrerait désormais sur elle-même et se préparerait pour la prochaine édition du spectacle d’athlétisme, qui a lieu tous les quatre ans.

Communiqué officiel de @Nike sur Sha’Carri Richardson : « Nous apprécions l’honnêteté et la responsabilité de Sha’Carri et nous continuerons à la soutenir pendant cette période. » Richardson est un athlète Nike depuis 2019 et le reste après un test de marijuana positif et une suspension d’un mois pic.twitter.com/Jt8ZGGVQfD – Aaron Dodson (@aardodson) 2 juillet 2021

« Je m’excuse beaucoup si je vous laisse tomber – et je l’ai fait », a accepté le Texan. « Ce sera la dernière fois que les États-Unis rentrent à la maison sans une médaille d’or au 100 m.

« J’ai 21 ans, je suis très jeune, il me reste beaucoup de jeux à disputer et beaucoup de talent qui me soutiennent parce que tout ce que je fais me vient naturellement, pas de stéroïdes ou quoi que ce soit.

« Cet incident concernait la marijuana, donc une fois ma sanction levée, je serai de retour. La prochaine fois que je monterai sur la piste, je serai prêt pour toutes les agences antidopage qui viendront et [they will] obtenir tout ce dont ils ont besoin parce que cela ne se reproduira plus jamais. »

« La situation de Sha’Carri Richardson est incroyablement malheureuse et dévastatrice pour toutes les personnes impliquées, » a proposé l’USATF.

Sha’Carri Richardson explique dans l’émission TODAY qu’elle a appris le décès de sa mère biologique lorsqu’un journaliste lui a dit dans une interview avant les essais olympiques. pic.twitter.com/aT5tAOTOXV – FloTrack (@FloTrack) 2 juillet 2021

« La santé et le bien-être des athlètes continuent d’être l’une des priorités les plus critiques de l’USATF et nous travaillerons avec Sha’Carri pour nous assurer qu’elle dispose de suffisamment de ressources pour surmonter tous les problèmes de santé mentale maintenant et à l’avenir. »

Le cannabis est actuellement interdit par l’Agence mondiale antidopage

et peut porter une interdiction de quoi que ce soit jusqu’à quatre ans.

Si un athlète peut montrer que sa consommation n’était pas liée à la performance, cependant, cela peut être réduit à seulement trois mois – réduit à un simple mois s’il accepte de suivre un programme de traitement.