Ne me compare pas avec Sunil Chhetri, c’est une légende: Manvir Singh

Le meilleur attaquant de l’ATK Mohun Bagan, du côté de la Super League indienne (ISL), Manvir Singh, a déclaré samedi que les gens ne devraient pas le comparer au capitaine indien Sunil Chhetri, ce dernier étant une légende. Manvir, qui est au Qatar avec l’équipe indienne pour disputer trois éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, a déclaré: «Je dois juste travailler dur pour m’établir. Remplacer Chhetri est une chose énorme, c’est une légende. Je ne veux pas me comparer à lui. Je dois montrer mes propres performances. « Manvir a attribué sa performance de la saison ISL 2020-21 aux opportunités qu’il a eues lors de son passage avec le FC Goa. Le joueur de 25 ans a terminé la saison avec six buts et trois passes – sa meilleure campagne dans l’ISL, et a guidé son équipe vers la finale, où elle a perdu contre Mumbai City FC.

«Ce fut un merveilleux voyage. Je n’ai pas eu de temps de jeu régulier au FC Goa, mais j’avais du temps ici et là. Cela a renforcé ma confiance. J’ai réalisé les standards de l’ISL et comment performer. Ensuite, j’ai signé pour l’ATK Mohun Bagan et j’ai saisi cette opportunité pour donner mon 100% », a déclaré l’attaquant à footballmonk.com.

Lors de son passage du FC Goa à l’ATK Mohun Bagan, Manvir a déclaré qu’une solide pré-saison avait renforcé sa confiance et lui avait permis de performer régulièrement tout au long de la saison 2020-2021.

«Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités au FC Goa. Si quelqu’un arrive à la 80e minute, que pouvez-vous attendre de lui pendant ces 10 minutes?

«Plus tard, j’ai passé la pré-saison à Minerva Punjab à Chandigarh. La pré-saison a été très satisfaisante. Cet élan s’est poursuivi tout au long de la saison. Cela a amélioré ma confiance et mes performances. Cela m’a beaucoup aidé. »

L’attaquant a annoncé son arrivée dans ISL 2020-21 avec une grève dans le premier derby de Calcutta de la saison. Singh a remplacé l’équipe d’Antonio Lopez Habas en seconde période et a doublé son avance sur ses rivaux de la ville du Bengale oriental.

«Je me suis senti très fier de moi d’avoir marqué dans mon premier derby», a déclaré Manvir.

