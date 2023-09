"Ne me demandez pas ça…": Rohit perd son sang-froid lors de l’annonce de l’équipe WC

L’équipe indienne de cricket a annoncé mardi son équipe pour la Coupe du monde. Alors que le duo de frappeurs vétérans KL Rahul et Shreyas Iyer, qui viennent de rentrer d’une longue pause pour blessure, a trouvé une place dans l’équipe de 15 membres, Sanju Samson et Tilak Varma (qui ont fait partie des récentes équipes à séries limitées) n’ont pas pu faire partie de l’équipe. L’Inde sera dirigée par Rohit Sharma tandis que Hardik Pandya sera son adjoint. L’équipe a opté pour trois fileurs du bras gauche et trois animateurs spécialisés. Ishan Kishan et Rahul seront les gardiens du guichet.

L’équipe a été annoncée par le sélectionneur en chef de la BCCI, Ajit Agarkar, avec le capitaine indien Rohit Sharma assis à ses côtés. Il y a eu un moment pendant la conférence de presse où Rohit a perdu son sang-froid, lorsqu’on lui a posé des questions sur le « bruit extérieur ».

« Ne me posez pas de telles questions lorsque nous faisons des conférences de presse en Inde. Nous ne voulons pas prêter attention au bruit extérieur. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne prêtons pas attention à ces choses et je ne répondrai pas à ces questions. maintenant », a-t-il déclaré.

Sur une autre question, Rohit a parlé de la combinaison d’équipe : « Nous avons choisi la meilleure combinaison possible. Nous avons de la profondeur au bâton, nous avons des options de rotation et d’autres options de bowling. Hardik Pandya est un package complet, sa forme sera cruciale pour nous au Mondial. Tasse »

Équipe indienne pour la Coupe du monde : Rohit Sharma (capitaine), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Ishan Kishan, KL Rahul, Hardik Pandya (vice-capitaine), Suryakumar Yadav, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, Mohammed Siraj, Kuldeep Yadav